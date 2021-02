Gaby Spanic regresa esta semana a las telenovelas

Curiosamente, en octubre del año pasado en una entrevista con People… Gaby expresaba su deseo de formar parte de esta historia que ya produjo Telemundo en 2007 en Colombia con Victoria Ruffo, Arturo Peniche y Mauricio Ochmann como sus protagonistas.

«A mí me gusta mucho la historia de Señora Isabel, que es algo similar a Mirada de Mujer. Me encantaría hacer eso porque es un drama bellísimo y nunca he hecho un personaje así, o sea que una persona más adulta se enamore de un joven y existe en la vida real esto y es muy bonito. Esa historia es hermosa», aseguraba en ese momento la intérprete de 47 años.