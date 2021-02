España | Rafa Nadal – Stefanos Tsitsipas: Resultado del partido de hoy del Open de Australia 2021, en directo

¡Vaya partido en el Open de Australia en directo! Gran reacción de Stefanos Tsitsipas ante Rafa Nadal, ha logrado llevar la contienda al quinto set después de haber cedido en las dos primeras mangas. Estaba teniendo un partido plácido el español, pero poco a poco ha ido encontrándose con opciones el griego y el billete a la semifinal se va a decidir en el quinto set. Tres horas y doce minutos de partido en la Rod Laver Arena con un resultado de 6-3, 6-3, 6-7,4-6.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-6)¡SET PARA TSITSIPAS! Nos vamos al quinto set en el Open de Australia.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-5) 15-40 🎾 caña de Nadal y DOS BOLAS DE SET PARA TSITSIPAS.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-5) 15-30 🎾 Saque abierto y derecha.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-5) 15-15 🎾 Bola a la línea del griego, tocó por fuera.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-5) 15-0 🎾 Punto para Nadal. Tiene que apreta ahora si no quiere que esto se vaya al quinto set.

(6-3, 6-2, 6-7); 4-5 BREAK DE TSITSIPAS. Se han cumplido ya las tres horas de partido en los cuartos de final del Open de Australia entre Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas. El griego rompe en el momento clave y sacará para llevarse la manga e igualar el partido en el Open de Australia, en directo.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-4) 🎾40-Ad BOLA DE BREAK PARA TSITSIPAS.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-4) 🎾40-40 Ahora el error llega desde el lado de Nadal.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-4) 🎾Ad-40 ¡Falla con el revés el griego!

(6-3, 6-2, 6-7); (4-4) 🎾40-40 Bola larga de Nadal con la derecha. Esto sigue…

(6-3, 6-2, 6-7); (4-4) 🎾AD-40 ¡¡ACE DE NADAL!!

(6-3, 6-2, 6-7); (4-4) 🎾40-40 Resto muy profundo del griego.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-4) 🎾40-30 Se le va por un pelo larga a Tsitsipas.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-4) 🎾30-30 Smash del balear

(6-3, 6-2, 6-7); (4-4) 🎾15-30 Saque y red de Nadal para evitar las bolas de break.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-4) 🎾0-30 Va a por todas el griego. Nadal en apuros en este juego.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-4) 🎾0-15 Problemas para Nadal.

(6-3, 6-2, 6-7); 4-4 JUEGO PARA TSITSIPAS. Entramos en un momento clave.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-3) 15-40🎾 Domina con la derecha el griego para acercarse al 4-4 de resultado en el cuarto set del Open de Australia.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-3) 15-30🎾 Buen servicio de Tsitsipas.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-3) 15-15🎾 Buen punto del griego tras una bola a la línea y terminar definiendo en la red.

(6-3, 6-2, 6-7); (4-3) 15-0🎾 Ahora es Nadal quien aprieta.

(6-3, 6-2, 6-7); 4-3 JUEGO PARA NADAL. Otro importantísimo juego que ha sacado adelante Rafa Nadal en el Open de Australia, ante la presión de Stefanos Tsitsipas.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-3) 🎾AD-40 ACE DE NADAL. Con segundo servicio, le cambió el servicio y engañó completamente al griego que se esperaba el saque hacia su revés.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-3) 🎾40-40 Presiona el griego.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-3) 🎾Ad-40 Buena volea de Nadal.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-3) 🎾40-40 Bola larga de Nadal. Ha habido una advertencia al griego por parte del juez de silla por «coaching», alguien de su banquillo le ha debido de decir algo al griego.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-3) 🎾40-30 ¡A la línea de Nadal! ¡Qué sangre fría!

(6-3, 6-2, 6-7); (3-3) 🎾30-30 Gran derecha paralela de Ndal. Lo celebra con su grito de guerra.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-3) 🎾15-30 Vuelve a estar Nadal en una situación complicada, bola larga del español

(6-3, 6-2, 6-7); (3-3) 🎾15-15 Buen saque de Nadal.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-3) 🎾0-15 Vuelve a presionar Tsistipas el servicio de Nadal

(6-3, 6-2, 6-7); 3-3 JUEGO PARA TSITSIPAS.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-2) 30-40🎾 Aguanta Nadal y llega el error con el revés cruzado de Tsitsipas.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-2) 15-40🎾 Acorta los puntos el griego.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-2) 15-30 🎾 Ace del griego para volver a llevar la iniciativa.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-2) 15-15 🎾 Bola larga de Tsitsipas.

(6-3, 6-2, 6-7); (3-2) 0-15 🎾No da tregua el griego con su servicio en este cuarto set.

(6-3, 6-2, 6-7); 3-2 NADAL SACA ADELANTE SU SERVICIO. Más apurado el español en este set con su servicio, tuvo que levantar una bola de break en el primer juego y dos en este juego, pero está sabiendo reaccionar en los momentos clave con buenos servicios.

(6-3, 6-2, 6-7); (2-2) 🎾AD-40 ¡Ventaja para Nadal! Bola larga del griego.

(6-3, 6-2, 6-7); (2-2) 🎾40-40 SALVA LA SEGUNDA CON OTRO BUEN SAQUE ABIERTO.

(6-3, 6-2, 6-7); (2-2) 🎾30-40 NADAL SALVA LA PRIMERA CON UN ACE.

(6-3, 6-2, 6-7); (2-2) 🎾15-40 Resto profundo de Tsitsipas. DOS BOLAS DE BREAK PARA EL GRIEGO.

(6-3, 6-2, 6-7); (2-2) 🎾 15-30 Va a por todas el griego. Muy buenos revés y aprovecha para atacar de derecha una bola corta.

(6-3, 6-2, 6-7); (2-2) 🎾 15-15 Bien ahora Nadal dominando en la red.

(6-3, 6-2, 6-7); (2-2) 🎾 0-15 Bola larga de Nadal.

(6-3, 6-2, 6-7); 2-2 JUEGO EN BLANCO PARA TSITSIPAS.

(6-3, 6-2, 6-7); (2-1) 0-40🎾 Camino del juego en blanco también Tsitsipas.

(6-3, 6-2, 6-7); (2-1) 0-30🎾 Nuevo error de Nadal.

(6-3, 6-2, 6-7); (2-1) 0-15🎾 No logra meter en pista la bola el español. Se cumplen las dos horas y media de partido entre Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas en el Open de Australia en directo.

(6-3, 6-2, 6-7); 2-1 JUEGO EN BLANCO DE NADAL.

(6-3, 6-2, 6-7); (1-1) 🎾40-0 Camino del juego en blanco.

(6-3, 6-2, 6-7); (1-1) 🎾30-0 Falla el griego.

(6-3, 6-2, 6-7); (1-1) 🎾 15-0 Ace de Nadal.

(6-3, 6-2, 6-7); 1-1 JUEGO PARA TSITSIPAS

(6-3, 6-2, 6-7); (1-0) 15-40 🎾 Bola larga de Nadal.

(6-3, 6-2, 6-7); (1-0) 15-30 🎾 Gran revés cruzado de Nadal.

(6-3, 6-2, 6-7); (1-0) 0-30 🎾Sigue recurriendo al servicio el griego

(6-3, 6-2, 6-7); (1-0) 0-15 🎾 Ace de Tsitsipas.

(6-3, 6-2, 6-7); 1-0 NADAL SACA ADELANTE SU SERVICIO. Levanta una bola en contra -la única del partido- para poner el 1-0 en este cuarto set.

(6-3, 6-2, 6-7); (0-0) 🎾 Ad-40 Al pasillo, Tsistipas. Lo celebra con pasión Nadal.

(6-3, 6-2, 6-7); (0-0) 🎾40-40 NADAL SALVA LA BOLA DE BREAK con un smash. Lo celebra con un sonoro «Vamos!!»

(6-3, 6-2, 6-7); (0-0) 🎾30-40 Larguísimo intercambio de golpes y se lleva el punto Tsitsipas con una derecha ganadora. Gran momento de confianza ahora del griego que tiene la primera BOLA DE BREAK.

(6-3, 6-2, 6-7); (0-0) 🎾30-30 Toca la bola la cinta y se le escapa.

(6-3, 6-2, 6-7); (0-0) 🎾30-15 Fallo de Tsitsipas.

(6-3, 6-2, 6-7); (0-0) 🎾15-15 Se anima Nadal. Tiene que recuperar buenas sensaciones para no dar confianza al griego.

(6-3, 6-2, 6-7); (0-0) 🎾0-15 Se le va larga a Nadal.

(6-3, 6-2, 6-7) NADAL- TSITSIPAS. Empieza el cuarto set, al servicio Nadal.

(6-3,6-2, 6-7) Sin apenas hacer ruido, pero Stefanos Tsitsipas sigue vivo en el partido y ha conseguido alargar el duelo hasta la cuarta manga. Son las 22:00 horas en Melbourne, mediodía en España. Nadal manda todavía en el marcador 2 sets a uno pero no puede descuidarse si quiere estar en la semifinal del próximo viernes en el Open de Australia.

(6-3, 6-2); 6-7 NADAL -TSITSIPAS EN DIRECTO. ¡Tsitsipas se lleva el set en el tiebreak! Se aferra a la pista el griego. Bola larga de Nadal y cede la manga en el tiebreak. ¡NOS VAMOS AL CUARTO SET!

(6-3, 6-2) (6-6) 🎾4-6 Salva la primera en la red Nadal. Quedan dos bolas de set que levantar.

(6-3, 6-2) (6-6) 3-6🎾 Resuelve en la red el griego. TRES BOLAS DE SET PARA TSITSIPAS. Las dos primeras con turnos de saque de Nadal.

(6-3, 6-2) (6-6) 3-5 🎾Caña de Nadal.

(6-3, 6-2) (6-6) 🎾3-4 Minibreak para Tsitsipas. Se le fue larga a Nadal. dos turnos de saque para el griego.

(6-3, 6-2) (6-6) 🎾3-3 Revés al pasillo del griego. Le queda otro turno de saque a Nadal. Ahora con cambio de lado. Tiebreak en directo en el NADAL- TSITSIPAS.

(6-3, 6-2) (6-6) 2-3🎾 Gran servicio de Tsitsipas. Sacará a continuación Nadal antes del cambio de lado.

(6-3, 6-2) (6-6) 2-2🎾 Se le queda la derecha en la red a Nadal.

(6-3, 6-2) (6-6) 🎾2-1 Buen saque de Nadal.

(6-3, 6-2) (6-6) 🎾1-1 La pegó mal Nadal. Le devuelve el minibreak. Le queda otro turno de saque.

(6-3, 6-2) (6-6) 1-0🎾 Minibreak para Nadal. Al pasillo la mandó el griego.

(6-3, 6-2) 6-6 NADAL -TSITSIPAS EN DIRECTO. ¡¡¡TIEBREAK EN EL TERCER SET!!!!

(6-3, 6-2); (5-6) 🎾40-15 Primer punto que cede Nadal con su servicio en todo el tercer set.

(6-3, 6-2); (5-6) 🎾40-0 Continúa de dulce Nadal con su derecha. ¡Otro winner para el español!

(6-3, 6-2); (5-6) 🎾30-0 Otro error de Tsitsipas

(6-3, 6-2); (5-6) 🎾15-0 Bola fuera de Tsitsipas. Aún no se ha estrenado al resto en este tercer set.

(6-3, 6-2); 5-6 TSITSIPAS SE ASEGURA EL TIEBREAK. Se aferra al partido el griego. De momento tiene asegurada la muerte súbita en este parcial, restará por segunda vez para intentar hacerse con el set antes del desempate.

(6-3, 6-2); (5-5) 15-40🎾 Sigue mandando el griego con su servicio.

(6-3, 6-2); (5-5) 15-30🎾Ace de Tsitsipas.

(6-3, 6-2); (5-5) 15-15🎾 Buen punto del griego en la red con una rápida volea para evitar el passing de Nadal. Aprieta el puño Tsitsipas.

(6-3, 6-2); (5-5) 15-0🎾 Fallo de Tsitsipas. ¡Esto es nuevo! primer 0-15 que se da en este tercer set.

(6-3, 6-2); 5-5 JUEGO EN BLANCO PARA NADAL.

(6-3, 6-2); (4-5) 🎾40-0 Falla con el resto Tsitsipas.

(6-3, 6-2); (4-5) 🎾30-0 Se gusta Nadal, juega buscando las líneas. Partidazo de Nadal en el Open de Australia.

(6-3, 6-2); (4-5) 🎾15-0 Bola a la línea de Nadal.

(6-3, 6-2); 4-5 JUEGO EN BLANCO PARA TSITSIPAS. Apenas estamos viendo puntos al resto en este set, sólo dos y los dos fueron para Nadal. Se aferra al partido el griego, restará a continuación para intentar llevarse la manga. Nadal busca poner el 5-5 en este partido del Open de Australia en directo.

(6-3, 6-2); (4-4) 0-40🎾 Ace de Tsitsipas.

(6-3, 6-2); (4-4) 0-30🎾 Ataca de derecha el griego aprovechando una bola corta de Nadal.

(6-3, 6-2); (4-4) 0-15🎾 Falla al resto Nadal.

(6-3, 6-2); 4-4 JUEGO PARA NADAL…¡EN BLANCO! Momento clave a continuación. Cambio de bolas, el griego al servicio… toca apretar al resto ahora.

(6-3, 6-2); (3-4) 🎾40-0 Ace de Nadal.

(6-3, 6-2); (3-4) 🎾30-0 Buen segundo servicio de Nadal que no puede devolver Tsitsipas.

(6-3, 6-2); (3-4) 🎾15-0 Resuelve Nadal en la red en un juego ya clave en este tercer parcial del partido del Open de Australia.

(6-3,6-2); 3-4 JUEGO PARA TSITSIPAS.

(6-3,6-2); (3-3) 15-40🎾 Tsitsipas engaña a Nadal y le mete el paralelo.

(6-3,6-2); (3-3) 15-30🎾 ¡Buen revés paralelo de Nadal!

(6-3,6-2); (3-3) 0-30🎾 Punto para el griego tras fallar Nadal.

(6-3,6-2); (3-3) 0-15🎾 Bonito golpe de Tsitsipas en la red.

(6-3,6-2); 3-3 JUEGO EN BLANCO PARA NADAL. ¡Vaya manga llevamos! Apenas un punto al resto tras estos seis primeros juegos del tercer parcial!

(6-3,6-2); (2-3) 🎾40-0 No pasa al otro lado el resto de Tsitsipas.

(6-3,6-2); (2-3) 🎾30-0 Falla Tsitsipas.

(6-3,6-2); (2-3) 🎾15-0 Ace de Nadal a 192 km/h.

(6-3,6-2); 2-3 JUEGO PARA TSITSIPAS. El jugador heleno sigue mandando en este tercer set gracias a haber empezado el mismo con su servicio.

(6-3,6-2); (2-2) 15-40🎾 Se le va al pasillo el revés a Tsitsipas. Primer punto que se gana al resto en este tercer set y se lo lleva Nadal.

(6-3,6-2); (2-2) 0-40🎾 Revés cruzado de Nadal se va al pasillo.

(6-3,6-2); (2-2) 0-30🎾 Sigue siendo determinante el saque para moverse en el marcador.

(6-3,6-2); (2-2) 0-15🎾 Saque abierto de Tsitsipas.

(6-3, 6-2); 2-2 JUEGO EN BLANCO PARA NADAL. Sigue sin haber puntos al resto en este tercer set.

(6-3, 6-2); (1-2) 🎾 40-0 Vuelve a resolver Nadal en la red. ¡Gran nivel del español en el Open de Australia!

(6-3, 6-2); (1-2) 🎾 30-0 Fallo de Tsitsipas.

(6-3, 6-2); (1-2) 🎾 15-0 Buen movimiento de piernas de Nadal, le pegó duro con la derecha y termina resolviendo en la red.

(6-3, 6-2); 1-2 JUEGO PARA TSITSIPAS. Otro juego en blanco para el jugador heleno.

(6-3, 6-2); (1-1) 0-40🎾 Error de Nadal.

(6-3, 6-2); (1-1) 0-30🎾 Vuelve a mostrarse muy sólido el griego con su servicio.

(6-3, 6-2); (1-1) 0-15🎾 Sigue sin haber puntos al resto en este set.

(6-3, 6-2); 1-1 JUEGO EN BLANCO PARA NADAL. Cierra el juego con otro saque directo, esta vez a 192 km/h

(6-3, 6-2); (0-1) 🎾40-0 Ace de Nadal a 187 km/h.

(6-3, 6-2); (0-1) 🎾30-0 Sigue jugando a placer el español. Saque abierto y resuelve con el paralelo.

(6-3, 6-2); (0-1) 🎾15-0 Golpe ganador de Nadal.

(6-3, 6-2); 0-1 JUEGO EN BLANCO PARA TSITSIPAS. Aprovecha el griego su servicio para ir por delante en la tercera manga. Por primera vez Tsitsipas por delante en el marcador, pues en la otra manga, aunque empezó sacando, perdió su servicio.

(6-3, 6-2); (0-0) 0-40🎾 La bola toca la red y no pasa, se queda en el lado de Nadal.

(6-3, 6-2); (0-0) 0-30🎾 Punto para el griego.

(6-3, 6-2); (0-0) 0-15🎾 El primer punto del set es para el que saca, Tsitsipas.

NADAL- TSITSIPAS, EN DIRECTO. (6-3, 6-2) Empieza el tercer set, al servicio Tsitsipas.

SEGUNDO SET PARA NADAL EN EL OPEN DE AUSTRALIA, EN DIRECTO. Rafa Nadal se hace también con el segundo set en estos cuartos de final ante Stefanos Tsitsipas (6-3 y 6-2). Solo un set separa a Nadal de la semifinal del Open de Australia. Muy buen partido del de Manacor, que está desarmando por completo al tenista griego. Nadal sigue sin conceder siquiera oportunidades de break tras una hora y 18 minutos de partido.

(6-3); (5-2) 🎾40-15 saque directo de Nadal. DOS BOLAS DE SET.

