Ucab justifica aumento del precio en la matrícula para garantizar operatividad

Caracas.- El nombre de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) apareció en los primeros lugares en la tendencia de la red social Twitter este 16 de febrero. El motivo: los usuarios opinaron acerca del aumento del precio de inscripción de la unidad de crédito, que subió 20% para ubicarse en 10 dólares. Es decir, un semestre en la institución podría pasar de los 1.000 dólares si un alumno inscribe 27 unidades de crédito.

Las autoridades de la casa de estudio, que publicaron un comunicado el pasado 12 de febrero para anunciar el aumento, consideran que la modificación de la tarifa era necesaria para mantener los costos operativos y mejorar el salario de profesores y empleados.

No obstante, estudiantes indicaron en redes sociales que el aumento era desproporcionado y que los docentes no recibían el pago justo por su trabajo. “La universidad no ha dado suficiente información para poder emitir un juicio de opinión sobre si este nuevo precio en verdad está justificado y si es necesario o innecesario. Debemos recibir mayor información sobre el porqué de esta acción que nos afecta a todos”, escribió en su cuenta de Twitter el estudiante Jorge Freitas Di tomo @jorge_freitasd.

LEE TAMBIÉN El dólar paralelo abre a la alza este #15Feb

Ante las reacciones generadas por la nueva tarifa, El Pitazo entrevistó vía telefónica a Jaime Bello-León, director general de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Ucab . “La universidad hizo el aumento por la situación y el contexto que vive el país”, dijo. “El ajuste que hicimos está por debajo de la inflación general y garantizamos que mantendremos el precio durante todo el semestre”.

Los estudiantes comenzarán a pagar el nuevo precio de la unidad de crédito a partir del mes de abril, señaló Bello-León. “Uno de los cambios que hicimos para favorecer a los estudiantes es que ahora tendrán la posibilidad de inscribir las unidades créditos de acuerdo con su presupuesto. Pensando en las dificultades económicas de la familia venezolana, se pasó a un sistema que le permitirá al alumno escoger el número de materias a cursar. Podrán personalizar su carga semestral. Antes la inscripción era en bloque, pero en adelante podrán hacer el plan que mejor les favorezca”.

Bello-León explicó que el 80% de la carga presupuestaria de la Ucab se consume en el pago de nómina. “Motivado a la crisis económica nosotros nos vemos en la obligación de apoyar al docente, al empleado y al obrero de la mejor manera posible. ¿Por qué el aumento? Para hacer un ajuste económico a nuestros profesores y empleados y mantener la calidad”, indicó.

LEE TAMBIÉN Últimos tres bonos otorgados por el gobierno equivalen a 13 dólares

“Por otro lado, es importante que la gente conozca que el 43% de los estudiantes tiene algún tipo de beca. La mayoría de ese grupo cuenta con una beca de 60% del precio del semestre, incluso hay un grupo reducido que recibe una beca completa”, comentó.

Una de las principales quejas de los estudiantes ante el aumento en el precio de las unidades de crédito es que desde el año pasado no reciben clases presenciales ni han pisado el campus de la institución. “Desde abril del 2020 la universidad ha hecho una inversión importante en recursos informáticos para poder mantener las clases a distancia con el nivel que se requiere. Además, a pesar de que no se use el campus debemos hacer un trabajo de mantenimiento considerable”, dijo Bello-León.

“A pesar de las dificultades nos mantenemos como la cuarta universidad del país y estamos entre las mejores 100 de Latinoamérica”, destacó Bello-León. Agregó que reciben apoyo de instituciones aliadas y egresados que ayudan económicamente para mantener el programa de becas.

Equipo de CorresponsalesGran Caracas

Equipo de CorresponsalesGran Caracas