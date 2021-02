España | vacunas, datos y nuevas restricciones de la covid hoy

07:25 Los turistas pueden estar propagando el coronavirus entre los gorilas de montaña al hacerse fotos con ellos

Los turistas podrían estar propagando el virus que causa el COVID-19 a los gorilas de montaña salvajes al hacerse selfies con ellos sin observar las precauciones necesarias.

Así lo denuncian investigadores de la Universidad de Oxford Brookes, en Reino Unido, que examinaron casi 1.000 publicaciones de Instagram y encontraron que la mayoría de los turistas que visitaban a gorilas estaban lo suficientemente cerca de los animales sin mascarilla lo que permite la transmisión de virus y enfermedades.

Al examinar las fotos de personas que visitan gorilas de montaña en África oriental, el autor principal y exalumno de Conservación de primates de la Universidad de Oxford Brookes, Gaspard Van Hamme, advierte de que «el riesgo de transmisión de enfermedades entre visitantes y gorilas es muy preocupante».

21:30 Otros 20.000 nuevos casos en Francia

Francia roza este martes los 3,5 millones de casos de coronavirus al registrar en las últimas 24 horas un total de 19.590 nuevos casos de la enfermedad, cuatro veces más que los registrados el lunes debido a que se analizan menos pruebas los fines de semana.

Con esta nueva actualización, el número de infecciones de coronavirus detectadas por las autoridades sanitarias francesas es de 3.489.129 desde que comenzó la pandemia.

19:30 Ligero aumento de la incidencia en Italia

Las autoridades sanitarias italianas han confirmado este martes 10.386 nuevos contagios de COVID-19 y 336 fallecidos a causa de la enfermedad, frente a los 7.350 y 258, respectivamente, constatados durante la jornada anterior.

Con estas cifras, Italia ha contabilizado, hasta el momento, 2.739.591 contagiados de COVID-19 y 94.171 fallecidos en total. De los casos, permanecen activos 393.686, un descenso de 4.412 respecto al lunes. Hasta ahora, 2.251.734 personas han logrado recuperarse de la enfermedad en el país transalpino.

18:38 Sanidad notifica 10.657 nuevos casos de Covid y 530 fallecidos en el último día

Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 10.657 nuevos casos de coronavirus, de los que 3.857 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.876 registrados el lunes. Con estos casos, la cifra global de personas infectadas de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia se sitúa en las 3.096.343.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 385,65 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 416,91 notificado el lunes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

18:05 Los casos activos en Baleares descienden un 37% en Palma y un 47% en Ibiza en una quincena

Los casos activos de COVID-19 han descendido un 37,1% en Palma en la última quincena, mientras que se han reducido casi a la mitad en Ibiza (-47,3%), según se desprende de los datos del Servicio balear de Epidemiología, recogidos por Europa Press.

Palma se sitúa así con 1.502 casos activos a 15 de febrero, cuando el día 1 de este mes contaba 2.388, e Ibiza contabiliza 602 casos, cuando a principios de mes tenía 1.143.

17:55 Vinculan el Covid a anomalías oculares potencialmente peligrosas

Los investigadores han encontrado, mediante resonancia magnética, anomalías significativas en los ojos de algunas personas con COVID-19 grave, según un estudio publicado en la revista ‘Radiology’. Los resultados del estudio apoyan la necesidad de un examen ocular en estos pacientes para proporcionar el tratamiento y el manejo adecuados de las manifestaciones oftalmológicas potencialmente graves de COVID-19.

17:45 Castilla-La Mancha registra 178 nuevos positivos y 113 fallecidos

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 178 nuevos casos por infección de coronavirus y 13 fallecidos por esta causa en las últimas 24 horas, en las que se ha constatado un descenso en el número de hospitalizados.

17:35 Castilla y León cierra la actividad no esencial a las 20.00 horas al tener que retrasar el toque de queda

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asumido este martes la suspensión del adelanto del toque de queda que ha determinado el Tribunal Supremo, por lo que vuelve a estar fijado en las diez de la noche, pero a la vez ha anunciado el cierre de la actividad empresarial a las ocho de la tarde.

17:28 Cataluña empieza esta semana a vacunar a docentes de hasta 55 años

La Conselleria de Salud de la Generalitat empezará a vacunar esta semana al personal de todos los centros educativos -escuelas e institutos- de hasta 55 años con la vacuna de AstraZeneca, tras preparar el procedimiento para iniciar la inoculación.

17:15 Janssen solicita a la Agencia Europea del Medicamento la autorización para su vacuna

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recibido la solicitud de autorización condicional de comercialización para la vacuna de Janssen contra el coronavirus de una sola dosis.

Ahora, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la EMA evaluará la vacuna y «podría emitir un dictamen a mediados de marzo de 2021.

17:05 Madrid notifica 1.659 nuevos casos y 43 fallecidos más en las últimas 24 horas

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.141 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.659 corresponden a las últimas 24 horas, y 43 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente, con datos correspondientes al domingo, se notificaron 319 nuevos casos de coronavirus, de los que 242 correspondían a las últimas 24 horas, y 51 fallecidos más en los hospitales.

16:57 Asturias: seis muertos por Covid en la última jornada

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha notificado este martes el fallecimiento de seis personas por coronavirus en una jornada en la que han ingresado en los hospitales asturianos 40 personas por la COVID-19. Otras seis personas han ingresado en las unidades de Cuidados Intensivos.

Según ha informado Salud en nota de prensa, los fallecimientos corresponden a tres mujeres de 73, 75 y 89 años; y tres hombres de 66, 91 y 97. Ninguna de estas personas residía en un centro sociosanitario para mayores.

Actualmente, en Asturias hay 493 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 132 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

16:48 Canarias: 126 positivos y un fallecido en el último día

Canarias ha registrado este martes un total de 126 nuevos positivos por coronavirus hasta acumular 38.755 casos y un fallecido en Lanzarote, que eleva la cifra de muertes en el archipiélago a 563, según los datos que cada día actualiza la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

El archipiélago cuenta con 6.881 casos activos (-50) de los que 79 están ingresados en UCI (-7), 302 en planta hospitalaria (+5) y 6.500 se mantienen aislados en sus domicilios.

Además, un total de 31.311 personas ya han superado la enfermedad en Canarias, con 175 altas en las últimas 24 horas.

16:40 Aragón: 220 positivos y dos fallecidos en 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 220 nuevos casos de la COVID-19 y dos fallecidos en la comunidad autónoma este lunes, 15 de enero, según los datos provisionales recogidos en la web. El número de personas recuperadas ha sido de 1.022. Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 137 contagios, un deceso y 709 recuperados; en Huesca, 38 positivos y 82 altas; y en Teruel 45 contagios, un deceso y 221 personas recuperadas.

16:20 Castilla y León: 484 nuevos casos y 18 fallecidos

Castilla y León suma 484 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 207.461, al tiempo que registra 18 nuevas víctimas mortales (todas ellas en hospitales), así como un total de 25.473 altas médicas, de ellas 207 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad. Las estadísticas publicadas este martes registran 18 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.185 la cifra total de defunciones en estos centros.

16:06 Bilbao también suspende las procesiones de Semana Santa

La Diócesis de Bilbao ha anunciado este martes que se suspenden todos los actos públicos de Semana Santa por segundo año consecutivo y atendiendo a la situación sanitaria, por «prevención y seguridad» frente a la pandemia.

Las medidas sanitarias que estableció Monseñor Mario Iceta cuando se decretó el estado de alarma siguen en vigor en la Iglesia de Bizkaia, circunstancia que exige «una vigilancia especial por parte de los responsables de cualquier grupo, movimiento o comunidad eclesial», tal y como se señala en una nota publicada por el Consiliario Diocesano de Cofradías, Luis Alberto Loyo.

15:56 Mallorca suspende las procesiones de Semana Santa

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha firmado un decreto por el que suspende las procesiones de Semana Santa y todos los actos litúrgicos y paralitúrgicos en el exterior de los templos, es decir, «cualquier manifestación de piedad popular a la Cuaresma, Semana Santa y Pascua que tenga lugar fuera de las iglesias», con motivo del COVID-19. Así lo ha anunciado el Obispado este martes en un comunicado, en el que indica que cualquier acto durante la Cuaresma y la Semana Santa podrá tener lugar únicamente en el interior de las iglesias, «siempre respetando la normativa sanitaria, los aforos y la distancia personal».

