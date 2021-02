Mujer asesina de varias puñaladas a venezolana en Ecuador

En la población de Riobamba, provincia del Chimborazo, en Ecuador, fue asesinada de varias puñaladas la venezolana Diocelys Salazar, mujer de 22 años, madre de dos niños y oriunda de la ciudad de Coro, estado Falcón. El hecho ocurrió en horas del mediodía del pasado sábado, 13 de febrero.

La noticia que conmocionó a sus familiares y amigos en Coro fue dada a conocer por una hermana de la víctima, Leyra Jiménez, quien a través de su cuenta Instagram dijo sentir impotencia y dolor ante la pérdida.

«¿Cómo describir esta impotencia y dolor que tenemos? Te arrebataron la vida. Denuncio la muerte de mi hermana, le quitaron la vida a mi hermanita. ¡Ayúdenme por favor a difundir! Una mujer ecuatoriana. No encuentro palabras para expresar todo lo que siento. Hoy me tocó a mí. Me mataron a mi hermana», publicó junto a una fotografía.

Asimismo denunció que el asesinato de Diocelys ocurrió en manos de la exesposa de su actual pareja. Jiménez, pidió justicia y difundir la información de modo que no quede impune este homicidio.

Según los datos que se lograron obtener a través de los medios de comunicación ecuatorianos y familiares en la ciudad de Coro, Diocelys Salazar se encontraba en su sitio de trabajo calle Corondolet de Riobamba, cuando fue atacada.

Luego discutir, la agresora sacó un cuchillo y apuñaló su cuerpo en reiteradas oportunidades. Los medios locales en Riobamba informaron que la homicida fue identificada como Silvia Arango, quien habría tenido como cómplice a otra mujer de nombre Lina Markines, encargada de rociarle gas pimienta a Diocelys en plena vía pública para después permitir que Arango la asesinara.

Testigos intentaron socorrerla trasladándola en moto a un centro de salud cercano donde murió a los pocos minutos de su ingreso. Se conoció que Diocelys Salazar habría sido amenazada por Arango, por lo que había denunciado ante los órganos policiales ser víctima de intimidaciones desde hacía un mes, pero estas acusaciones no prosperaron.

Diocelys emigró a Ecuador junto a sus dos gemelos de tres años de edad, quienes quedaron a cargo de una prima que residía cerca de Riobamba. La mayor parte de su familia tiene residencia en la urbanización La Velita, Coro.

Familiares cercanos de Diocelys en Coro, comenzaron a preparar el viaje hasta Ecuador con el fin de repatriar el cuerpo de la joven falconiana y traer a los gemelos.