(6-3); (5-2) 🎾30-15 Otro fallo a la desesperada de Tsitsipas.

(6-3); (5-2) 🎾15-15 Se le queda en la red al griego.

(6-3); (5-2) 🎾0-15 Revés muy profundo de Tsitsipas y provoca el error de Nadal en el paralelo.

(6-3); 5-2 JUEGO EN BLANCO PARA TSISTIPAS. A continuación, Nadal sacará para cerrar la segunda manga de estos cuartos de final del Open de Australia.

(6-3); (5-1) 0-40🎾 Falla Nadal al resto.

(6-3); (5-1) 0-30🎾 Golpe ganador para el griego.

(6-3); (5-1) 0-15🎾 Se apunta el punto Stefanos Tsitsipas.

(6-3); 5-1 JUEGO EN BLANCO PARA NADAL.

(6-3); (4-1) 🎾40-0 Camino del juego en blanco y de poner el 5-1 en la segunda manga en este Nadal – Tsitsipas, en directo.

(6-3); (4-1) 🎾30-0 Otro error del griego.

(6-3); (4-1) 🎾15-0 Falla con el resto Tsistipas. Se desespera el griego, no encuentra la forma de hacer daño a Nadal y es que el español está jugando a un gran nivel.

(6-3); 4-1 DOBLE BREAK DE NADAL. 3 / 3 en bolas de break convertidas por Rafa Nadal en este Open de Australia ante Tsitsipas. Todo de cara para el español, muy cómodo en la Rod Laver Arena. Sirve para poner el 5-1.

(6-3); (3-1) AD-40🎾 La bola toca en la cinta ligeramente y beneficia a Nadal. Se disculpaba. BOLA DE BREAK PARA NADAL.

(6-3); (3-1) 40-40🎾 ¡Vaya passing de Nadal! Se fue arriba Tsitsipas para resolver en la red y se encontró el passing de Nadal. Quiere el doble break Nadal.

(6-3); (3-1) 30-40🎾 Se le queda en la red el revés a Nadal.

(6-3); (3-1) 30-30🎾 Buen punto ahora de Tsitsipas con un revés cruzado.

(6-3); (3-1) 30-15🎾 Se le va el resto a Nadal.

(6-3); (3-1) 30-0🎾 Otra derecha ganadora para la cuenta de Nadal.

(6-3); (3-1) 15-0🎾 Fallo de Tsitsipas.

(6-3); 3-1 JUEGO PARA NADAL. Buen juego de Nadal. Sigue sin conceder ninguna oportunidad de break en todo el encuentro ante Stefanos Tsitsipas en el Open de Australia.

(6-3); (2-1) 🎾40-30 ACE de Nadal. El tercer saque directo para el español ante Tsitsipas.

(6-3); (2-1) 🎾 30-30 Buen saque abierto de Nadal y luego resuelve con el paralelo.

(6-3); (2-1) 🎾 15-30 En esta ocasión, Nadal cruza demasiado el revés y bota en el pasillo de dobles.

(6-3); (2-1) 🎾 15-15 Volvió a insistir en el revés del griego y cuando ya lo tenía arrinconado en la esquina metió el paralelo ganador.

(6-3); (2-1) 🎾 0-15 Bola larga de Nadal.

(6-3); 2-1 JUEGO EN BLANCO PARA TSITSIPAS.

(6-3); (2-0) 0-40🎾 Camino del juego en blanco el griego para estrenarse en este segundo set.

(6-3); (2-0) 0-30🎾Ace de Tsitsipas.

(6-3); (2-0) 0-15🎾Se desquita Tsitsipas con un ganador

(6-3); 2-0 NADAL CONFIRMA EL BREAK. El español confirma la rotura del juego anterior. Gran momento de Nadal en el Open de Australia. Se ha hecho con los últimos cinco juegos.

(6-3); (1-0) 🎾40-15 Lo intenta y lo intenta Tsitsipas, que no quiere ir a remolque en este set, pero Nadal no le da tregua. A un punto de poner el 2-0.

(6-3); (1-0) 🎾30-15 Buen servicio de Nadal y falla con el resto Tsitsipas.

(6-3); (1-0) 🎾15-15 Se estaba soltando el griego con el revés, pero termina resolviendo Nadal en la red.

(6-3); (1-0) 🎾0-15 Se le va a Nadal.

(6-3); 1-0 BREAK PARA NADAL. ¡Cómo está en este momento Nadal! Derechazo marca de la casa para hacerse con el servicio del griego en el arranque de la segunda manga. ¡No podía empezar mejor para Nadal!

(6-3); (0-0) 40-30 🎾¡Vaya inicio de manga de Nadal! BOLA DE BREAK PARA NADAL tras un revés cruzado ganador.

(6-3); (0-0) 30-30 🎾 ¡Cómo ha sometido Nadal a Tsitsipas! lo ha movido de lado a lado y cuando ya lo tenía vencido al fondo de la pista, le ha hecho una dejada.

(6-3); (0-0) 15-30 🎾 Buen servicio del griego.

(6-3); (0-0) 15-15 🎾 Nuevo fallo con la derecha de Tsitsipas, algo que le pasó factura en el primer set.

(6-3); (0-0) 0-15 🎾 Se le queda en la red el resto a Nadal.

NADAL – TSITSIPAS, EN DIRECTO (6-3); Nos vamos al segundo set, servirá a continuación Stefanos Tsitsipas 🎾.

PRIMER SET PARA NADAL EN EL OPEN DE AUSTRALIA, EN DIRECTO. Rafa Nadal se hace con el primer set (6-3) ante Stefanos Tsitsipas. Cerró la manga con un ace. Buena primera manga de Nadal, aprovechando la única ocasión en la que Tsitsipas bajó la guardia con su servicio para abrir brecha en el marcador. El español va un set arriba ante el griego tras 37 minutos de partido, con mucha humedad en Melbourne.

Hop, skip and a break of serve 💪@RafaelNadal draws first blood against Stefanos Tsitsipas, edging ahead to a 5-3 lead in the opening set.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/rIOBzTxvGs — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

(5-3) 🎾40-30 BOLA DE SET PARA NADAL. Falló con la derecha de Tsitsipas.

(5-3) 🎾30-30 Buen servicio de Nadal.

(5-3) 🎾15-30 Presiona Tsitsipas.

(5-3) 🎾15-15 Se le va fuera a Tsitsipas.

(5-3) 🎾0-15 La tocó mal Nadal y aprovechó para atacar el griego. Se lamenta el español.

5-3 BREAK DE NADAL. ¡Qué momento! Encuentra el español la forma de hacerse con el servicio del griego. Sirve a continuación Nadal para llevarse la primera manga.

4-3) 40-30🎾 ¡Gran resto de revés de Nadal! Ángulo imposible. BOLA DE BREAK PARA NADAL.

(4-3) 30-30🎾 Se le queda en la red a Tsistipas. Aprieta Nadal al resto. Busca las primeras bolas de break.

(4-3) 15-30🎾 ¡Vaya resto a la línea de Nadal!

(4-3) 0-30🎾 Saque y subida a la red del griego. Vuelva a mostrarse muy sólido con su servicio.

(4-3) 0-15🎾 Aguantó bien en la red Tsitsipas y termina llevándose el punto con un smash.

4-3 NADAL MANTIENE SU SERVICIO. Levantó un incómodo 0-30 con seguridad. Buen juego de Nadal, reaccionó rápido cuando vio en apuros su servicio con dos buenos saques y un revés ganador. Después provocó el error de Tsitsipas y el 4-3 sube al marcador en el NADAL -TSITSIPAS, del Open de Australia.

(3-3) 🎾40 -30 Gran punto de Nadal. Ha movido de un lado a otro a su rival y ha terminado metiendo el revés cruzado ganador.

(3-3) 🎾30-30 Otro buen servicio de Nadal, justo cuando lo necesitaba.

(3-3) 🎾15 -30 Buen servicio de Nadal.

(3-3) 🎾0-30 El griego mete presión a Nadal.

(3-3) 🎾0-15 Doble falta de Nadal. Es la segunda que comete en el partido.

3-3 JUEGO PARA TSITSIPAS. El griego ha perdido sus dos primeros puntos con su servicio en el partido

(3-2)30-40🎾 Se le queda en la red a Nadal.

(3-2) 30-30🎾 Se le escapa el revés a Nadal. Se lamenta el de Manacor, que quería sus primeras bolas de break.

(3-2) 30-15🎾 ¡Falla con la derecha el griego!

(3-2) 15-15🎾 Primer punto que logra Nadal al resto. Falló el griego.

(3-2) 0-15🎾 Se le escapa a Nadal. No logra aprovechar el segundo servicio del griego. Sigue Tsistipas sin ceder puntos al resto.

3-2 JUEGO PARA NADAL. Sigue el español llevando la iniciativa en el marcador con su servicio.

(2-2)🎾40-30 Ace de Nadal.

(2-2) 🎾30-30 Buena volea del griego, mete presión.

(2-2) 🎾30-15 Bola fuera de Tsitsipas.

(2-2) 🎾15-15 Bien ahora Nadal, atacó de derecha aprovechando un resto corto de Tsitsipas.

