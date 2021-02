Chile | «¿Cuál ha sido la razón para que le hicieran eso a mi hermano?»: Familia de Jaime Veizaga espera justicia y ayuda para repatriar el cuerpo

Tras el lamentable hecho que le quitó la vida a Jaime Veizaga Sánchez, la familia de él, ha intentado buscar la forma de repatriar el cuerpo y poder despedirlo junto con sus cercanos en Cochabamba, Bolivia. Además esperan que la justicia en Chile haga su trabajo y puedan esclarecer los hechos que presuntamente habrían realizado dos efectivos de carabineros en contra de Jaime.

Marisavel Veizaga, hermana de la víctima, en conversación con El Desconcierto, relata que “estamos tratando de ir (a Chile) pero no hay paso, tratamos de sacar un permiso pero no nos dan ninguna respuesta positiva. Si tuviera alguna ayuda desde el Consulado de Bolivia que está allá… no sé… Es lo que tratamos de hacer. Mis papás quieren recoger el cuerpo de mi hermano. ¿Cómo hacemos para pedir justicia?, no sé… No puede ser justo que ese par de carabineros salgan libres. ¿Qué ha pasado?, ¿Cuál ha sido la razón para que le hicieran eso a mi hermano? Eso es todo lo que nosotros queremos saber”.

La hermana, también entrega detalles de como se enteró del lamentable hecho, “sólo nos dijeron que habían botado a mi hermano como si fuera un animal detrás de la morgue. Si estaba vivo pudieron haberlo metido adentro para que pudieran salvarle la vida, pero nada… Gracias a Dios alcanzó a decir su nombre, sino, ¿Cómo íbamos a saber dónde estaba mi hermano?“, puntualiza el medio antes mencionado.

Uno de los actos que ha realizado para poder lograr repatriar su cuerpo, fue movilizarse rápidamente al Consulado de Chile en busca de ayuda, quienes, según expresa Marisavel, le dijeron “que no podían ayudarme porque solamente ayudan a residentes chilenos que están viviendo aquí“. Luego la mujer se trasladó a hablar con la Cancillería de Bolivia, donde le pidieron redactar una carta con su solicitud de repatriación, lo que para ella no fue una verdadera solución.

A la familia también se suma la Defensoría del Pueblo de Bolivia, quienes a través de un comunicado, solicitan “a las autoridades consulares bolivianas en la localidad de Calama, a asumir las acciones de defensa necesarias en representación del Estado Boliviano, de la familia del fallecido y la sociedad en general, a efectos de conocer lo ocurrido en relación a la muerte de Jaime Veizaga Sánchez y posibiliten la pronta repatriación de su cuerpo para ser despedido por sus familiares”.

TRES CASOS EN UNA SEMANA

La lamentable muerte de Jaime Veizaga, se suma a las de Francisco Martínez, artista callejero asesinado en Panguipulli, y Camilo Miyaki, presuntamente suicidado en 51º Comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Los tres hechos mencionados, tienen como presuntos autores a carabineros, por lo que se busca que la justicia pueda esclarecer estos actos.

Relacionado: