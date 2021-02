Perú | Colegio Médico: No nos temblara la mano para sancionar

Decano del Colegio Médico del Perú lamentó que este escándalo pueda causar problemas con las negociaciones internacionales.

Después del destape deshonroso por parte del expresidente Martín Vizcarra, donde también se vieron envueltos muchos altos funcionarios. Y se descubrió que fueron inmunizados con la primera dosis de Sinopharm, mucho antes que inicie la primera campaña para la población, el decano del Colegio Médico del Perú mostro su indignación, “Sentimos indignación como Colegio Médico”, manifestó en diálogo para un medio de comunicación.

La autoridad negó que hayan recibido alguna de las dosis de la vacuna china que llegaron al Perú como parte de los ensayos clínicos y lamentó que este escándalo pueda causar problemas en las negociaciones. “Nosotros como Colegio en el mes de septiembre tuvimos 41 médicos fallecidos y en el mes de octubre tuvimos 12 médicos fallecidos (…). Esto nos causa indignación definitivamente por la injusticia de la manera cómo se ha distribuido la vacuna”, añadió.

Asimismo, manifestó que iniciarían una investigación para esclarecer estos hechos y poder sancionar a los responsables. “Anuncio a todo el Perú, obviamente todos los médicos que están en este listado, y que no pueden explicar si han pertenecido o no al equipo de investigación para recibir esta vacuna, tienen que ser citados al Colegio Médico a través de un proceso indagatorio ético disciplinario, no nos va a temblar la mano”. Agregó.