Colombia ¡Muy “vivo”! En Bogotá, capturan a empresario por estafa con proyecto de hoteles en Miami

Las autoridades capturaron en Bogotá, a Carlos Mahecha Díaz, un exitoso empresario colombiano, quien es solicitado por una corte de Florida, por el delito de estafa.

Lea también: EN VIDEO: ¡Se quedaron sin ‘olla’! En Manizales tumbaron un edificio donde vendían vicio

El hombre estaría vinculado con un supuesto proyecto hotelero en Miami, donde, de acuerdo con las autoridades, adquirió “bienes inmuebles a través de préstamos y pagarés por más de 22 millones de dólares”.

Para llevar a cabo el proyecto, las autoridades creen que Mahecha se habría asociado de forma ilícita, y se estima que alcanzó a estafar a por lo menos 150 inversionistas, por un valor de 40 millones de dólares.

El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, explicó a través de una rueda de prensa, aseguró que los proyectos hoteleros habrían quedado inconclusos, y que el hoy capturado, se escondió en Colombia al percatarse de que le estaban siguiendo el rastro.

El capturado fue dejado a disposición de las autoridades norteamericanas para que responda por los delitos de estafa y lavado de activos.

Nuestra @INTERPOL_HQ #Colombia en coordinación con @FiscaliaCol, capturó en #Bogotá a un reconocido empresario requerido mediante notificación roja por autoridades del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos).#ConstruyendoSeguridad pic.twitter.com/eLQXkQ9eZT — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) February 16, 2021

The post ¡Muy “vivo”! En Bogotá, capturan a empresario por estafa con proyecto de hoteles en Miami first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Juliana Montoya

Fecha de publicación: 2021-02-16 17:56:34

Fuente