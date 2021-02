Colombia ¡No hacen falta, antes sobran! Minsalud publicó mapa con repartición de vacunas por departamentos, y no faltan 208, como dicen

El Ministerio de Salud actualizó el mapa con el que dio a conocer cómo se repartirán las dosis de la vacuna contra el covid-19, y aclaró la duda que tenía el país, pues en el primer mostrado hacían falta vacunas.

Según las cuentas del Ministerio, en total, del primer lote, llegaron 50.070 vacunas, y se destinaron, en su mayoría, a Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, siendo las ciudades que más unidades de cuidados intensivos tienen y que por ende, requieren vacunar a más personal de la salud.

Por su parte, regiones con menos unidades de cuidados intensivos, como Vichada y Vaupés, requieren de menos dosis. El Ministerio explicó que la distribución se hizo bajo un modelo matemático, para que por cada UCI, el departamento reciba cierta cantidad de dosis, por lo que todos recibieron en la misma proporción, pese a las diferentes cantidades.

Es de anotar que el Gobierno Nacional también está a la espera de casi 200.000 dosis que llegarán el próximo fin de semana, provenientes de China, para continuar distribuyendo las vacunas en el país.

La distribución de las primeras 50 mil vacunas que llegaron a Colombia se hará conforme a la Resolución 168 de 2021, que aplica una formula única nacional en todos los territorios, establecida en la Resolución 161 de 2021. Así quedó el lote de vacunas que llegó el 15 de febrero pic.twitter.com/gBiDguvrxs — MinSaludCol (@MinSaludCol) February 17, 2021

