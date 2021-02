Revelaron la identidad del peruano lanzado por dos venezolanos de un puente, había viajado a Colombia para comprar ropa (VIDEOS)

Silvano Oblitas es el nombre del joven peruano que viajó a Colombia y terminó siendo estafado y asesinado por dos venezolanos al tirarlo de un puente.

El joven huanuqueño de 19 años, identificado como Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, fue uno de los casos que conmovió las redes sociales enteramente este fin de semana luego de que se supiera de su muerte al ser lanzado de un puente por dos venezolanos, tal como se ve en un video que fue graba y viralizado en la red social TikTok.

Fue justamente lo masivo de la difusión del video en las plataformas digitales lo que lo hizo llegar hasta la hermana de la víctima, Janet Cántaro Tolentino, quien reside en Huánuco y recientemente acudió este lunes 15 de febrero, acudió hasta el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para denunciar este suceso confirmando la identidad del fallecido.

La pariente informó que el joven peruano realizó un viaje en compañía de un colombiano al que le conocen con el nombre de Andrés, al municipio de Medellín, en Colombia, el 25 de enero con la finalidad de comprar ropa para venderla en Perú.

“Fue con el motivo de traer mercadería, ropas. Se llevó el monto de cinco mil soles para comprar ropa y traer a Perú”, dijo Janet Cántaro a CORREO.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y Oblitas terminó siendo estafado por su compañero. La última vez que Janet Cántaro se comunicó con su hermano fue el 10 de febrero, cuando le pidió dinero porque se quedó sin ningún sol en el país vecino.

“Me dijo ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las ocho de la noche. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, sostuvo.

