México | 140 millones de vacunas anticovid

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se destinaron 32 mil millones de pesos para comprar 140 millones de vacunas anticoronavirus para proteger a la población.

En San Mateo Etlatongo, Oaxaca, dijo que este domingo en la mañana se darán a conocer los detalles del Plan Nacional de vacunación que se arrancará en todo el país iniciando con los adultos mayores.

Acompañado del gobernador priísta Alejandro Murat y durante la supervisión del programa “Sembrando vida”, les dio la primicia del arranque de la campaña de vacunación masiva contra el coronavirusz

“Ustedes tienen la primicia porque venimos a visitarles y nos da mucho gusto decirles que ya empieza la campaña Nacional de vacunación contra el covid, se va a anunciar mañana en la mañana, muy temprano en Oaxaca, ya se va a empezar a vacunar a todo el pueblo de México, empezando con los adultos mayores, y esto nos va a proteger para no enfermarnos, no padecer, no seguir sufriendo de esta pandemia, de este virus”, afirmó.

“Esto nos va a ayudar mucho, el que ya se tenga adquirida toda la vacuna, 140 millones de dosis, 32 mil millones de pesos que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo”, señaló.

Se prevé que este domingo llegue un cargamento de vacunas de AstraZeneca procedente de la India.