15:45 Oviedo y Carreño permanecerán cerrados 14 días más

La Consejería de Salud del Gobierno de Asturias ha decidido que Oviedo siga con las medidas restrictivas de máximo riesgo (4+) incluido el cierre perimetral. También se ha hecho lo propio con Carreño, que seguirá con las mismas medidas.

En principio, Oviedo tenía esas medidas impuestas desde el 21 de enero, al igual que el municipio de Cangas del Narcea. Se habían prorrogado ya en una ocasión hasta el 17 de febrero. El Gobierno de Asturias ha decidido levantar el cierre en Cangas del Narcea, pero no en Oviedo, donde no considera que aún se cumplan las condiciones, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

15:37 Una decena de guardias civiles que custodiaban vacunas en Alicante se inmunizaron al sobrar dosis

Una decena de agentes de la Guardia Civil asignados a tres unidades de Alicante, encargados de custodiar y acompañar el traslado de las vacunas a las residencias de mayores, se vacunaron a finales de diciembre contra la covid-19 al sobrar dosis en los distintos centros a los que acudieron y ofrecérselas el personal médico, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Comandancia alicantina.

Se trataría de ocho efectivos y un teniente del cuartel de Dénia y otras agentes de Benidorm y Torrevieja (Alicante), todos ellos relacionados con el proceso del traslado de las vacunas, según una información publicada este martes por el diario Levante-EMV.

15:30 Navarra detecta 57 nuevos positivos

En Navarra se detectaron este lunes 57 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.746 pruebas (777 pruebas PCR y 969 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 3,26%. A día de hoy, 142 pacientes permanecen ingresados en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral. Ayer se produjeron siete nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, uno de ellos en la UCI. No se registraron fallecimientos en la jornada de ayer, si bien se notificó un deceso de días previos, un hombre de 87 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra asciende a 1.085.

15:15 España recibirá 20,8 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con Pfizer-BioNTech para adquirir 200 millones de dosis más de su vacuna contra el COVID-19 a partir de abril, de los que España recibirá alrededor del 10 por ciento, unas 20,8 millones.

En concreto, en el segundo y tercer trimestre del año se recibirán 7,8 millones de dosis más en cada uno y 5,2 millones en el último trimestre. La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que el precio de cada dosis es de 15,5 euros, por lo que la inversión sería de 322,4 millones de euros, aproximadamente.

14:56 CyL registra 484 nuevos casos y 18 fallecidos

Castilla y León suma 484 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 207.461, al tiempo que registra 18 nuevas víctimas mortales (todas ellas en hospitales), así como un total de 25.473 altas médicas, de ellas 207 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este martes registran 18 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.185 la cifra total de defunciones en estos centros.

14:36 Rusia se muestra dispuesta a cooperar con Alemania para producir la vacuna Sputnik V

Las autoridades de Rusia se han mostrado este martes dispuestas a cooperar con el Gobierno alemán para producir y suministrar la vacuna Sputnik V, según ha informado el ministro de Industria y Comercio ruso, Denis Manturov.

En un comunicado recogido por la agencia de noticias Sputnik, el ministro ha indicado que «sin duda», Moscú está dispuesto a colaborar con los «socios alemanes tanto en lo referente a los suministros como en la producción de la vacuna, incluso en territorio alemán».

14:28 Andalucía aprobará un plan para poner medio millón de vacunas a la semana

El Gobierno andaluz aprobará un plan para poner hasta 500.000 vacunas contra el coronavirus a la semana y poder alcanzar el objetivo de que el 70 por ciento de la población esté vacunado en el verano.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha expuesto que el llamado ‘Plan 500.000’ se aprobará la próxima semana y de él ya ha informado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

14:15 El País Vasco registra 453 nuevos casos, aunque la tasa de positivos baja al 4,7%

El País Vasco ha registrado este pasado lunes 453 nuevos casos de covid-19, 35 más que un día antes, si bien la tasa de positivos en relación a las pruebas practicadas ha bajado al 4,7%. La tasa de casos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa en 450,20 y el índice de reproducción se mantiene en 0,80, lo que refleja que, «tras alcanzar un pico, se consolida la fase de descenso de la curva de incidencia», según ha valorado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

14:07 Baleares notifica 128 nuevos positivos y cuarto muertes

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este martes al Ministerio de Sanidad 128 nuevos positivos y cuatro fallecimientos a causa de la COVID-19, de forma que el total acumulado es de 55.235 casos notificados y 674 muertes desde el inicio de la pandemia en la comunidad.

En las últimas 24 horas se han realizado 1.038 pruebas para detectar el coronavirus, de las cuales 104 han resultado positivas (56 más que ayer). Según la Conselleria de Salud, la tasa de positividad se sitúa en el 3,26% y el número de pruebas realizadas para detectar el virus asciende a 1.038.041 desde el inicio de la pandemia.

13:56 Murcia registra 181 nuevos casos en una jornada con 12 fallecidos

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 181 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido doce personas por Covid-19. Se trata de siete mujeres y cinco hombres de 87, 65, 94, 85, 89, 84, 69, 69, 58, 64, 90 y 86 años; cuatro de Yecla, cuatro de Cartagena y el resto de Santomera, Blanca, Ceutí y Los Alcázares.

13:43 El Supremo suspende el toque de queda decretado por Castilla y León a las 20:00 horas

El Tribunal Supremo ha acordado este martes la suspensión cautelar del toque de queda acordado por el Gobierno de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco.

La Junta de Castilla y León decidió imponer el toque de queda en su comunidad a las 20:00 horas, una hora que no era avalada por el Ministerio Sanidad, amparándose en que el decreto permite un abanico desde las 22:00 a las 7:00 horas.

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, decidió recurrir la medida y solicitó la suspensión cautelar del citado toque de queda ya que cree que infringe la regulación mencionada en el decreto del estado de alarma.

13:37 PP y VOX tachan de «farsa» la tramitación parlamentaria de la ley de ‘nueva normalidad’

Los grupos parlamentarios de VOX y PP en el Congreso de los Diputados han tachado de «farsa» y de «tomadura de pelo» la tramitación del Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el

COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio).

Así lo han señalado los disputados de ambos grupos en la Comisión de Sanidad, donde que tramita este proyecto de ley con competencia legislativa plena, el dictamen aprobado, incluyendo el informe de la Ponencia y las enmiendas que cuenten con el visto bueno. Todo ello será remitido al Senado sin necesidad de pasar previamente por el Pleno de la Cámara Baja.

«Estamos ante una tomadura de pelo. Han sido ocho meses perdidos y una tramitación legislativa que va a pasar a la historia por ser la tomadura de pelo más grande que hemos vivido en la historia de esta cámara», ha lamentado la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Ana Pastor.

13:30 La Comisión de Sanidad aprueba el informe de la ponencia sobre la ley de ‘nueva normalidad’

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes el informe de la ponencia del Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Este proyecto de ley, cuya tramitación se está realizando por el procedimiento de urgencia, procede del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 convalidado por el Pleno del Congreso el pasado 25 de junio, y tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes.

13:23 La Rioja registra dos fallecidos mientras siguen bajando los activos y la presión asistencial

La Rioja ha notificado este martes dos fallecidos por coronavirus en una jornada en la que, por otro lado, continúa disminuyendo la presión asistencial con 26 pacientes menos ingresados, hasta los 107. Por su parte, los casos activos bajan notablemente de los 708 a los 619 (89 menos que ayer).

Según los datos facilitados hoy por el Gobierno de La Rioja, los fallecidos son un hombre, de edad avanzada, que no vivía en residencia de personas mayores y con factores de riesgo; y una mujer, de mediana edad, con factores de riesgo.

13:15 Andalucía suma 972 casos, menor cifra diaria en mes y medio

Andalucía ha sumado este martes 16 de febrero 972 casos de coronavirus, la menor cifra diaria desde el 2 de enero (407), según datos publicados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 113 muertos en las últimas 24 horas, una cifra muy alta, pero que es aun así la quinta mayor tras el dato del miércoles pasado (114).

Además, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este lunes a 451,1 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que son 43,7 menos que la contabilizada el lunes (494,8) y 275,7 menos que hace siete días (726,8).

13:06 La pandemia de coronavirus supera la barrera de los 109 millones de casos en todo el mundo

La pandemia de coronavirus ha dejado cerca de 340.000 casos en todo el mundo durante el último día, con lo que el total supera la barrera de los 109 millones de casos, con más de 2,4 millones de fallecidos hasta la fecha, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha indicado a través de su página web que durante el último día se han detectado 338.642 contagios y 7.921 muertos, lo que sitúa los totales en 109.162.197 y 2.408.635, respectivamente, con 61.368.374 personas recuperadas de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

12:55 Los taxis en Galicia podrán ocupar todos sus asientos y llevar a trabajadores

Los taxis y los llamados VTC –vehículos de transporte con conductor– podrán, a partir de este miércoles en Galicia, ocupar todos los asientos que dispongan y llevar a trabajadores, escolares y pacientes no convivientes.

La orden publicada a última hora del lunes por la Consellería de Sanidade en el Diario Oficial de Galicia (DOG) establece los primeros alivios de las restricciones para hacer frente a la tercera ola de la pandemia de la covid, entre ellos la relajación de medidas en este tipo de vehículos.

Así, si hasta el momento los taxis estaban limitados a personas convivientes, a partir del miércoles establece la excepción de «escolares, personal sanitario, pacientes o trabajadores no convivientes».

12:40 La cirugía de cáncer colorrectal en tiempos de COVID-19 es segura para los pacientes

MD Anderson Cancer Center Madrid ha participado en un estudio multicéntrico a nivel nacional para analizar el impacto de la primera ola de la pandemia por COVID-19 en pacientes diagnosticados o sometidos a cirugía electiva de cáncer colorrectal (CCR). El objetivo del estudio es planificar futuros cambios en los departamentos quirúrgicos para estar preparados ante posibles nuevas olas de la pandemia. Realizado durante cuatro meses (de marzo a junio de 2020) en el periodo de confinamiento, han participado 9 hospitales de todo el país, siendo MD Anderson Madrid el centro que más pacientes aportó al mismo.

Las conclusiones del estudio, publicado en ‘The Spanish Journal of Gastroenterology’, muestran que «la cirugía colorrectal en pandemia es segura para pacientes sin infección activa de SARS-COV-2″. Para ello es necesario que los centros sanitarios mantengan dos circuitos independientes entre los pacientes contagiados y los no contagiados. Sin embargo, si el paciente sí tiene COVID-19, solo se le debe operar en caso de padecer patología urgente que ponga en riesgo su vida», explica el doctor Óscar Alonso, jefe de Cirugía Hepatobiliopancreática de MD Anderson Madrid.

12:30 Los ingresados en Galicia caen por debajo del millar y los casos activos se reducen

El número de hospitalizados con coronavirus ha descendido en 65 en el último día hasta situarse por debajo del millar, cifra que se superó el día anterior. Mientras, se han diagnosticado 358 contagios y los casos activos han experimentado una nueva bajada hasta sumar 12.464, 588 menos, tras reducirse en todas las áreas sanitarias.

Según datos actualizados este martes por la Consellería de Sanidade, hay 746 ingresados en planta y 205 en UCI, lo que eleva a 951 el número de personas hospitalizadas con COVID-19 en Galicia.

12:18 Corea del Norte «intentó piratear a Pfizer»

Piratas informáticos norcoreanos intentaron entrar en los sistemas del gigante farmacéutico Pfizer en busca de información sobre la vacuna y el tratamiento contra el coronavirus, según la agencia de inteligencia de Corea del Sur, citada el martes por la prensa.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Seúl «nos informó de que Corea del Norte trató de obtener tecnología relacionada con la vacuna y el tratamiento contra el covid utilizando la ciberguerra para hackear a Pfizer», dijo el diputado Ha Tae-keung a los periodistas.

12:05 El Gobierno balear dice que «se han hecho las cosas bien» en residencias

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha defendido que «se han hecho las cosas bien» para contener el COVID-19 en las residencias de la tercera edad, por lo que ha pedido al PP que «no trate de sembrar dudas» con este asunto.

Así se ha expresado Gómez en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Margalida Durán, a quien la consellera ha acusado de «mentir». Gómez ha defendido que los protocolos «han sido adecuados» y que las decisiones tomadas «no son políticas».

11:53 Un tribunal holandés ordena al Gobierno que levante el toque de queda

Un tribunal de La Haya decidió el martes que el gobierno holandés debe poner fin al toque de queda en vigor para frenar la pandemia del coronavirus, cuya imposición había provocado importantes protestas en el país.

«El toque de queda debe levantarse inmediatamente», dijo el tribunal en un comunicado, considerando que la «emergencia» que justifica una medida semejante no se ha podido demostrar.

11:40 La Iglesia española celebrará mañana el Miércoles de Ceniza adaptado a la pandemia

La Iglesia española celebrará este 17 de febrero el Miércoles de Ceniza, que da inicio a la Cuaresma, con el rito adaptado a la pandemia de la Covid-19 e impondrá la ceniza dejándola caer sobre la cabeza de los fieles y no en la frente, como es habitual.

Así lo harán los sacerdotes siguiendo las indicaciones marcadas por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, que ha adaptado este rito a las restricciones sanitarias, para evitar contagios por el coronavirus.

11:31 Satse propone la enfermera escolar para agilizar la vacunación de los profesores

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha subrayado que la vacunación de los docentes del Covid-19 podría «agilizarse» y «ser más efectiva» si todos los centros educativos contasen ya con una enfermera para encargarse de su administración en el mismo entorno en el que desarrollan su labor.

Tras conocerse que los 760.000 profesores que trabajan en los más de 34.000 centros educativos existentes en nuestro país se han incluido en el grupo de trabajadores esenciales a los que se irá administrando la vacuna de AstraZeneca, el Sindicato incide en que «la implantación generalizada de la enfermera escolar, como demandan los padres y madres y el personal docente, conlleva, entre otros beneficios, que pueda encargarse también de la administración de la vacuna del COVID-19 en el propio colegio o instituto».

11:24 La OMS saca a Madrid de la zona roja del Covid: el riesgo de contagio cae un 34%

La Comunidad de Madrid ya ve la luz al final del túnel de la tercera ola. Los datos que refleja la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntan a una caída de la incidencia semanal de contagios de alrededor del 34%. Es decir, el riesgo de caer contagiado en la región cae considerablemente, mientras las cifras de ingresos en hospitales y áreas de Cuidados Intensivos muestran un claro retroceso respecto al pico de la tercera ola.

La OMS ha rebajado este lunes el nivel de alerta asociado a la Comunidad de Madrid, pasando de la alerta roja que marca a los territorios con más riesgo a la naranja, que representa una situación algo más desahogada. Así puede comprobarse en los mapas de evolución de la pandemia que elabora diariamente la organización a través de su herramienta ‘WHO European Region COVID19 Subnational Explorer’.

11:15 La entrega de dosis de Moderna se reduce a mitad pero se compensará en marzo

La compañía Moderna entregará a España alrededor de 200.000 dosis de su vacuna contra la covid, lo que supone la mitad de las que en principio iba a recibir esta semana si bien esa reducción, que afecta a toda la UE, se verá compensada en el mes de marzo.

Lo han asegurado a Efe fuentes del Ministerio de Sanidad, que han indicado que esta reducción afectará a la próxima remesa y así se ha comunicado a las comunidades autónomas para que lo tengan en cuenta en sus calendarios de vacunación sobre todo para las segundas dosis.

11:05 Canarias iniciará la vacunación del profesorado a finales de marzo

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, se comprometió este lunes con ANPE Canarias a que la campaña de vacunación del profesorado se iniciará a finales de marzo y arrancará con los de Infantil y los centros de educación especial porque son los colectivos que están en contacto más estrecho con el alumnado y sin medidas de protección.

Armas también admitió que la vacuna AstraZeneca no podrá administrarse a un número importante de docentes porque no está permitido inocularla a mayores de 55 años, franja de edad en la que, según los cálculos de la administración, se encuentran alrededor de 7.000 trabajadores en estos momentos, señala el sindicato en una nota.

10:55 El Covid-19 arrasa el mercado de Baleares y Canarias: 7.500 operaciones de compraventa menos en 2020

La pandemia del coronavirus ha castigado con fuerza la vivienda de sol y playa. Prueba de ello es que en Baleares y Canarias, dos de los destinos turísticos por excelencia, la compraventa de viviendas se hundió más un 20% en todo 2020, según los datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Baleares se firmaron 10.696 operaciones, mientras que en las Islas Canarias se ejecutaron 16.645 compraventas de viviendas. De esta manera, y comparado con el resultado del año anterior, entre ambos archipiélagos han perdido cerca de 7.500 operaciones.

