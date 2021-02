Colombia VIDEO: ¡Cuidado con los vándalos! Intentaron robarse una moto en Belén, El Nogal

A la redes de Minuto30, llegó una denuncia ciudadana sobre un intento de hurto a una motocicleta en el barrio Belén, El Nogal, registrado el pasado 15 de febrero.

El hecho se presentó en horas de la tarde y quedó registrado en una cámara de video cuando un vehículo se detiene en una calle donde se encuentra estacionada la motocicleta y de inmediato se baja un hombre.

En las imágenes se aprecia, como la persona que desciende del vehículo, con un casco en la cabeza, se acerca a la motocicleta e intenta forcejearla durante unos minutos, pero luego de ver su intento fallido, se regresa al vehículo y emprenden la huída.

Este es el video completo:

