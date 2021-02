Salomón Rondón cedido al CSKA Moscú

El delantero venezolano Salomón Rondón inicia una nueva etapa en su dilatada carrera y regresará al fútbol europeo tras su estancia en el Dalian chino al ser cedido hasta el final de temporada al CSKA Moscú.

Se trata de la vuelta del internacional vinotinto al fútbol ruso, en el que ya tuvo la oportunidad de destacar en el Rubin Kazan (2012-14) y el Zenit San Petersburgo (2014-15), con el que se proclamó campeón de la Supercopa rusa en 2015. Entre ambos equipos logró 52 tantos y repartió once asistencias.

Rondón se incorpora para reforzar la línea atacante del histórico CSKA, segundo de la clasificación liguera a cuatro puntos del liderato, que ocupa precisamente el Zenit, tras diecinueve encuentros.

Su llegada está avalada por el conocimiento del campeonato y su buen rendimiento, que se antoja clave en esta fase de la temporada para el conjunto moscovita, que no gana el torneo liguero desde la campaña 2015/16. En la última década el cuadro de la capital ha logrado tres ligas, dos Copas y tres Supercopas.

“Es un honor llegar al CSKA de Moscú, un gran club con mucha historia. Afronto con mucha ilusión esta nueva experiencia en mi carrera, tengo muchas ganas de demostrar en el campo la confianza que han depositado en mí y de volver a jugar en un torneo de nivel como la Liga Premier de Rusia”, declaró el atacante venezolano.

New experience, same excitement!

A honour to wear the @pfc_cska shirt!

🔴🔵⚔️🦍

¡Nueva experiencia, misma ilusión!

¡Un honor vestir la camiseta del @pfc_cska! pic.twitter.com/1aOZ7BDoWC

— Salomón Rondón (@salorondon23) February 15, 2021