La caída en picado de las operaciones se explica por la dependencia que Baleares y Canarias tienen del turismo -tanto nacional como internacional-, pero también por las escasez de producto, los elevados precios de los inmuebles y la incertidumbre económica. Tanto Baleares como Canarias son dos mercados líderes en segundas residencias, un segmento paralizado por las restricciones de movilidad decretadas desde el pasado mes de marzo.

10:40 Cataluña: 1.665 casos y 47 muertes en 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este martes 537.060 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, 498.489 con una prueba PCR o test de antígenos, 1.665 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.261, que son 47 más que los registrados el lunes: 12.684 en hospital o centro sociosanitario, 4.538 en residencia, 1.121 en domicilio y 1.918 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.323, que son 36 menos que en el último recuento.

10:35 Expertos piden que los diabéticos sean prioritarios en la vacunación

Desde la Sociedad Española de Diabetes (SED) piden que las personas con diabetes sean prioritarias en la estrategia de vacunación frente a la Covid-19, ya que, si desarrollan la infección por SARS-CoV-2, tienen mayor riesgo de padecer Covid grave e incluso de fallecer, ya que el riesgo de muerte se triplica. En este sentido, tal y como señala el miembro de la SED, el doctor Alfredo Michán Doña, del Hospital Universitario de Jerez, las personas con diabetes tienen más probabilidades de presentar más complicaciones serias, pues el riesgo de ingreso en UCI se duplica. Así, la hiperglucemia en los pacientes que ingresan por esta infección, independientemente de la existencia de diabetes o no, «es un importante factor pronóstico», según el doctor.

10:25 Navarra: se mantienen tendencia a la baja

Navarra registró este lunes 59 nuevos casos positivos de Covid-19, cifra ligeramente superior a la del día anterior (48) pero se mantiene en la tendencia de los últimos días. En el día de ayer se realizaron un total de 1.746 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 3,4%. Navarra encadena así diez días por debajo del 5% de positividad.

10:13 La Comunidad de Madrid amplía el horario también a los lugares de culto

La Comunidad de Madrid permite que los lugares de culto también terminen la actividad programada después de las 22 horas, tal y como también sucede en los cines, teatros, auditorios, circos de carpa, salas multiusos polivantes y espacios similares.

Así lo recoge en la modificación de la orden de las medidas excepcionales para frenar el avance del coronavirus, que se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

10:03 La OMS destaca la reducción de casos en las últimas 5 semanas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado la reducción en la transmisión de casos de coronavirus que se ha registrado en las últimas cinco semanas, si bien ha avisado de que el «incendio no se ha sofocado».

Y es que, tal y como ha detallado en una rueda de prensa, en lo que va del año, el número de casos reportados semanalmente se ha reducido casi a la mitad, pasando de más de 5 millones de casos en la semana del 4 de enero a 2,6 millones de casos en la semana que comienza el 8 de febrero.

Un hecho que, a su juicio, evidencia que las «medidas sencillas» funcionan a la hora de frenar la transmisión. «El incendio no se ha sofocado pero sí se ha reducido su alcance, aunque si dejamos de luchar en todos los frentes se va a volver a extender», ha alertado.

En este sentido, el dirigente del organismo de Naciones Unidas ha recordado que cada día que pasa en el que se reducen las infecciones se salvan vidas, se evita sufrimiento y se alivia, «un poco», la carga asistencial.

09:50 Simón tarda 8 meses en reconocer que las mascarillas ‘egoístas’ FFP2 «protegen más»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha reconocido este lunes que las mascarillas FFP2 tienen un nivel de protección mayor que el de las mascarillas higiénicas y quirúrgicas -las que recomienda Sanidad y las únicas a las que ha bajado el IVA-. Una ‘revelación’ que se produce 8 meses después de que Simón calificase estas mascarillas de «egoístas», ya que, decía, protegen a quien las lleva pero no al resto. El argumento ha sido ampliamente desacreditado por los expertos y profesionales sanitarios -que son quienes las usan a diario por su alto nivel de protección-, ya que las FFP2 sin válvula -las que se venden en farmacias- son las que tienen una mayor capacidad filtrante de cara a proteger frente al virus. Pero «no hay riesgo cero», ha advertido Simón tras admitir que, efectivamente, «protegen un poquito más».

09:40 Multan a un grupo de negacionistas en Almería: un hombre escupía a los viandantes

La Policía Local de Almería ha interpuesto siete denuncias contra un grupo de cinco personas identificadas como «negacionistas» del coronavirus cuando exhibían carteles cuestionando la pandemia sin hacer uso de la mascarilla en el Paseo Marítimo de Almería, donde además un joven de 26 años fue detenido por ir «sin mascarilla, tosiendo y escupiendo» a los viandantes «negándose a deponer su actitud».

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado sábado, cuando los agentes encontraron al grupo de manifestantes sobre las 12,30 horas a la altura de El Palmeral, en la playa de El Zapillo, portando carteles con mensajes como ‘Respirar no es delito, experimentar con el pueblo sí’.

Los agentes identificaron a los manifestantes y les interpusieron un acta-denuncia por no usar la mascarilla, una prenda de la que cuestionaban su eficacia en la prevención del coronavirus al tiempo que lanzaban mensajes como que su empleo «favorece el cáncer» o «producen positivos en PCR», entre otras afirmaciones que carecen de evidencia científica.

Una hora y media antes de estos hechos, los agentes detuvieron a D.M., de 26 años y de origen guineano, acusado de un delito de desobediencia grave al negarse a deponer su actitud después de que fuera «sin mascarilla, tosiendo y escupiendo a los transeúntes» por el litoral marítimo.

09:30 La OMS desaconseja pedir un certificado de inmunización del Covid-19 para viajar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha vuelto a desaconsejar que, por ahora, se pida un certificado de inmunización contra el Covid-19 para poder viajar entre países, ya que, a su juicio, esta medida podría restringir aún más los viajes.

Así lo ha señalado el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, durante una rueda de prensa, en la que ha recordado que todavía no hay suficientes datos para garantizar que la vacunación va a interrumpir la transmisión del coronavirus.

«Una vez que tengamos vacunas de segunda o tercera generación, la vacunación contra el Covid-19 sí se podría incluir en una estrategia a largo plazo de control de la enfermedad y de prevención de la misma, como ya se hace desde hace muchos años con la vacunación de la fiebre amarilla», ha apostillado.

09:15 ‘Simón dice’: «Le preguntan por la relajación de las medidas y se hace un Cholo Simeone»

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha hecho referencia a las fechas del inicio de la pandemia del Covid-19 en la rueda de prensa de este lunes tras la actualización de los datos. «No lo van a recordar, pero al principio de la epidemia, en febrero, incluso en enero, estuvimos hablando mucho de las recomendaciones que hacen los organismos internacionales», ha señalado Simón.

Enero o febrero, decía Simón, cuando a principios de febrero se seguían permitiendo vuelos internacionales para ir a ver partidos de futbol, se alentaba a los españoles a acudir en masa a la manifestación del 8-M y sólo dos meses más tarde había 11.000 fallecidos por Covid-19. «España no va a tener, como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local, si la hay, esperamos que sea muy controlada y limitada», decía el doctor el 31 de enero.

09:02 Simón no ve necesario vacunar en estadios pero abre la puerta si «llegan millones de dosis»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no considera que sea necesario, por el momento, realizar vacunaciones masivas contra el COVID-19 en estadios y grandes espacios, tal y como ha planteado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid con el WiZink Center o el Palacio de Vistalegre, pero ha abierto la puerta a esta posibilidad en caso de que «lleguen millones y millones de dosis».

«No creo que ahora mismo se tenga que plantear vacunar en otro sitio que no sea un centro de salud. Fuera de las instituciones sanitarias no tiene sentido ahora mismo. Si de pronto llegaran millones y millones de dosis podría planteares», ha señalado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

08:50 La OMS incluye dos vacunas COVID-19 adicionales de AstraZeneca para uso de emergencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido dos versiones de la vacuna AstraZeneca/Oxford COVID-19 para uso de emergencia, dando luz verde para que estas vacunas se implementen a nivel mundial a través del mecanismo COVAX, según ha informado el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Las vacunas son producidas por AstraZeneca-SKBio (República de Corea) y el Serum Institute of India. «La inclusión en la lista de uso de emergencia permite garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas», ha dicho en una rueda de prensa Tedros.

