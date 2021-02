Adriana Azzi: Horóscopo del 16 de febrero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 16 de febrero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Ansiedad.

Número de suerte: 633

Debes tener más seriedad en lo que dices a los demás. Salidas con personas adultas. La estrella dice que hay cambios favorables. Buscaras más información sobre una enfermedad. Ten serenidad en las cosas. Una tristeza por una mujer que es sola. Hombre padre o adulto que te busca.

Trabajo: Compañero o jefe que te pide ayuda en un trabajo especial. Compra para oficina.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Pendiente con los detalles en una fiesta. Alguien del pasado te escribe. Cuidado con decisiones.

Parejas: Cambio de look. Te sorprendes por un paquete que llega a tu casa. Te quedas en casa de amigos.

Solteros: Se más solidario en tu entorno. Debes mejorar tu forma de hablar con un grupo de trabajo.

Mujer: iras a un sitio nocturno con mucho disfrute. Debes comprar una piedra de amatista y ponerla cerca de tu cama.

Hombre: Utiliza la inteligencia más que lo emocional contrólate. Niños que dan alegrías.

Consejo: Calladito te ves más bonito.

Tauro

Palabra clave: Fe.

Número de suerte: 502

Decisiones que tomas para algo que vas hacer y vencerás todo a tu favor. Viajes por placer. Salidas nocturnas. Piensa bien las cosas no decidas por otros. Cambios y mudanzas definitivas. Amigos que te buscan para compartir un día especial. Compra y venta de vehículo. Viaje de ida y vuelta.

Trabajo: Te estabilizas en un sitio. Recibes una llamada por un empleo. Nuevas etapas en lo laboral.

Salud: Malestar en una rodilla.

Amor: Invitación inesperada de una persona que te gusta. Compra de flores para hacer un ritual.

Parejas: Aumenta tu responsabilidad en tu casa así que asume lo que haces o quieres no podrás echarte para atrás.

Solteros: Estarás pasando por momentos difíciles y una persona que te quiere mucho estará a tu lado.

Mujer: Fertilidad y alegrías con celebraciones. Mudanzas. Evolución espiritual. Alguien que te acompaña de la mano.

Hombre: Sales de compra con tu pareja e hijos. Comida especial por tu llegada. Compras algo.

Consejo: No tengas miedo a nada.

Géminis

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 685

Debes ahorrar el dinero no gastes cosas innecesarias. Mantén la calma en lo que te toca. Llegarás a una cita a tiempo. No dejes para mañana por lo que tienes que hacer hoy. Nuevas aventuras. Haces demasiadas cosas. Debes cancelar deudas pendientes. Cumple con tus responsabilidades.

Trabajo: Te toman en cuenta para un nuevo trabajo con moneda extranjeras. Cambio de vehículo

Salud: Buena.

Amor: Victoria logros y triunfos en lo que haces adelante no te detengas. Llegan personas especiales a tu vida.

Parejas: inicias una rutina de deporte con tu pareja. Sorpresas agradables con la familia.

Solteros: Te consolidas en lo económico. Te dan grandes protecciones. Rompes con una relación que no te hace feliz.

Mujer: Necesitas de tu familia búscala. No dejes que el pasado no te deje avanzar. Debes hacerte una limpieza espiritual.

Hombre: Mantén la armonía en tu casa. Aumento de salario con alegrías. Deberás escoger entre dos caminos.

Consejo: Pide lo que quieres y se te dará.

Cancer

Palabra clave: Logros.

Número de suerte: 802

Recibes un mensaje o correo por algo que solicitaste que fue aprobado. Deja fluir las cosas. Debes olvidar el pasado. Deja la flojera y has lo que tienes pendiente. No te enrolles por cosas que no son tuyas. Logros y triunfos positivos. Estarás pasando por un proceso pero todo pasa.

Trabajo: Dinero que recuperas. Nuevas posibilidades de cambio de empleo. Nuevos compañeros.

Salud: Estabilidad.

Amor: Decisiones importante que debes tomar con la pareja del momento. Escuchas música y disfrutas el momento.

Parejas: La evolución está en tu camino nada ni nadie te detiene. Pondrás orden en tu vida familiar y con tu pareja.

Solteros: Olvida el pasado no lo pienses más. Deberás hacer un sacrificio por ti. Llamada importante por empleo.

Mujer: Todo pasa deja pasar los chismes. Debes buscar el equilibrio con la familia y ver un mejor horizonte.

Hombre: Logros y triunfos adelante. Cambio de rutina en tu vida familiar. Compra y venta que te favorece.

Consejo: Busca ayuda para la paz espiritual.

