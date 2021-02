Colombia “Medellín y el Valle de Aburrá están preparados para vacunar”: Viceministro de Salud

Tras la llegada de las primeras 50.000 dosis de la vacuna Pfizer, el alcalde Daniel Quintero Calle verificó en compañía del viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, que los puestos de vacunación de la ciudad se encuentran en óptimas condiciones para iniciar el proceso con aquella población priorizada previamente.

“Estamos listos si se adelanta la vacunación. Ustedes no saben la emoción que se siente ver aterrizar ese avión, saber que ahí llegan las vacunas, que hay vidas que se van a salvar gracias a que llegaron las vacunas. Ahora lo que hay que hacer es cuidarse mucho, mucha prudencia, que nadie se relaje”, expresó el alcalde Daniel Quintero.

En el recorrido estuvo el gerente de vacunación de Medellín, Esteban Restrepo, y las secretarias de Salud municipal, Andree Uribe, y departamental, Lina Bustamante. Las autoridades visitaron el puesto de vacunación del Hospital General de Medellín y la CAVA Municipal de Guayabal, que será el principal centro de distribución de Medellín y estará a disposición del departamento, para que desde allí se haga la distribución hacia otros municipios.

“Yo creo que el mensaje es de optimismo. Llegaron las vacunas y Medellín y el Valle de Aburrá están preparados para recibirlas y para vacunar a los antioqueños. Medellín tiene una capacidad de aplicar de 5.000 a 8.000 dosis de vacunas diarias con los puntos que tiene en este momento instalados, tanto públicos como privados. Esto es un proceso gradual, secuencial y progresivo, es decir que cada día vamos a tener un número mayor de vacunas”, explicó el viceministro.

Los otros cuatro puestos de inmunización, donde inicialmente serán vacunadas 18.000 personas que hacen parte de la primera línea de salud, son el Hospital Pablo Tobón Uribe, la Fundación Hospitalaria San Vicente, la Promotora Médica Las Américas y la Clínica Universitaria Bolivariana.

En la ciudad ya se encuentran disponibles los insumos como jeringas, diluyentes, cajas térmicas y todos los elementos necesarios para la aplicación de la vacuna, según confirmó el viceministro Moscoso, quien destacó la capacitación y contratación de personal, especialmente por parte de Metrosalud.

El día de hoy llegan las primeras vacunas contra el Covid-19 al país y esperamos que en el transcurso de la semana lleguen las primeras 4.599 dosis a Medellín, para así iniciar con la vacunación el 20 de febrero, como se tiene previsto en el cronograma del Gobierno Nacional. — Andree Uribe Montoya (@AndreeUribeM) February 15, 2021

