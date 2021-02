La reacción de Catherine Fulop luego de que su hija dijera que es bisexual

La actriz y modelo venezolana Catherine Fulop aclaró la polémica en la que se vio envuelta su hija Oriana Sabatini al revelar que es bisexual, durante un juego de preguntas y respuestas realizado en sus redes sociales.

“Creo que no se entendió bien. Lo que quiso decir no es que es bisexual porque practica la bisexualidad, que está con Paulo y con una chica (…) Ella está enamorada de su pareja no porque sea hombre, sino porque considera que él es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento”, aclaró la actriz en declaraciones a un medio argentino, pues su hija Oriana es pareja del futbolista argentino Paulo Dybala, con quien vive en Turín, Italia.

Además, agregó que “ella está enamorada de su pareja no porque sea hombre, sino porque considera que él es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento”, y que lo bonito de los jóvenes de ahora es que pueden contar con libertad en cuanto a género se refiere, por lo que apoya totalmente a su hija en estos aspectos.

Únete a nuestro Canal en Telegram