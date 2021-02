Perú | Rafael López Aliaga califica de «mitómano y enfermo» a Martín Vizcarra

Candidato presidencial aseveró que el expresidente Martín Vizcarra es una persona que miente todo el tiempo

El candidato a la presidencia de la República por el partido de Renovación Popular, Rafael López Aliaga no dudó en criticar al expresidente y ahora candidato al Congreso , Martín Vizcarra a quien lo tildó de “mitómano”.

En esa línea el representante de Renovación Popular considero que Vizcarra está enfermo pues hasta la fecha no se ha cumplido ni una de las promesas que realizó durante su gestión como jefe de estado.

“No, para nada (me sorprendió), es un hombre mitómano, es la secuencia, acuérdate las tablets para 28 de julio del año pasado, mentira, hasta ahora no hay nada, ya estamos en febrero, estamos por empezar el año escolar y no hay tablets ni internet satelital, no hay nada. Es un hombre mitómano, creo que está enfermo, sinceramente”, dijo en Sin Media Tintas.

“Después hay más mentiras, aquí en este canal dijo a Mónica Delta que ‘vamos a hacer 100 hospitales y 1000 colegios el próximo año’. Después el tema de las mentiras sobre Richard Swing, es una persona que miente todo el tiempo”, agregó.

Cabe precisar que en estos últimos días han salido denuncias en contra de Martín Vizcarra a quien acusan de haber recibido la vacuna contra el virus de la pandemia de forma ilegal pues nadie tenia conocimiento de ello hasta la fecha.