Colombia Claudia López dice que se vacunará cuando le toque su turno.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que no se vacunará contra la Covid-19 con las primeras 12.562 vacunas que llegan a la ciudad, es decir que tendría que esperar hasta la etapa cinco, que da vía a las vacunaciones masivas.

Lea también: “Se va a vacunar a todo el mundo, haya sido positivo o no para Covid”: Secretario de Salud de Bogotá

“Yo he pensado mucho este tema, la verdad. Yo prefiero esperar mi turno, a mí me parece un crimen que lleguen 12.652 vacunas, no alcanza ni siquiera para todo el personal que atiende COVID y yo usar no (…) Yo no le voy a quitar ninguna vacuna a un médico, ni más faltaba”, expresó la alcaldesa.

Asimismo, el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, se encuentra en la etapa 2 de vacunación, por ende, esperará su turno para vacunarse.

Por el momento, se espera que lleguen a la ciudad 12.562 vacunas, y que inicie la vacunación el próximo 20 de febrero a 7 instituciones médicas, en las que el personal de salud de primera línea estará dentro de los primeros vacunados.