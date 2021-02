España | La serie turca, multada por esta escena erótica

‘Love is in the air’ se ha convertido, indudablemente, en una de las grandes apuestas de Telecinco de cara a este año 2021. Estaban convencidos de que la historia de amor de Serkan Bolat y Eda Yildiz iba a emocionar a millones de personas en nuestro país. A la vista está que no se han equivocado, después de todo.

Poco a poco, la serie ‘Love is in the air’ se va afianzando en la parrilla de la cadena de televisión Telecinco. Muchas son las personas que no se pierden ni un solo capítulo y, cada vez que lo terminan, se quedan con ganas de más. Lo que ni tan siquiera imaginaban es que su serie favorita se ha convertido en noticia en Turquía.

Y no precisamente por algo relacionado con sus protagonistas. Al parecer, en el país natal de la serie, las cosas se han enrarecido en cuestión de horas. ¿La razón? Una sorprendente e inesperada decisión que ha tomado el Consejo supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK). Desde luego que no han dejado indiferente a nadie.

¿Qué ha ocurrido exactamente? RTÜK ha decidido sancionar a la serie ‘Love is in the air’. Pero, ¿por qué? Por una escena en la que, supuestamente, muestra “contenidos eróticos que contradicen las costumbres y tradiciones de la familia turca”. Los fieles seguidores de la serie se han quedado sin palabras.

En la secuencia en cuestión, por la que ‘Love is in the air’ ha recibido una multa, aparecen Serkan y Eda en un spa. No solamente se dan masajes, sino que también aparecen compartiendo diversos momentos íntimos en un jacuzzi. Unas escenas que consideran “demasiado eróticas”, por lo que la multa no ha tardado en llegar.

Estas imágenes aún no han llegado a España, puesto que hace relativamente poco que comenzó la emisión de la serie en nuestro país. Bien es cierto que lo más seguro es que pase bastante desapercibida entre los fans de España, ya que nada tiene que ver con lo que vemos en otros formatos como ‘La isla de las tentaciones’. Sea como sea, ¡la noticia no ha dejado indiferente a nadie!