(2-2) 🎾0-15 Se le va larga la volea a Nadal. No sirvió la primera para resolver el punto y se le escapa la segunda.

2-2 JUEGO EN BLANCO PARA TSITSIPAS. Sus dos turnos de servicio los ha resuelto sin ceder ningún punto.

(2-1) 0-40 🎾 Ace de Tsitsipas a 202 km/h.

(2-1) 0-30 🎾 Sigue sin conceder puntos al resto el griego.

(2-1) 0-15 🎾 Fallo de Nadal.

2-1 JUEGO EN BLANCO PARA NADAL. Le responde el español a Tsitsipas con otro juego en blanco. Buen inicio de Nadal en estos cuartos de final del Open de Australia. Se le ve cómodo en la pista, dominando y atacando el revés de Tsitsipas. Buscará a continuación estrenarse al resto.

(1-1)🎾40-0 Ganador de Nadal con una derecha paralela.

(1-1)🎾30-0 Ace de Nadal a 199 km/h

(1-1) 🎾15-0 Se le queda el revés en la red al griego.

(1-1) JUEGO EN BLANCO PARA TSITSIPAS.

(1-0) 0-40 🎾 Ace de Tsitsipas a 190 km/h.

(1-0) 0-30 🎾 Se le escapa a Nadal

(1-0) 0-15🎾 Se marcha el resto de Nadal con el segundo servicio de Tsitsipas.

1-0 JUEGO PARA NADAL. Buen juego de Nadal. Cerró el juego con un saque abierto. Ha buscado mucho el revés de su rival en estos cuartos de final del Open de Australia, en directo.

🎾40-30 Bola larga de Tsitsipas. Se escucha el «Vamos» de Nadal.

🎾30-30 Doble falta de Nadal.

🎾30-15 Sigue buscando Nadal el revés de Tsitsipas. Buscó el paralelo el griego tras un largo intercambio de golpes pero se le fue al pasillo.

🎾15-15 Buen saque de Nadal para estrenarse en el partido.

🎾0-15 Se le queda en la red el revés a Nadal. Buscó el revés del griego, pero cuando Tsitsipas atacó de derecha no pudo devolver la bola.

09:46 horas. NADAL – TSITSIPAS, OPEN DE AUSTRALIA EN DIRECTO. ¡Empieza el partido! Al servicio, Nadal🎾

09:42 En estos momentos, Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas calientan sobre la Rod Laver Arena. En unos minutos, empieza el último partido de cuartos de final en el cuadro masculino de este Open de Australia.

09:41 Rafa Nadal busca el billete a su 35ª semifinal de Grand Slam. El tenista español persigue en Melbourne su 21º Grand Slam y para ello ha de imponerse a tres rivales, el primero de ellos: Stefanos Tsitsipas.

09:38 ¡Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas ya están en la Rod Laver Arena!, ¡todo listo para que empiece este partido de cuartos de final del Open de Australia! Es la segunda vez que se ven en suelo aussie. El ganador del partido se enfrentará en semifinales a Daniil Medvedev.

09:33 ¡Se acerca el momento de vivir el NADAL -TSITSIPAS en directo en el OPEN DE AUSTRALIA!

09:28 Este partido entre Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas será el último que se juegue a puerta cerrada. A partir de la jornada de mañana, ya en semifinales tanto femeninas como masculinas, habrá público en las gradas una vez concluida la cuarentena decretada por el gobierno de Victoria.

09:26 Se acercan las 19:30 horas en Melbourne, hora a la que empieza la sesión nocturna de este miércoles 17 de febrero y lo hace con todo un partidazo entre Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas. El español y el griego están a punto de llegar a la Rod Laver Arena para disputar el último billete en juego a la semifinal masculina de este Open de Australia, en directo.

09:23 En segunda ronda, Tsitsipas se topó con el jugador local Thanasi Kokkinakis, rival que le hizo emplearse a fondo. Tuvo que remontar un set en contra y terminó llevándose la victoria en el quinto set tras más de cuatro horas y media de partid (6-7,6-4, 6-1, 6-7 y 6-4). En tercera ronda, tuvo un duelo mucho más plácido ante Ymer, verdugo de Carlos Alcaraz, y al que ganó en tres sets (6-4, 6-1 y 6-1). Como ya hemos dicho, no necesitó saltar a la pista en octavos por la retirada de Berrettini.

09:21 Tsitsipas debutó ante el francés Gilles Simon. Fue un partido que dominó con claridad y se llevó con un resultado de 6-1, 6-2 y 6-1. El propio Tsitsipas confesó a pie de pista que se había sorprendido de lo fácil que había sido, unas declaraciones que le costaron algún pito y sonrojo en la cara del jugador heleno.

