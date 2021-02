Colombia A esta hora, Policía verifica personas sospechosas que van motocicleta por las principales vías de Medellín

Desde la tarde del domingo 14 de febrero, uniformados de la Policía realiza verificación a personas sospechosas que van motocicleta por las principales vías.

Esta actividad, hace parte de las acciones que ha realizado el Escuadrón Antifleteo en la ciudad, con el fin de optimizar la seguridad de los ciudadanos.

Los uniformados en este momento, se enfocan en las personas que se manifiesten sospechosas y que estén a bordo de motocicletas que circulan en los principales tramos viales de Medellín.

El Escuadrón Antifleteo verifica personas sospechosas a bordo de motocicletas que circulan en los principales tramos viales de #Medellín. #TodosContraElHurto @seguridadmed pic.twitter.com/2uc4bhLSZw — Brigadier General Pablo Ferney Ruíz Garzón. (@PoliciaMedellin) February 14, 2021

Lea también: ¡Qué maravilla! Por primera vez mujeres policías cuidaran el Metro de Medellín

The post A esta hora, Policía verifica personas sospechosas que van motocicleta por las principales vías de Medellín first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Juliet Jimenez

Fecha de publicación: 2021-02-14 16:38:11

Fuente