¡Vuelve la Champions League! Barcelona recibirá a un PSG sin Neymar #16Feb

Después de dos meses de espera, la Champions League regresará. La máxima competición del fútbol a nivel de clubes dará inicio a los octavos de final este martes 16 de febrero.

Los primeros juegos de este 2021 de dicha competición los protagonizarán RB Leipzig vs Liverpool y Barcelona vs PSG. Después, el miércoles 17 de febrero jugarán Sevilla vs Dortmund y Porto vs Juventus.

Uno de los juegos más esperados de los octavos de final será el Barcelona vs PSG, sobre todo, por el hecho de ver nuevamente a Neymar contra su exequipo. Sin embargo, el astro brasileño se perderá el compromiso de ida en el Camp Nou por una lesión sufrida hace una semana.

De hecho, Neymar mostró su tristeza al no poder jugar este juego mediante su cuenta de Twitter, donde escribió que dicho encuentro significaba el “Top 3 de partidos que más quería jugar“.

Cabe destacar que el resto de los cruces de la Champions League se completarán la próxima semana, los días 22 y 23 de febrero.