09:20. Rafa Nadal se ha plantado en estos cuartos de final del Open de Australia sin ceder ningún set por el camino y apeando del torneo a jugadores como Laslo Djere, Michael Mmoh, Cameron Norrie y Fabio Fognini. ¿Cómo ha sido el camino de Stefanos Tsitsipas en el Open de Australia?

09:15 En apenas 15 minutos están citados Rafa Nadal y Stefanos Tsistipas en la Rod Laver Arena para poner en juego el último billete a la semifinal del Open de Australia en el cuadro masculino.

09:11 En semifinales del Open de Australia ya espera Daniil Medvedev. El tenista ruso se ha impuesto a su compatriota Andrev Rublev en un partido disputado durante esta madrugada y en el ha vencido en tres sets 7-5, 6-3 y 6-2 en dos horas y cinco minutos de partido. Ahora se verá en semifinales ante el vencedor de este partido entre Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas en directo que empieza en apenas unos minutos. La segunda semifinal masculina se disputará el viernes, mientras que la primera, con Novak Djokovic y Aslan Karetsev como protagonistas, se jugará el jueves.

09:04 Pero aquellos problemas en la espalda parecen ya olvidados. Nadal ha reconocido que empieza a notar mejora y ello invita a ser optimista. Ya con Fabio Fognini se le vio mucho más suelto en la pista y conectando muchos golpes ganadores. De hecho, se ha plantado en estos cuartos de final del Open de Australia sin ceder ningún set por el camino, una circunstancia de la que sólo él y Rublev podían presumir.

08:57 El último partido entre Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas se dio en la pasada Copa de Maestros de Londres, con victoria para el de Manacor en tres sets 6-4, 4-6 y 6-2. Cabe destacar que en la reciente ATP Cup estaban destinados a encontrarse en calidad de números unos de sus equipos pues España y Grecia compartieron grupo, pero finalmente el español no jugó por sus problemas en la espalda.

08:51 Rafa Nadal ha ganado a Stefanos Tsitsipas en todo tipo de superficies: arcilla, pista cubierta y pista dura al aire libre. De hecho, una de sus victorias se produjo en el mismo Open de Australia, en las semifinales de 2019. Entonces, Nadal se impuso con rotundidad sin ceder ningún set 6-2, 6-4 y 6-0. Fue el único encuentro en Grand Slam, es decir, al mejor de cinco sets.

08:39 En menos de una hora tendremos a Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas en directo preparados para saltar a la Rod Laver Arena, la pista principal donde se disputa el Open de Australia. Se trata del octavo enfrentamiento entre el español y el griego en el circuito. Rafa Nadal se ha impuesto en seis ocasiones frente a solo una del griego, en el Mutua Madrid Open (2019).

08:30 horas. RAFA NADAL – STEFANOS TSITSIPAS, OPEN DE AUSTRALIA, EN DIRECTO. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! Todo preparado para vivir en directo el partido de tenis de cuartos de final del Open de Australia que enfrenta a Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas.

El encuentro entre Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas en el Open de Australia abrirá la jornada nocturna de este miércoles en Melbourne y arrancará a las 19:30 horas locales, es decir, las 9:30 de la mañana (horario peninsular). Los encuentros anteriores ya han terminado así que no hay razón para que se demore el incicio del partido de tenis entre Nadal y Tsitsipas.

Rafa Nadal, número 2, y Stefanos Tsitsipas, número 6 de la ATP, van a luchar por el último billete a la semifinal de este primer Grand Slam de la temporada. El ganador se enfrentará el próximo viernes a Daniil Medvedev en semifinales, mientras que la otra semifinal se disputará el jueves entre Novak Djokovic y Aslan Karatsev.

Rafa Nadal ha accedido a estos cuartos de final tras eliminar en tres sets a Fabio Fognini, en un encuentro disputado durante la madrugada del pasado lunes. Por su parte, Stefanos Tsitsipas no tuvo ni siquiera que saltar a la pista, pues su rival en cuartos, el italiano Matteo Berrettini se retiró antes del encuentro por lesión. Son muchos los tenistas que están sufriendo lesiones durante el Open de Australia. No hay que olvidar las dificultades que han tenido para entrenar debido a la cuarentena y los partidos de máxima exigencia que están afrontando en estos días.

Rafa Nadal está muy cerca de hacer historia. El tenista español busca en Melbourne su vigesimoprimer Grand Slam y está a solo tres victorias de lograrlo. La primera ha de llegar esta misma mañana en su encuentro ante Stefanos Tsitsipas, un partido de cuartos de final que vamos a vivir en directo en OKDIARIO.