Leo

Palabra clave: Amistad.

Número de suerte: 048

Nuevas posibilidades de cambios. Te llega una respuesta que estabas esperando. Debes entender tu destino y aceptar lo que está pasando. Una nueva sociedad. Trabajas con una persona activa y solucionas lo que quieres hacer. Nuevas energías. Te conectas con personas del pasado.

Trabajo: Envidia en tu entorno por lo que te ganas en tu oficina. Mejoran tus finanzas.

Salud: Gripe. Debes mantener cuidando tu salud o de virus protégete.

Amor: No pelees tanto con los seres querido. Controla tu mal carácter. Tu pareja te pide más atención.

Parejas: Deudas que logras cancelar. Controlas una situación en tu casa o vida familiar.

Solteros: Piensas mucho a una persona que no te conviene. Escogerás un mal momento para hacer reclamos.

Mujer: Debes entender lo que pasa en tu entorno. Cosas rápidas que llegan para ti ten tolerancia.

Hombre: Cancelas unas facturas. Compra de vehículos. Alguien te ayuda en tu casa. Recibes un regalo muy especial.

Consejo: No te sientas culpable de nada.

Virgo

Palabra clave: Comer.

Número de suerte: 440

Cuídate de personas cercanas. Silencio que mantienes en una reunión. Debes meditar y poner orden en las cosas. Ten calma y tranquilidad en lo que decides. Inicias un nuevo tiempo. La rueda de la fortuna dice que hay cambios. Debes hacer algo nuevo. Cierre ciclo. Cambios positivos.

Trabajo: Pendiente con jefe de poder que te quiere sabotear lo que estás haciendo. Nuevos inicios.

Salud: Exámenes pendiente.

Amor: Invitación que te emociona. Viaje con tu pareja por disfrute. Compras con la familia.

Parejas: Encuentro sorpresivo. Alguien se va de tu vida a otro país. Aléjate de personas interesadas.

Solteros: Fertilidad en tu entorno. En tu familia habrá ventas. Dinero alegrías y viajes. Fin de algo inicios de otras.

Mujer: Deja el pasado y busca ayuda. Sal de esa tristeza tú naciste para triunfar. Compra y venta de algo.

Hombre: Debes tener más confianza en ti. Personas cercanas que son verdaderas. Saca las malas energías de tu entorno.

Consejo: Sal adelante.

Libra

Palabra clave: Miedos.

Número de suerte: 700

Nuevas relaciones. Cambios en tu vida. Cosas rápidas que llegan. Un ascenso. Alguien que te busca para ofrecerte algo. Calma y tranquilidad. Dinero por negocio positivo. Una persona o familiar que te busca. Viajes con personas muy querida. Se activa el amor y la pasión. Pero todo fluye. Trabajo: Negocios de compra y venta. Cuidado con personas en tu entorno laboral que no son verdaderos.

Salud: Revisar el sistema circulatorio.

Amor: Cambios en viaje. Deja fluir las necesidades. Cuidado con lo que le dices a tu pareja.

Parejas: En esta semana vienen buenas energías positivas para ti. Cambios que debes aceptar.

Solteros: Mudanzas que te trae nuevas oportunidades. Mujer que te brinda ayuda. Alegrías en la calle.

Mujer: Una persona que debes sacar de tu entorno ya que no te deja evolucionar. Todo lo detenido avanza.

Hombre: Remodelaciones en tu vivienda. Algo con un vehículo que solucionas. Buenas decisiones que tomas.

Consejo: Tienes protección de Ángeles. Muchas bendiciones.

Escorpio

Palabra clave: Soportar.

Número de suerte: 194

Estarás pasando por un tiempo difícil pero vienen cambios. Cosas importantes que se te dan. Hay un futuro cercano en cambios positivos. La inocencia de los niños dicen la verdad. Debes perdonar a los demás sacarte los odios de tu entorno. Todo llega a mal tiempo buena cara.

Trabajo: Cambios positivos. Te quitas algo que te cansaba. Triunfos y reconocimientos. Reuniones y llamadas positivas.

Salud: Hacer dieta.

Amor: Celebraciones en lugar íntimo. Alguien que se te insinúa conocido (a). Enamoramiento pasajero.

Parejas: Cambios de idea en lo que quieres decir en tu casa. Únete a buscar buenas energías.

Solteros: Se consolida un nuevo empleo. Baños espirituales con flores. Ganancias.

Mujer: Firmas un documento. Pide a tus santos lo que quieres. Logros en tu vida. Recuperación de una enfermedad.

Hombre: Sorpresas. Deja las indecisiones. Solo dios te ayuda. Juegos de palabra con tu pareja de mal gusto.