La Lista de uso de emergencia (EUL) de la OMS evalúa la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas COVID-19 y es un requisito previo para el suministro de vacunas incluidas en COVAX. También permite a los países acelerar su propia aprobación regulatoria para importar y administrar vacunas COVID-19.

08:40 El PSOE bloquea que Simón explique su gestión de la pandemia en la Asamblea de Madrid

El grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid ha bloqueado que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, explique su gestión de la pandemia en la comisión de investigación sobre las residencias de ancianos de la Cámara autonómica.

A pesar de que este técnico es uno de los grandes responsables de la lucha contra pandemia en el Gobierno de España y que sus medidas han tenido un efecto muy importante en la Comunidad de Madrid, los socialistas consideran que no es necesario su paso por el Hemiciclo de Vallecas.

Desde PP y Cs veían clave su presencia para que arrojase luz en las órdenes que redactaron desde el Ministerio de Sanidad para actuar en los centros sociosanitarios. Sin embargo, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el diputado del PSOE que preside dicha comisión de investigación, José Ángel Gómez Chamorro, se ha negado a incluir a Fernando Simón entre los comparecientes. Así lo confirman testigos presenciales en la última reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces de la comisión de residencias de este viernes. Así, ante la incredulidad del resto de diputados, Gómez Chamorro vetó la comparecencia del director del CCAES para dar explicaciones por el papel del Gobierno y de Sanidad en la ayuda a los centros.

08:20 Sanidad notifica 30.251 casos y 702 muertes el fin de semana

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 30.251 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 1.876 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 47.095 positivos.

En el informe se han añadido 702 nuevos fallecimientos, en comparación con 530 el viernes y 909 el lunes pasado.

08:15 Sanidad confirma una menor incidencia en los ancianos de residencias ya vacunados

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado de que se está observando una menor incidencia de COVID-19 de los mayores de 65 años en residencias, ya vacunados contra el coronavirus, que en el mismo colectivo de la población general.

«Vamos confirmando que la incidencia en mayores de 65 años que viven en residencias es menor que la incidencia en mayores de 65 que no lo están. Esto es importante porque hasta la semana pasada no se había observado desde el inicio de la pandemia», ha comentado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

21:30 La CNN asegura que la OMS ha encontrado en en Wuha indicios de un brote original más extendido en 2019

Los investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indagan los orígenes del coronavirus en China han descubierto indicios de que el brote fue mucho más amplio en Wuhan en diciembre de 2019 de lo que se pensaba anteriormente. Y están buscando acceso urgente a cientos de miles de muestras de sangre de la ciudad que China no les ha dejado examinar hasta ahora.

El investigador principal de la misión de la OMS, Peter Ben Embarek, le dijo a CNN en una amplia entrevista que la misión había encontrado varios indicios de la propagación más amplia de 2019, incluido el establecer por primera vez que había más de una docena de variantes del virus en Wuhan ya en diciembre. El equipo también tuvo la oportunidad de hablar con el primer paciente que las autoridades chinas dijeron que había sido infectado, un oficinista de unos 40 años, sin historial de viajes, cuyo contagio se reportó el 8 de diciembre.

20:20 La Rioja registra cuatro fallecidos y suma 106 contagios en el fin de semana

La Rioja ha notificado este lunes cuatro fallecidos por coronavirus en una jornada en la que, por otro lado, continúa disminuyendo la presión asistencial con dos pacientes menos ingresados, hasta los 133. Por su parte, los casos activos bajan notablemente de los 842 a los 708 (134 menos que ayer).

Además, nuestra comunidad autónoma ha notificado un total de 106 contagios durante el fin de semana. Desde el inicio de la pandemia, un total de 27.190 personas han padecido la enfermedad en nuestra región.

Según los datos facilitados hoy por el Gobierno de La Rioja, los fallecidos son tres mujeres de edad avanzada y un hombre de mediana edad, todos con factores de riesgo. El hombre, además, vivía en residencia.

De este modo, desde el inicio de la pandemia han muerto 703 personas en La Rioja por coronavirus. De esta cifra, 298 pertenecían a residencias de mayores.

19:20 Castilla-La Mancha contabiliza la mitad de contagios que el pasado fin de semana y los fallecidos bajan a 53

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 850 nuevos casos por infección de coronavirus, correspondientes al fin de semana, lo que supone una rebaja de más de la mitad respecto a las cifras de contagios del fin de semana anterior –cuando se informó de 1.934 casos–. El número de fallecidos también se ha reducido casi a la mitad, al contabilizarse desde el viernes un total de 53, frente a los 95 del fin de semana anterior.

Así, de los 850 casos, el viernes se registraron 452 casos, el sábado 283 y el domingo 115, según ha informado la Junta en un comunicado.

Por provincias, Toledo ha registrado 391 casos, Guadalajara 133, Ciudad Real 132, Albacete 117 y Cuenca 77. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 168.284 casos. Por provincias, Toledo registra 60.958 casos, Ciudad Real 42.084, Albacete 27.353, Guadalajara 20.126 y Cuenca 17.763.

19:10 Feijóo: «Quisiera abrir mucho más y más rápido, pero no puedo»

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes que las restricciones decretadas en enero han surtido efecto, de forma que los datos de la evolución de la pandemia han mejorado en todas sus vertientes (desde la incidencia del virus a la ocupación hospitalaria), pero ha constatado que no lo «suficiente», por lo que ha vuelto a llamar «a la prudencia».

De hecho, ha apelado a mantener «la prudencia», si cabe «con mayor intensidad», en una jornada en la que ha anunciado que Galicia mantendrá por el momento las máximas restricciones –cierres perimetrales, hostelería clausurada y prohibición de reuniones de no convivientes–, aunque en los próximos días se iniciará una desescalada gradual en el comercio, las enseñanzas especiales y la universidad, o el deporte, entre otras áreas.

«Yo quisiera abrir mucho más, pero no puedo», ha sentenciado Feijóo, en la rueda de prensa posterior al comité clínico, en la que también ha subrayado que desearía abrir «más rápido». «Pero no puedo, no podemos», ha ratificado, antes de incidir en que lo más importante es salvar vidas y apuntar que las decisiones adoptadas en la Comunidad contribuyen a que sea el territorio peninsular con tasa de mortalidad más baja.

18:50 La OMS destaca la reducción de casos en las últimas 5 semanas pero avisa: «El incendio no se ha sofocado»

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado la reducción en la transmisión de casos de coronavirus que se ha registrado en las últimas cinco semanas, si bien ha avisado de que el «incendio no se ha sofocado».

Y es que, tal y como ha detallado en una rueda de prensa, en lo que va del año, el número de casos reportados semanalmente se ha reducido casi a la mitad, pasando de más de 5 millones de casos en la semana del 4 de enero a 2,6 millones de casos en la semana que comienza el 8 de febrero.

Un hecho que, a su juicio, evidencia que las «medidas sencillas» funcionan a la hora de frenar la transmisión. «El incendio no se ha sofocado pero sí se ha reducido su alcance, aunque si dejamos de luchar en todos los frentes se va a volver a extender», ha alertado.

18:33 Bajan contagios y fallecidos respecto al pasado lunes: 702 muertos frente a 909

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 30.251 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 1.876 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 47.095 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.086.286 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 416, frente a 496 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 196.059 positivos.

En el informe de este viernes se han añadido 702 nuevos fallecimientos, en comparación con 530 el viernes y 909 el lunes pasado. Hasta 65.449 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 1.230 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

18:26 Los contagios se reducen a 660 casos en la Comunidad Valenciana y los fallecidos bajan a 44

La Comunidad Valenciana ha notificado 44 fallecidos, 34 de ellos residentes, y 660 nuevos casos de coronavirus desde la última actualización de ayer, una cifra que no se registraba desde el pasado 21 de diciembre, cuando se comunicaron 622 positivos, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Pese a que es habitual que los lunes se registren menos casos por efecto del fin de semana se trata del mejor inicio de semana desde que estalló la tercera ola: El 4 de enero 2.012 casos, mientras que al siguiente lunes comenzaron a crecer: el 11 de enero se comunicaron 2.282, 18 de enero a 2.482, el 25 de enero 8.423, el 1 de febrero 6.713 y el pasado lunes ya bajaron a 2.046 nuevos casos.

Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente: 57 en Castellón (37.200 en total), 292 en Alicante (137.120 en total) y 311 en la provincia de Valencia (190.484 en total). Además, el total de casos sin asignar en toda la Comunidad Valenciana se sitúa en 3.

Además, se han registrado 44 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 6.002 personas: 695 en la provincia de Castellón, 2.254 en la de Alicante y 3.053 en la de Valencia.

17:40 Los residentes mayores de Galicia que lleven 10 días inmunizadas podrán recibir hasta 3 visitas por semana

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que el miércoles las residencias de mayores y los centros de atención a la discapacidad de Galicia que lleven más de 10 días totalmente inmunizados podrán iniciar la desescalada.

Esto implica, según ha anunciado el mandatario autonómico en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité clínico, que los geriátricos permitirán que dos familiares de referencia de cada usuario podrá realizar hasta tres visitas a la semana.

Hasta el momento, las residencias de mayores permanecían blindadas desde mediados de enero para facilitar el proceso de vacunación, ya que hasta el momento los únicos centros sin inmunización total son aquellos en los que se detectaron brotes recientes.

17:25 Melilla prorroga hasta el 1 de marzo el cierre de actividad a las 19,00 horas y la prohibición de viajar

El Gobierno de Melilla ha anunciado este lunes que prorroga hasta el 1 de marzo el cierre de todas las actividades a las 19,00 horas, incluida las educativas, deportivas, hosteleras y comerciales; la prohibición de viajar salvo por causa de fuerza mayor y mantener el toque de queda desde las 22,00 hasta las 06,00 horas.

Así lo recoge un decreto del presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro (Cs), en el que señala que prosiguen las medidas preventivas en la Ciudad de Melilla que se establecieron el pasado 26 de enero «como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del Covid-19» en la ciudad española del norte de África, con cerca de un millar de casos activos de coronavirus diarios para una población de 85.000 habitantes.

17:12 Los hosteleros de Castilla y Léon vuelven a escenificar este martes que «pagan los platos rotos»

Las asociaciones provinciales del sector de hostelería en Castilla y León han convocado el segundo de los actos semanales y simbólicos de protesta, en el que, de nuevo, romperán platos, este martes, 16 de febrero, ante la situación que atraviesa el sector como consecuencia de las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19.

El acto, denominado ‘Nos hacen pagar los platos rotos’, está impulsado por la Confederación estatal de Hostelería y se celebrará simultáneamente en las principales provincias del territorio nacional para representar la situación que continúa viviendo el sector.

El acto consistirá, de nuevo, en la rotura simbólica de platos, de acuerdo con el lema de la concentración, con el compromiso de la posterior limpieza de la vía pública. Los participantes deberán apuntarse en un listado que coordinarán las asociaciones y que servirá para generar unos turnos de participación, y de este modo, evitar que el número de participantes descienda, y la acción pierda fuerza con el paso del tiempo.

17:00 Madrid notifica 242 y 51 fallecidos de las últimas 24 horas

La Comunidad de Madrid ha notificado 319 nuevos casos de coronavirus, de los que 242 corresponden a las últimas 24 horas, y 51 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 835 nuevos casos de coronavirus, de los que 382 correspondían a las últimas 24 horas, y 45 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados en planta se sitúa en 3.296 (46 más que el día anterior), y el de ingresados en UCI en 664 (4 menos), mientras que 61 pacientes han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 11.133 (2.707 más).

16:30 La asociación de pisos turísticos de Madrid se muestra «absolutamente en contra» de las fiestas ilegales

El presidente de la Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos y Viviendas de uso Turístico de Madrid (Asotur), Chema González, se ha mostrado «absolutamente en contra» de que se alquilen este tipo de pisos para realizar fiestas a pesar de la pandemia, aunque ha asegurado que existe «más control» que en las viviendas convencionales.

En declaraciones a Europa Press, ha afirmado que «no se están produciendo» tantas fiestas ilegales como parece y que están realizando una labor «muy fuerte» de concienciación. «Tenemos más control que en un piso normal. Tenemos un dispositivo que controla los decibelios y nos da una alarma y podemos actuar en consecuencia rápidamente», ha defendido.

16:25 Puig insiste en que la desescalada será «muy prudente» y en contacto con los sectores afectados

El ‘president’ de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha insistido este lunes en que la desescalada será «prudente, muy prudente» en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta las necesidades de los sectores afectados y sin «ninguna actitud impositiva en absoluto».

«Desde luego, la desescalada va a ser prudente, muy prudente, porque no podemos volver atrás después de todo el esfuerzo de la sociedad valenciana», ha dicho en rueda de prensa a dos semanas de que finalice el plazo actual de restricciones, como el cierre total de la hostelería o el de las grandes ciudades los fines de semana.

Hasta entonces, Puig ha avanzado que durante estos 15 días se analizará la situación con los expertos de salud pública y «en contacto» con los sectores afectados para estudiar qué medidas se pueden tomar para mejorar su situación.

16:20 Murcia autoriza reabrir terrazas y levanta cierre perimetral en la capital, Cartagena y otros 17 municipios

La Consejería de Salud ha autorizado la reapertura de terrazas y el levantamiento del cierre perimetral a partir del próximo miércoles en Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura y otros 15 municipios de la Región, que se suman a la lista de 20 localidades que ya lo tenían permitido.

De esta forma, estas medidas serán de aplicación en los 39 de los 45 municipios de la Comunidad que no se encuentran en un nivel de alerta extremo. En concreto, los seis únicos municipios que continúan en nivel de alerta extremo son Ulea, Beniel, Yecla, Abarán, Pliego y Cieza.

15:00 Extremadura vacunará a 8.000 grandes dependientes

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha anunciado que la región vacunará contra la Covid-19 a partir de esta semana a los grandes dependientes y a los cuidadores profesionales, que ha cifrado en unas 8.000 o 9.000 personas entre ambos grupos.

A preguntas de los periodistas por el proceso de vacunación contra la Covid-19 en una rueda de prensa en el Hospital Universitario de Badajoz, Vergeles ha concretado que esta semana están «centrados» en vacunar a los grandes dependientes, dado que «el problema logístico es importante y de organización», aunque ello «no significa» que con las vacunas que vengan de AstraZeneca no se vayan alternando otros grupos «para ir vacunando al mismo tiempo».

14:45 Galicia mantiene el cierre de la hostelería

El comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia ha decidido mantener a Galicia en restricciones máximas, lo que implica el cierre perimetral de todos los municipios y de los locales de hostelería.

Sin embargo, el comercio no esencial, que tan solo abre hasta las 18,00 de la tarde, podrá abrir con horario normal a partir del miércoles.

14:30 Cataluña descarta «una desescalada absoluta» de las restricciones

El secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, ha descartado este lunes «una desescalada absoluta o muy remarcable» de las restricciones por el coronavirus que están vigentes hasta el próximo lunes.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto al conseller de Interior, Miquel Sàmper, en la que ha precisado que el comité técnico del Plan de Protección Civil de Cataluña (Procicat) discutirá y valorará a lo largo de esta semana las nuevas medidas para hacer frente a la pandemia.

14:15 La ministra Maroto dice que se fabricarán cuatro vacunas contra el Covid en España

En España se van a fabricar cuatro vacunas contra el coronavirus, según ha anunciado este lunes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien ha señalado que, además, el Gobierno está trabajando para cerrar un quinto acuerdo con otra planta farmacéutica.

Maroto se ha pronunciado así tras una reunión de trabajo con alcaldes de la zona este de Madrid en la sede del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), donde ha recordado que el futuro sin Covid-19 está «cada día más cerca» y que el Ejecutivo está trabajando «incansablemente» para aprovechar la oportunidad de que la industria española sea «más competitiva y moderna».

En concreto, Rovi está fabricando en España la vacuna desarrollada por Moderna; Insud Pharma fabricará los viales de la vacuna de AstraZeneca; Reig Jofre la vacuna de Janssen; y Biofabri realizará la producción industrial del antígeno de la vacuna contra el COVID-19 de Novavax.

