Daniela Alvarado aprovechó el día de los enamorados para confirmar quién es su pareja

Luego de varias especulaciones sobre sus posibles parejas y orientación sexual, la actriz Daniela Alvarado ha decidido callarle la boca a los haters y a los medios de comunicación al revelar quién en su verdadera pareja.

A través de Instagram, la protagonista de Angélica Pecado aprovechó el día de los enamorados para revelar quién es la persona que le robó el corazón. Cumpliéndose las afirmaciones de muchos, el responsable de que el corazón de Alvarado lata a mil por hora es nada más y nada menos que su compañero de trabajo y quien hasta ahora se pensaba que era solo su amigo, el actor José Manuel Suárez.

“En la risa contagiosa, en la mirada, en la respiración, en las mañanas y en las noches, en el tiempo vivido, en la manos, en el cuello, en el ritmo, en los silencios, en las equivocaciones, en lo que aún no he visto y en lo que sé me vas a enseñar. Allí me quiero quedar, allí quiero pasar mis días y mis noches, allí quiero viajar y conocer más del mundo, allí quiero flotar y volar hasta que simplemente seamos uno. Feliz Dia de San Valentín ? Feliz Dia del Amor y la Amistad. Con mi Valentine @josemanuelsuarezzz”, escribió la actriz.

Asimismo, en la publicación se puede ver al par de tórtolos en una pose muy romántica, muy digna de un 14 de febrero.

De esta manera, la confirmación de que ambos actores estén saliendo sorprendió a muchos, mientras para otros no fue algo novedoso, ya que la química que ambos emitían desde hace tiempo los hacían uno para el otro.

Entre los comentarios de la publicación, se pudo ver la sorpresa de muchos compañeros de trabajo del par de novios. Todos celebraron la unión romántica de Alvarado y Suárez.

La diferencia de edad no es mucha, Daniela le lleva siete años a José Manuel. Su primera participación juntos en la televisión, fue en la serie juvenil “A todo corazón”, donde eran hermanos.

