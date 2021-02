Perú | Más de 1,000 muertos diarios por COVID-19

Los decesos se incrementaron en febrero, según Sinadef

El Minsa informó que en un solo día hubo 233 víctimas mortales por el COVID-19. Pese a que es el reporte más conservador, este es el número más alto que se registra en el último medio año. En el Sinadef ya se superó la barrera de 1.000 muertes no violentas diarias.

Durante cada hora que ha transcurrido en el 2021, seis peruanos y peruanas han muerto por el COVID19, según el reporte oficial del Ministerio de Salud (Minsa). Seis muertos por hora, 146 muertos al día en este nuevo año; un promedio letal que solo demuestra el gran impacto que tiene la segunda ola de la pandemia por la cual atraviesa el país. Una curva mortal que sigue creciendo, pese a las restricciones establecidas por el Gobierno para evitar su avance.

Solo el miércoles último, el Minsa informó que hubo 223 fallecimientos por el virus en un solo día; esta es la segunda cifra más alta registrada durante toda la pandemia y desde el inicio del estado de emergencia, en marzo del 2020. El récord se reportó el 13 de agosto pasado con 277 víctimas, cuando la primera ola provocaba los mayores estragos en el sistema de salud pública.

Asimismo, en lo que va de febrero se ha reportado un promedio diario de 183 muertos al día por el COVID-19; una cifra mayor a la de octubre (65), noviembre (64), diciembre (55) y enero (108). Es prácticamente igual a la de junio (189) y se acerca peligrosamente al pico de agosto: 196. Estos son datos oficiales del Minsa, es decir, la base de datos más conservadora que tiene el Estado Peruano sobre la pandemia, cuyo criterio de registro es un diagnóstico confirmado con prueba molecular o rápida.

El indicador más confiable siempre ha sido el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que registra las muertes por toda causa en el país y que evidencia el impacto mortal del COVID-19. A la fecha, esta plataforma reporta un total de 95.947 fallecimientos a causa del virus; la mayoría se ha identificado en Lima Metropolitana con 41.471 (43,2% del total).

Sin embargo, el dato más relevante es la cifra de muertos diarios por causas no violentas que ha registrado el Sinadef: el martes último llegó a 1.001 y el 1 de febrero ya había alcanzado los 1.005, es decir, ha superado la barrera del millar por primera vez desde los picos de agosto.

Para Patrick Wieghardt, biólogo computacional y miembro de Open CovidPerú, el número de fallecidos por el virus que el Minsa debe oficializar es el que hoy reporta el Sinadef. Y agregó: “El desfase es tan grande a la fecha, que el Estado no puede seguir con el discurso de que una persona que falleció por un infarto pero con diagnóstico de COVID-19, por ejemplo, no puede ser contabilizado como una muerte oficial o confirmada de la pandemia. Esa defunción no está dentro de los 320 que solían morir en el Perú prepandemia cada día, sino en un exceso determinado por el impacto del coronavirus”.

CONTRALORÍA

De otro lado, ante el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19, la Contraloría identificó que el padrón inicial de inmunización presenta “inconsistencias” que ponen en riesgo la finalidad pública de la estrategia de prevención y contención de la pandemia en la primera etapa y posteriores.

A través de un comunicado, la entidad informó que los equipos de auditores reportaron la falta de actualización del Padrón Nacional de Vacunación Universal de la Fase I, lo que habría provocado el malestar del personal de salud que labora en diversos establecimientos públicos.

Entre las principales situaciones o contingencias reportadas por los equipos de control son:

En el padrón se incluyó a personas que no laboran en el establecimiento de salud, que tienen licencia por riesgo de salud o que realizan trabajo remoto, pero se omitió a aquellos que laboran de forma presencial y que están tratando directamente casos COVID-19.

Se verificó que algunas Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) o establecimientos de Essalud utilizan padrones elaborados por ellos mismos para definir su relación de personas por vacunar, y no las aprobadas por el Minsa.

Otra situación identificada es que no se está garantizando el registro electrónico de los vacunados, como en el caso de Huánuco, donde no se entrega un carné de vacunación web como está consignado la vacunación en la Directiva Sanitaria.

BONO DE 600 SOLES

En conferencia de prensa los ministros de Estado: Claudia Cornejo (Comercio Exterior y Turismo), Ricardo Cuenca (Educación) y Alejandro Neyra (Cultura) informaron avances en lucha contra la pandemia.

Asimismo, se informó que desde este lunes 15 de febrero, la ciudadanía podrá conocer la lista de beneficiarios del bono de 600 soles que el Gobierno entregará a las familias vulnerables (pobreza y pobreza extrema) en medio de la cuarentena contra el coronavirus.

La ministra Cornejo sostiene que “hubieron algunos impases” para no vacunar a médicos jóvenes en los centros de salud. Aseguró que tras la llegada de las 700.000 dosis se completará la vacunación a personal de salud.

Señaló que hasta el momento se ha vacunado a 47.755 personas que se encuentran en la primera línea contra la pandemia.

De igual forma, el titular de Cultura dio a conocer que, desde el 31 de enero la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, intervinieron a 109.792 personas e impuso 50.096 multas a quienes infringieron las normas sanitarias dispuestas para mitigar los efectos de la pandemia.