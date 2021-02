¿Y qué ha pasado con los impuestos a las operaciones en divisas?

Las cuentas en divisas han estado en debate desde que Nicolás Maduro las aceptó a inicios de año. Economistas sugieren que será un alivio para los pagos ante la creciente escasez de dólares en efectivo, y se pueden abrir desde ya, al menos en la mayoría de los bancos. Es positivo, pero, ¿Qué ha pasado con los impuestos a las operaciones en divisas?

El 25 de noviembre de 2020, la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, anunció el incremento del impuesto a las operaciones en divisas que se hagan en la banca nacional.

Así lo dijo: “Las transacciones en divisas dentro de una entidad financiera pagarán un impuesto transaccional superior al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras de las operaciones en bolívares. A los efectos se reformará la ley respectiva”.

Ante esto, ND consultó al economista Luis Oliveros, quien afirmó que esos impuestos serán reformados y hasta estimó que más nunca los mencionarán en el alto gobierno, por cuanto asegura que a la administración de Maduro le conviene captar divisas a través de estas cuentas.

“Si a la gente le dicen que van a cobrar comisión por colocar dinero en efectivo allí, los incentivos para tener esas cuentas serán cero. Nadie va a querer tener cuentas; y el gobierno está buscando bancarizar ese sector que está dolarizado para empezar a cobrar impuestos”, apuntó.

Explica Oliveros que si no se bancarizan los pagos en efectivo, “le va a costar al gobierno recibir dólares, cobrar impuestos en dólares”.

“El gobierno está yendo hacia allá, quiere tener un ingreso en divisas, adicional al que está teniendo por el ingreso petrolero y otras cosas que está haciendo. Entonces, si quieres empezar a formalizar los pagos en divisas para empezar a cobrar impuestos, es un poco absurdo cobrar comisiones tan altas a la cuenta, porque la gente seguirá haciendo operaciones en negro, usando divisas en efectivo y seguirá utilizando los puntos de venta internacionales que causalmente prohibieron”.

En tal sentido, de darse, sugiere que sea el cobro de una comisión normal, como ocurre en todas partes del mundo, pues en la primera que haya una comisión alta, “la gente dejará de usar las cuentas”.

Así, remató:

“Yo creo que eso lo van a cambiar. El gobierno dijo que no iba a permitir cuentas en divisas, otro día dijo que solo se podían fijar precios en bolívares; pero ha cambiado mucho, se ha vuelto pragmático porque sabe que la realidad económica necesita más pragmatismo y necesitas más operaciones en dólares para tú también recibir dólares. Esa visión de cobrar comisiones, eso va a cambiar. Si no cambia, olvídense, pero espero que eso lo cambien, no creo que de eso vuelvan a hablar”.

¿Habrá aceptación?

A juicio de Oliveros, las cuentas en divisas tendrán aceptación, porque es un medio de pago más, el cual tendrá confianza ya que se han colocado limitantes para el depósito de fondos.

“Son cuentas transaccionales donde la mayoría de la gente la alimentará con dinero en efectivo. Tal vez podrás pedir que te paguen en esa cuenta; pero he visto que hay limitantes a la hora de depositarle plata a esa cuenta o los montos que puedes tener, y eso es buena noticia porque tendrás límites para tener dinero allí. Poner límite genera incentivos para que la gente diga que se pueden tener tantos dólares para hacer un mercado, y al final, si no tuviste problemas para tener bolívares en la banca en estos 20 años, no veo problema con tener 100 o 200 dólares en esas cuentas”, comentó.

Aprovechó para aclarar que son cuentas transaccionales, no de ahorro, que vendrán a resolver el problema de la dolarización financiera.

“Esto ayudará a hacer pagos, a poder pagar Netflix, Amazon, un Disney+, esto puede ayudar bastante, tomando en cuenta que a muchos venezolanos les cerraron las cuentas por las sanciones. Esto resuelve más problemas de los que puede crear”, aseguró.

¿Hasta ahora qué se sabe?

Luis Oliveros señala que hasta el momento, la mayoría de los bancos, si no todos; están ofreciendo ese tipo de instrumentos que se pueden abrir por Internet, por las plataformas.

“Hay varios bancos que son más agresivos que otros, como siempre, y dan oportunidad para que la gente pueda tener una cuenta para hacer pagos en divisas, cuando los montos ameritan vueltos, para que con la tarjeta de débito se puedan hacer pagos justos y te quitas el problema de que no hay efectivo”, explicó.

¿Modelo chino?

Hablamos con Oliveros sobre la posibilidad de que Venezuela vaya hacia un modelo económico como el que se aplica en China. A su modo de ver, no será así, sino que se irá hacia un modelo ruso.

“La economía se está abriendo, más por necesidad que ideología, la cual están llevando a segundo plano. Hay más pragmatismo, pero el modelo chino implica una cosa que en Venezuela no hay, necesitas mucha plata para generar crecimiento económico, además de las sanciones, que lo impiden”, dijo.

“Yo me iría más hacia un modelo ruso, entre la perestroika, después que cae la URSS y la llegada de Putin; un modelo en el que vamos a ver un sector privado creciendo, pero muy cercano al gobierno”, señaló.

“Algo excelente”

Y no dejamos de consultarle su postura respecto a la reciente reunión entre Jorge Rodríguez y Fedecámaras. Fue tajante: “Me parece excelente y un buen paso”.

“A mí me parece una buena noticia. Fue muy valiente de parte de Fedecámaras sentarse a hablar del tema económico y de la vacuna, diciendo que querían financiar las vacunas de sus trabajadores y familias. El tema económico más importante es conseguir vacunas y ojalá que el gobierno se deje ayudar por los privados y por Fedecámaras”, comentó.

Dice Oliveros que Fedecámaras está asumiendo su rol, a pesar de las críticas, “de ser una cámara de empresarios que quieren un respiro económico, que quieren trabajar y empezar a recuperar el tiempo perdido en Venezuela”.

Así, denotó que en el gobierno hay preocupación por el tema económico y necesita del privado para tener algún tipo de respiro por lo que, afirma, “voy a dar el beneficio de la duda porque el gobierno”, con sus cambios, ha alivianado algunos problemas que reinaron por mucho tiempo, como la escasez.

@jherreraprensa