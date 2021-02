Al menos 50 dólares deberán gastar los padres para regreso a clases presenciales

Tras el anuncio de Nicolás Maduro sobre el regreso a clases presenciales, los padres y representantes de niños en edad escolar deberán gastar al menos 50 dólares para comprar útiles básicos y uniformes, sin contar lo que gastarán en libros.

Así lo indicó un reporte de Primicia:

-Borrador: desde 200.000 bolívares

– Cajas de lápices: 4.000.000 bolívares

– Cuadernos y libretas: desde 1.700.000 hasta 30.000.000 bolívares

– Sacapuntas y pega escolar: entre 400.000 a 1.000.000 bolívares

– Cajas de marcadores y bolígrafos: de 3 a 20 dólares

-Colores: entre 5 y 20 dólares

Uniformes:

– Camisas: de 5 a 10 dólares

– Pantalón: 10 a 20 dólares

– Mono: desde 5 dólares

Tapabocas: desde 600.000 bolívares a 2 dólares

El martes 2 de febrero, Maduro anunció la posibilidad de combinar clases por internet y presenciales, pese a que las cifras de contagio de coronavirus no han disminuido. Maestras de preescolar dijeron a ND que no están de acuerdo con la medida, ya que más allá de la pandemia, lo que cobran quincenal solo les alcanza para pagar el pasaje por cinco días.

«Creo que es necesario que se den clases presenciales con medidas de bioseguridad para que los próximos dos trimestres podamos combinar clases, teleclases por internet, con clases presenciales, con todas las medidas de bioseguridad», dijo Maduro en cadena de radio y televisión. Detalló que los niños y niñas de educación primaria podrían alternar la presencia física en aulas: alumnos de primer y segundo grado recibiendo clases lunes y martes; los de tercer y cuarto grado los días miércoles y jueves; mientras que quinto y sexto grado lo harían viernes y sábado.

Yesenia Pernia da clase en el Simoncito de Coche y explicó que cree que es casi imposible regresar a clases presenciales con el sueldo que perciben quincenalmente. «Yo ganó solo 2000 bolívares, desde que empezó la pandemia tuve que mudarme a Charallave porque mi mamá se enfermó. Ahora, cómo hago yo para venirme de los Valles del Tuy a educar en el salón cuando un pasaje cuesta hasta 300 mil bolívares. No alcanza para nada, pero primordialmente no tenemos ni para pagar el pasaje de 5 días», fustigó.

Días después, Maduro confirmó (12.02.2021) que las clases presenciales parciales comenzará el próximo mes de marzo, lo que significa un nuevo retraso ya que en un principio sugirió que el regreso parcial a las aulas fuera en febrero. «En marzo vamos a arrancar las clases parciales y presenciales con medidas de bioseguridad en los diferentes niveles educativos del país».