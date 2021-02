España | Así disfrutó Neymar de la goleada del PSG al Barça

A Neymar Jr. le tocó ver el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Paris Saint Germain desde casa. Problemas en el aductor tras el partido del equipo ante el Caen le impidieron reencontrarse con algunos de los que fueron sus compañeros y su ex equipo. Pero el brasileño no se perdió esta ida de los octavos de final de Champions League y siguió el encuentro por televisión y no pasó por alto comentar el encuentro a través de sus redes sociales, concretamente en Twitter.

Desde el sillón de casa, Neymar vio como su compañero y amigo Mbappé destrozaba al Barça. Fue una exhibición del francés, puro físico, talento y puntería con un decisivo hattrick en un partido en el que todos los ojos estaban puestos sobre él ante la ausencia del propio brasileño y Di María. El francés cumplió, ganó cada batalla individual –incluida una que pasará a ser icónica ante Piqué– y dejó encarrilada la eliminatoria para disfrute de Neymar.

El brasileño celebró el tanto del empate de Mbappé con un escueto tweet en el que decía «GOL PORRAA». Leo Messi había transformado instantes antes el 1-0 pero Mbappé, tras una grandísima jugada de los parisinos, había quebrado la cintura de Lenglet para batir con contundencia a Ter Stegen en una reacción de altura del PSG que dejó muy tocado a los culés, desaparecidos del Camp Nou desde entonces.

GOL PORRAA — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Antes de este tweet Neymar escribió otro cuando el colegiado decretó la pena máxima de Kurzawa sobre De Jong. El lateral del PSG, mirando al balón que caía desde arriba, no visualizó bien la posición del centrocampista del Barça y le zancadilleó con el contacto, tirándole al suelo y obligando casi al colegiado a pitar penalti. En el tweet escribía hasta seis emoticonos de risas y escribía «piada esse penalti (este penalti es una broma)». Duró poco en las redes pero algunos aficionados capturaron su mensaje.

When Messi score it you delete the tweet 😉 pic.twitter.com/iAsufvaV4Z — Fianso (@LeoBarca1899) February 16, 2021

Antes de que finalizara el partido, con el tercer tanto de Kylian Mbappé ya en el marcador, Neymar escribió otro tuit ensalzando el partidazo de su compañero. «Mbappé está jugando mucho…. hat-trick de mi niño», decía el brasileño terminando con iconos de aplausos, con los que se rendía a los pies del 7 del Paris Saint Germain, el mismo que no dejó del todo claro su futuro en el club tras el partido.

Mbappe JOGANDO MUITO….. HAT-TRICK do meu menino 👏🏽👏🏽👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

No fue al único al que aplaudió Neymar. Ya con el partido acabado, el 10 del PSG reconoció el gran partido de sus compañeros para sacar un grandísimo resultado en un campo tan complicado como el Camp Nou, dejando la eliminatoria más que encarrilada. «Qué partido del equipo, todos muy bien», explicaba Neymar, que hacía mención especial al centrocampista argentino Paredes: «Es un monstruo, un crack».

Que partida da equipe, todos muito bem👏🏽👏🏽👏🏽 PAREDES um monstro, CRAQUE — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

«Martes completo… victoria del PSG y se sale el negro… que día amigos», cerraba su celebración tuitera Neymar, en alusión al triunfo de sus compañeros sin él y a la gran exhibición que completó Mbappé en un partido importantísimo para el grupo.