14:00 La Rioja: 4 fallecidos y bajan los casos activos

La Rioja ha notificado este lunes cuatro fallecidos por coronavirus en una jornada en la que, por otro lado, continúa disminuyendo la presión asistencial con dos pacientes menos ingresados, hasta los 133. Por su parte, los casos activos bajan notablemente de los 842 a los 708 (134 menos que ayer). Según los datos facilitados hoy por el Gobierno de La Rioja, los fallecidos son tres mujeres de edad avanzada y un hombre de mediana edad, todos con factores de riesgo. El hombre, además, vivía en residencia.

13:42 Castilla y León: 192 nuevos casos y 16 fallecidos

Castilla y León suma 192 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 206.977, al tiempo que registra 16 nuevas víctimas mortales (de ellas 15 en hospitales y una en centros residenciales), así como un total de 25.266 altas médicas, de ellas 35 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este lunes registran 15 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.167 la cifra total de defunciones en estos centros.

13:30 Menorca registra la cifra de casos activos más baja en cuatro meses

Menorca tiene este lunes 67 casos activos de COVID-19, la cifra más baja en cuatro meses, tras no registrarse ningún nuevo contagio en las últimas 24 horas y recibir el alta 42 personas. En concreto, la isla se sitúa en cifras similares al 16 de octubre, cuando había 61 casos activos, y no se registraba un número menor de 100 casos activos desde el 1 de diciembre.

13:15 País Vasco: descienden los nuevos contagios diarios a 418

El País Vasco ha registrado este pasado domingo 418 nuevos casos de covid-19, lo que supone cinco menos que un día antes, aunque ha incrementado en siete décimas la tasa de positivos en relación a las pruebas diagnósticas realizadas, hasta el 5,5%. Además, han descendido los nuevos ingresos en planta, con 38 hospitalizados ayer, mientras que se mantiene en 170 los ingresados en las UCI. Según el último boletín sobre la incidencia de la pandemia del Departamento vasco de Salud, a lo largo de este pasado domingo, se han efectuado en el País Vasco 7.550 pruebas diagnósticas (5.494 PCR y 2.056 test de antígenos), frente las 8.800 de la jornada previa. De este modo, la tasa de positividad se ha incrementado, del 4,8% al 5,5%.

14:56 Andalucía: 1.187 casos, menor cifra diaria en mes y medio

Andalucía ha sumado este lunes 15 de febrero 1.187 casos de coronavirus, la menor cifra diaria desde el 4 de enero (1.074), según datos publicados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 38 muertos en las últimas 24 horas, menor cifra diaria desde el 7 de febrero (28).

Además, la tasa de incidencia acumulada de Andalucía ha bajado este lunes a 494,8 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que son 18,2 menos que la contabilizada el domingo (513). La tasa en la región no estaba por debajo de 500 desde el viernes 15 de enero (463,9).

12:45 Un nanomaterial que elimina el coronavirus

Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un nuevo nanomaterial, constituido por nanopartículas de cobre, que inhibe las proteínas del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, y bloquea su propagación. El material, que ya ha sido protegido mediante patente, es aplicable en recubrimiento de mascarillas quirúrgicas, en tejidos de protección de uso hospitalario, y en recubrimiento de superficies de contacto, como barandillas o pomos en el transporte público. Los investigadores están estudiando su desarrollo industrial para llevarlo al mercado.

12:30 Cantabria suma 3 muertos y los contagios se disparan

Cantabria ha sumado este domingo tres nuevos fallecidos por coronavuirus, -tres mujeres de 72, 82 y 90 años-, en una jornada en que se ha registrado un notable aumento del nuevos contagios, con 93 (80 más que el sábado), así como una subida de la incidencia acumulada y del número de hospitalizados.

En concreto, según datos de la Consejería de Sanidad, la ocupación hospitalaria por pacientes Covid ha subido al 9,9 por ciento (frente al 9,6% del día anterior), con 145 ingresados (3 más), y la de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) al 23,01 por ciento (20,5% el sábado), con 27 ingresados (3 más).

12:15 Aragón podría reducir los niveles de alerta esta semana

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha informado de que a finales de esta semana se valorará «si se pueden realizar flexibilizaciones en Zaragoza y en alguna otra ciudad», tanto en lo que se refiere a los niveles de alerta fijados en estos momentos para luchar contra la COVID-19, como a desconfinamientos perimetrales.

En rueda de prensa, con motivo del inicio de la vacunación de los estudiantes de Ciencias de la Salud contra la COVID-19, la consejera ha apuntado que las localidades que tienen un nivel de alerta agravado plus, Teruel, Alcañiz y Calatayud, podrían «bajarlo» y, además, se estudiará el desconfinamiento de alguna de ellas y de otros municipios que no tienen un nivel de alerta tan elevado, pero están confinadas, como es el caso de la capital aragonesa.

11:50 Descienden los casos en La Rioja

Logroño continúa con su tendencia descendente en los casos activos por coronavirus al bajar de los 476 de ayer a los 352 de este lunes, 124 menos. También bajan en las principales localidades, como un caso menos en Alfaro, hasta 46; Arnedo se mantiene en 45; Calahorra, con 43 (siete menos que ayer); Rincón de Soto, que se mantiene también con 27; y el fuerte descenso en Haro, con 22 casos menos, hasta quedar con 25.

11:30 Cataluña: 719 casos y 38 muertes en 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este lunes 535.395 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –496.880 con una prueba PCR o test de antígenos–, 719 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.214, que son 38 más que los registrados el domingo: 12.647 en hospital o centro sociosanitario, 4.536 en residencia, 1.120 en domicilio y 1.911 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.359, que son 69 más que en el último recuento.

11:15 Suben en 19 los ingresados con Covid en Galicia

La presión hospitalaria ha repuntado ligeramente en Galicia, que registra 19 pacientes con Covid-19 más ingresados que la jornada anterior, por lo que vuelven a ascender de nuevo por encima del millar –cifra de la que bajaron este domingo–. No obstante, los contagios diarios han descendido a 372 y los casos activos han bajado a 13.052.

Así se refleja en los datos actualizados en la mañana de este lunes por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas de este domingo, en los que se incluyen 224 pacientes con Covid en UCI, dos más, y 792 en otras unidades, 17 más, lo que sitúa el total de ingresados en 1.016 en la Comunidad gallega, frente a los 997 de la jornada anterior.

11:05 El País Vasco insiste en que es necesario mejorar la «cobertura jurídica»

El coordinador de la Comisión Técnica del LABI, Jonan Fernández, ha insistido en que es necesario mejorar la «cobertura jurídica» para tomar medidas frente a la pandemia de Covid-19 y, en este sentido, ha señalado que se va a comenzar «internamente a estudiar las posibilidades de una ley vasca». En declaraciones a EiTB, Fernández se ha pronunciado en este sentido después de que este pasado domingo el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya anunciara que contempla la posibilidad de aprobar en Euskadi una Ley antipandemia tras «agotar» todas las herramientas jurídicas de las que dispone su Gobierno para hacer frente a la expansión de la covid-19.

10:50 EEUU sigue siendo el país más afectado

Estados Unidos continúa como el país más golpeado en cifras totales, con 27.640.291 casos y y 485.336 fallecidos, por delante de India, con 10.916.589 y 155.732, y Brasil, con 9.834.513 y 239.245, respectivamente. México es el tercer país con más fallecidos a causa de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, con 174.207, si bien figura como decimotercero en el número de contagios, con 1.992.955.

10:35 Coronavirus en el mundo: más de 6.000 muertos en 24 horas

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 6.000 muertos en el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que el total roza ya el umbral de los 2,4 millones de fallecidos desde el inicio de la pandemia, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha indicado en su página web que durante el último día se han detectado 275.178 casos y 6.038 muertos, lo que sitúa los totales en 108.823.118 y 2.399.985, respectivamente, con 61.094.074 personas recuperadas de la COVID-19 hasta la fecha.

10:20 Aragón: 100 casos y un muerto en 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 100 nuevos casos de la COVID-19 y un fallecido por esta causa en la comunidad autónoma este domingo, 14 de febrero, según los datos provisionales recogidos en la web oficial. Asimismo, ha habido 290 altas. Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 70 contagios, el único fallecido de la jornada y 163 recuperados; en Huesca, cuatro positivos y 17 altas; y en Teruel 25 contagios y 107 personas recuperadas.

Por zonas de salud, la que más casos ha registrado ha sido la de Utrillas, en Teruel, con nueve positivos, seguida de la de Utebo, en la provincia de Zaragoza con ocho, el mismo número que en Sagasta-Ruiseñores.