Consejo: No pierdas los proyectos.

Sagitario

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 964

La prosperidad a tu lado. Estarás triunfando por encima de cualquier dificultad. No te límites. Pon un poco más de disciplina en tu entorno. Todo depende de ti para lograr las cosas. Tu futuro está en tus manos adelante no veas para atrás. Le das la mano a un extranjero. Éxito y poder.

Trabajo: Hombre que te apoya y apuesta por ti. Cambio positivos. Logras lo que quieres.

Salud: Sin novedad.

Amor: Hay un futuro cercano en positivos. Te ofrecen un empleo desde tu casa. Cuidado con las mentiras.

Parejas: Adelante no te detengas. Consigues lo que quieres tienes brillo. Muchas bendiciones y estas en un momento positivo.

Solteros: Mujer amiga que te da apoyo económico. Mudanza que te trae nuevas oportunidades.

Mujer: .Querida amiga ten calma ya que todo va a salir bien. Estarás pasando por un tiempo difícil pero vienen cambios.

Hombre: Una persona que debes sacar de tu entorno ya que no te deja evolucionar. Cosas importantes que se te dan.

Consejo: Perdonar es importante.

Capricornio

Palabra clave: Virgen.

Número de suerte: 301

Debes perdonar deja el odio a un lado. Todo llega a mal tiempo buena cara. Buenas decisiones que tomas. Todo lo detenido avanza. Cuidado con las guerras utiliza tu intuición maneja las cosas con calma. Cambios y transformación. Logras las metas en tu vida ya que tú eres exitoso (a).

Trabajo: Cambios positivos. Te quitas algo que te cansaba. Triunfos y reconocimientos. Reuniones y llamadas positivas.

Salud: Mejorando de una enfermedad.

Amor: Cuidado con los engaño que causa daño. Tu corazón sabrá elegir lo que quieres.

Parejas: Entregas un regalo especial a una persona querida. Algo con dinero que está pendiente.

Solteros: Personas que no te han cancelado un trabajo te busca. Algo que solucionas con un documento.

Mujer: Debes declarar con fuerza lo que quieres. Cuidado con lo que dices y decretas. Compra de ropa.

Hombre: Luchas que logras en tu vida. Inicias una buena semana no pierdas las oportunidades de tu vida.

Consejo: Tu familia necesita de tu amor.

Acuario

Palabra clave: Verdad.

Número de suerte: 862

Estarás en un proceso de separación y buscaras otra cosa. Debes ser más generoso (a) con los tuyos. Debes conectarte con una persona cercana y próspera. No te pongas violento (a) ya que ocasionará problemas que no se pueden resolver. Te regalan un libro. Verás una película en casa.

Trabajo: Te integras a un grupo pero este muy callado (a) no hablas mucho. Compra y venta que te conviene.

Salud: Molestia nasal.

Amor: Nuevos proyectos. Te abres al amor el sol sale para ti y todo cambia. Una mujer que te apoya en amoríos.

Parejas: Tu pareja te hace una proposición que debes analizar bien. Sales de un sitio que no quieres regresar.

Solteros: No culpe a otros de tus errores. Te invitan a un viaje por carretera por negocio. Te regalan unos zapatos.

Mujer: Estarás pendiente de resolver algo con unos amigos. Pagos atrasados que te preocupan.

Hombre: Comida especial en una casa de conocidos. Hermanos que te buscan por problema personal.

Consejo: No te compares con nada ni nadie.

Piscis

Palabra clave: Amores.

Número de suerte: 314

Un gran éxito. Un vecino que te da una recompensa. El universo siempre nos cobra las cosas. Cuidado con discusiones ignora lo que escuchas. Sanación de una enfermedad. Paseo a sitio de playa. Debes ser consciente. Debes tener más espiritualidad en esta semana y veras los logros.

Trabajo: Cuidado hay alguien que sabotea tu trabajo. Serás muy productivo este mes y el que viene.

Salud: Hacer caminatas o ejercicios.

Amor: Conoces a una persona que será clave en tu vida. Aléjate de personas interesadas.

Parejas: Personas de una religión que te ayuda y te da fuerza. Todo lo detenido en movimiento.

Solteros: Debes mejorar la forma de hacer algo para que veas el cambio que tendrás. Nuevos éxitos.

Mujer: Se más espiritual y pídele a tus santos y dios que te abran los caminos. Se positivo en lo que quieres.

Hombre: Discusiones en la calle que debes detener. Reunión con la familia por fiesta de boda.

Consejo: Con el diálogo se soluciona las cosas.