España | PSG: dónde ver en directo el partido de Champions League por TV y online hoy

En el mejor momento de la temporada, salvo por el traspiés que tuvo en Copa del Rey frente al Sevilla, el Barcelona, que acumula siete victorias consecutivas en Liga, se enfrenta al PSG. El choque de ida correspondiente a los octavos de final de la Champions League arrancará a las 21:00 horas en el Camp Nou.

El colegiado Björn Kuipers será el encargado de dirigir este encuentro. Una buena noticia para el Barcelona que sólo ha perdido uno de los diez encuentros en los que ha sido arbitrado por el holandés. El partido de los de Ronald Koeman frente al PSG, será televisado en directo por Movistar Liga de Campeones. Además, el duelo contará con comentarios online minuto a minuto en la web de OKDIARIO desde una hora antes del inicio con alineaciones y curiosidades sobre el choque.

El PSG, que ha ganado los tres últimos encuentros que ha disputado en liga, es segundo a un punto del Lille, que es el líder. El Barcelona, por su parte, es tercero en la Liga Santander, a 8 puntos del Atlético y a tres del Real Madrid, con un partido más que el conjunto rojiblanco pero con uno menos que el cuadro merengue.

Si bien el Barcelona ha recuperado a Piqué para esta eliminatoria, no podrá contar con Ronald Araujo. En lo que respecta al PSG, tendrá que sobreponerse a las bajas de Neymar y de Di María si quiere que la eliminatoria llegue con vida a París.

Una de las atracciones que tendrá la eliminatoria, más allá del duelo en los banquillos entre Ronald Koeman y Mauricio Pochettino, estará en ver el que mantengan sobre el césped Messi y Mbappé. Además, el argentino volverá a enfrentarse a la difícil tarea de intentar hacer un gol a Keylor Navas, al que sólo le han hecho 15 en 24 partidos esta temporada. Y es que el ex del Real Madrid ha mantenido su portería a cero hasta en trece ocasiones en el presente curso. Así pues, sin Neymar y sin Di María, las opciones del PSG frente al Barcelona parecen pasar por su solidez defensiva.

Habrá que ver, en defensa, si Piqué da un extra al conjunto azulgrana o si acusa el tiempo de inactividad. Por fortuna para Koeman, también recupera a Dest, que será el lateral derecho titular del Barcelona frente al PSG.

¿Cuándo se juega el Barcelona – PSG?

España: 16/02/2021 21:00 horas (20:00 horas en las Islas Canarias).

Argentina: 16/02/2021 17:00 horas.

México: 16/02/2021 14:00 horas.

Colombia: 16/02/2021 15:00 horas.

Perú: 16/02/2021 15:00 horas.

Chile: 16/02/2021 17:00 horas.

Venezuela: 16/02/2021 16:00 horas.

Uruguay: 16/02/2021 17:00 horas.

Los Ángeles: 16/02/2021 12:00 horas.

Nueva York: 16/02/2021 15:00 horas.

¿Dónde se juega el Barcelona – PSG?

Estadio Camp Nou (Barcelona)

¿Dónde ver por TV el Barcelona – PSG?

España: Movistar Liga de Campeones

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: Esporte Interativo Plus

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte

Croacia: HRT2, Klik Sport

El Salvador: Fox Sports Cono Norte

Ecuador: ESPN 2

Guatemala: Fox Sports Cono Norte

Honduras: Fox Sports Cono Norte

Italia: Sky Sports 253, RSI La 2, Sky Go Italia, Sky Sport Football, NOW TV

Japón: DAZN

México: Fox Sports Cono Norte

Holanda: Ziggo Sport Voetbal

Paraguay: ESPN 2

Pánama: Fox Sports Cono Norte

Perú: ESPN 2

Portugal: Eleven Sports 4

EstadosUnidos: CBS All Access, fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univisión Now, ZonaFutbol

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

¿Quién es el árbitro del Barcelona – PSG?

Bjorn Kuipers (Países Bajos).

Posibles alineaciones del Barcelona – PSG:

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Griezmann, Dembélé y Messi.

PSG: Keylor Navas; Florenzi. Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Idrissa Gueye, Leandro Paredes; Sarabia, Icardi y Mbappé.