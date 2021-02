España | Manuel de ‘La isla de las tentaciones’ recibe las joyas de Lucía

La noche del pasado lunes arrancaba con el debate de ‘La isla de las tentaciones 3’. El programa comenzó con imágenes de la ya bautizada noche de los besos. Este nombre se lo han dado los novios que ya han caído en la tentación mientras sus parejas se encuentran en la otra villa. El programa ha querido darles los artilugios de sus novias, algo que a Manuel le ha hecho reflexionar.

En el final de la hoguera del programa pasado, Sandra Barneda enseñó unos objetos a los chicos. Estos correspondían a sus parejas y el objetivo era descubrir la reacción. A Manuel, pareja de Lucía, le devolvieron las pertenencias que su novia tiró durante su hoguera al fuego, ya que no quería “porquerías en su cuerpo”, dijo enfadada. Esto sucedió después de que la joven gaditana presenciara unas imágenes de la doble infidelidad por parte de Manuel. Es cuando, impulsivamente, arrojó los anillos y pulseras que llevaba puestos.

Manuel recibe una caja con información de Villa Montaña: «Le regalé esta pulsera porque le dije que lo nuestro iba a ser para siempre»💥 #TentacionesDBT4 https://t.co/FMl91DK4WQ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 16, 2021

Cuando Sandra Barneda, presentadora del programa, le entregó las joyas, el joven gaditano no pudo evitar emocionarse. Según contó en el momento, cada regalo se lo había hecho en un momento significativo de la relación. Lo que más llamó la atención fue un collar que tenía un corazón y pulsaciones, esto lo tiene Manuel tatuado en su piel: «Significa que ella es la única que me hace sentir diferente», explicó. Pese el mal trago que pasó, aseguró que no se arrepentía de lo que había hecho porque así lo había sentido.

«Estaban como pisadas, rotas o quemadas. Yo esto me lo quedo para siempre, son recuerdos de una época muy bonita. No los voy a tirar ni lo intentaré romper. Yo a Lucía la quiero. He notado que nuestros caminos se separan y que esto ha llegado a su fin», aseguró lamentándose Manuel y sabiendo que su relación con Lucía había terminado.