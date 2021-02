Leopoldo López pide justicia para jóven asesinado en Perú

El comisionado presidencial del gobierno Interino para el Centro de Gobierno, Leopoldo López, pidió justicia tras el asesinato de un venezolano en un mercado de Perú. “Pedimos justicia ante hechos tan atroces como el asesinato de Orlando Abreu de 27 años en Perú, mientras trabajaba”, dijo López mediante la red social Twitter.

Asimismo, defendió que así como Abreu, 5,5 millones de venezolanos han tenido que huir de su país en busca de oportunidades para sus familias, pero infortunadamente muchos se han encontrado con violaciones a sus derechos, xenofobia, maltratos y asesinatos.

“Nadie huye de su país porque quiera; y no hay manera de revertir lo que está pasando en Venezuela sin la salida del régimen de Nicolás Maduro”, agregó el comisionado.

Durante la noche del viernes se viralizó un video en redes sociales sobre el asesinato en Trujillo, Perú, de Orlando Abreu, migrante venezolano que se desempeñaba como comerciante.

El periodista Sergio Novelli indicó que aunque el hecho se haya conocido el viernes, el asesinato ocurrió el 26 de enero de este año.

“Tú me conoces a mí, yo soy tranquilo”, dijo la víctima mientras intentaba apartarse del sujeto. Siguió: “Yo no me he metido con ustedes. No me he metido con nadie”.

Segundos después, el hombre disparó contra Abreu y huyó de la escena del crimen. El migrante venezolano murió a pesar de que algunas personas intentaron socorrerlo.

Novelli señaló que Abreu trabajaba como comerciante informal en un mercado mayorista en Trujillo, ciudad de Perú.

Además, indicó que la razón del asesinato fue porque el comerciante venezolanos se rehusó a pagar una “cuota” por su puesto de trabajo.

Pedimos justicia ante hechos tan atroces como el asesinato de Orlando Abreu de 27 años en Perú, mientras trabajaba.



Nadie huye de su país porque quiera; y no hay manera de revertir lo que está pasando en Venezuela sin la salida del régimen de Nicolás Maduro. — Leopoldo López (@leopoldolopez) February 13, 2021

El Nacional