10:00 Rusia: 14.000 casos y cerca de 400 muertos en un día

Las autoridades de Rusia han confirmado este lunes más de 14.000 casos y cerca de 400 fallecidos por coronavirus durante el último día, según los datos recabados por el centro operativo nacional para la lucha contra la COVID-19. El organismo ha detallado que durante las últimas 24 horas se han detectado 14.207 casos y 394 fallecidos, lo que sitúa los totales en 4.086.090 y 80.520, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

9:45 La compra de vivienda se hunde un 17,7% por el Covid

La compraventa de viviendas cayó un 17,7 % en el conjunto de 2020, un ejercicio marcado desde marzo por la pandemia de coronavirus, y se anotó su mayor descenso desde 2011, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2020, segundo ejercicio consecutivo de caídas, se contabilizaron 415.748 compraventas, la cifra más baja desde 2016.

9:25 El País Vasco retrasa su calendario de vacunación al no recibir las dosis previstas de Moderna

Las vacunas de Moderna que iban a llegar hoy a Euskadi probablemente se van a retrasar, lo que va a hacer que haya que atrasar el calendario de vacunación para los profesionales que estaba previsto, ha anunciado la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagarduy, informa Efe.

9:00 Entran en vigor restricciones en nuevos barrios de Madrid

Las restricciones de movilidad para controlar el contagio de coronavirus que anunciaron en la Comunidad de Madrid el pasado viernes, han entrado en vigor a las 00:00 de este lunes. Así, 7 zonas básicas de salud y un municipio tendrán durante 14 días la movilidad de acceso y salida restringida. Asimismo, 24 zonas y 15 localidades han superado ya esos 14 días y desde este lunes se levantan las restricciones.

8:45 Test de antígenos a universitarios en Madrid

La Comunidad de Madrid realizará test de antígenos en once zonas básicas de salud y continuará realizando las mismas pruebas a jóvenes en el campus universitario de la Complutense. A día de hoy se ha convocado a 64.878 jóvenes, se han practicado 53.746 pruebas, de las que han resultado positivas 648, en jóvenes entre 18 y 29 años asintomáticos de Covid-19, en siete campus universitarios públicos madrileños.

8:35 Alemania supera el umbral de los 65.000 muertos por Covid

Las autoridades de Alemania han confirmado este lunes la muerte de más de 110 personas por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país supera la barrera de los 65.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado a través de su página web que durante el último día se han detectado 4.426 casos y 116 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.338.987 y 65.076, respectivamente.

8:30 Argentina suma más de 4.200 positivos

Las autoridades sanitarias de Argentina han detectado en las últimas 24 horas 4.245 positivos de COVID-19, que se suman al balance global de acumulados en el país hasta alcanzar los 2.025.798 de casos.

Según el Ministerio de Salud, 48 personas han muerto en la última jornada a causa del coronavirus, una enfermedad que deja hasta el momento 50.236 víctimas mortales.

8:10 México trabaja en una nueva vacuna que se llamará ‘Patria’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado este domingo que el país trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, que incluso ya tendría nombre, ‘Patria’. Durante una conferencia desde Oaxaca, también ha pedido a la población y a los adultos mayores que se vacunen, ya que «no corren riesgo, al contrario, es para protegerlos, se están tomando en cuenta todos los protocolos de salud, para actuar por parte del Gobierno».

7:55 Brasil | Récord de muertos por Covid con 1.105 esta semana

Brasil ha batido un récord de decesos después de registrar una media de 1.105 muertes diarias durante la última semana, que suman un acumulado de 239.294 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia.

Estas son las cifras del consorcio de medios de comunicación brasileños que hacen seguimiento de la incidencia de la pandemia desde el inicio, tras considerar que el balance proporcionado por el Gobierno no refleja la realidad.

7:50 China | Detectan una veintena de casos

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este viernes 19 nuevos contagios de coronavirus en el país, aunque solo uno de ellos es de transmisión local, ha detallado.

Así, ocho corresponden a positivos sintomáticos procedentes del extranjero, mientras que los otros diez son pacientes que no han presentado síntomas, también todos ellos llegados desde fuera del país asiático.

El caso de transmisión local se ha detectado en la provincia de Hebei.

7:45 EEUU | La tasa de infección Covid más baja desde octubre de 2020

Estados Unidos ha detectado unos 84.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que en la última semana ha registrado la cifra más baja de incidencia desde el pasado mes de octubre, aunque la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha advertido que «no hay que bajar la guardia».

El país, que sigue siendo la nación del mundo más golpeada por la pandemia y acumula 27.638.751 contagios, ha informado en la última jornada de unos 84.000 nuevos casos, una bajada respecto a la media de más de 97.000 contagios diarios que ha venido registrando en los siete días previos.

Buenos días, este lunes 15 de febrero de 2021 España amanece tras una jornada electoral en Cataluña que marcará, sin duda, la actualidad de este principio de semana. Así, la tercera ola de coronavirus parece que remite levemente y muy lentamente en todo el territorio nacional. Algunas comunidades ya comienzan a registrar un descenso en los contagios de coronavirus aunque los ingresos en UCI y hospitalización a causa del Covid continúan en niveles peligrosos. La campaña de vacunación avanza también muy lentamente en España aunque el Gobierno, con su recién estrenada nueva ministra de Sanidad Carolina Darias, mantiene su objetivo de que el 70% de la población haya recibido las dosis pertinentes de la vacuna antes del verano.

17:47 Aragón notifica 243 nuevos casos y una positividad del 10,18%

Aragón ha notificado 243 casos de la COVID-19 en la comunidad autónoma, correspondientes a los resultados de 2.388 pruebas diagnósticas, conocidas este sábado, 13 de febrero, jornada en la que el porcentaje de positividad ha sido del 10,18%.

17:32 Madrid baja de los 1.000 casos y notifica 45 fallecidos

La Comunidad de Madrid ha notificado 835 nuevos casos de coronavirus, de los que 382 corresponden a las últimas 24 horas, y 45 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este sábado con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 2.660 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.131 correspondían a las últimas 24 horas, y 44 fallecidos más en los hospitales.

El número de pacientes hospitalizados se sitúa en 3.250, 668 en UCI (14 menos que el día anterior), mientras que 118 pacientes han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa, como el viernes, en 8.426.

15:55 Japón aprueba la vacuna de Pfizer contra el Covid

El Ministerio de Sanidad y Bienestar japonés ha informado este domingo de que ha autorizado el uso de la primera vacuna contra el coronavirus en el país, concretamente la de la farmacéutica estadounidense Pfizer. El viernes una comisión de expertos dio su visto bueno tras examinar la eficacia y la seguridad de la vacuna, ha destacado el Ministerio, según recoge la televisión pública nipona NHK.

15:45 Los casos en Navarra continúan en descenso

En Navarra se detectaron ayer sábado 56 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.886 pruebas (1.567 pruebas PCR y 319 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 2,96%. A día de hoy, 152 pacientes permanecen ingresados en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral. Ayer se produjeron cuatro nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, uno en la UCI. Asimismo, no se registraron fallecimientos. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se mantiene en 1.079.

15:40 China detecta 24 casos importados

China ha notificado este domingo la detección de 24 nuevos casos de coronavirus, todos ellos importados, en la tercera jornada consecutiva en la que no se ha registrado ningún nuevo contagio de transmisión local en la parte continental del país, según las autoridades locales. De los 24 contagios, 17 son asintomáticos, mientras que los siete restantes han reportado sintomatología.

15:30 Vietnam confirma su primer fallecimiento por Covid en 5 meses

Un ciudadano japonés se ha convertido en la primera víctima mortal del coronavirus registrada en los últimos cinco meses en Vietnam, según han confirmado este domingo las autoridades sanitarias del país asiático, distinguido por la escasa incidencia de la pandemia dentro de sus fronteras.

El fallecido fue identificado en la capital, Hanói, dentro de un hotel que ha puesto ya en cuarentena a sus 139 empleados, así a como sus inquilinos, según informa el diario oficial vietnamita VNExpress. El hombre, nacido en 1967 y que entró en Vietnam el 17 de enero, murió alrededor de las 19.00 del sábado tras haber superado dos veces una cuarentena, según las autoridades. Sin embargo, su muerte finalmente se ha confirmado como una consecuencia del coronavirus.

15:20 Más de una cuarta parte de los israelíes ya se ha vacunado

Más de una cuarta parte de los más de nueve millones de israelíes que viven en el país ya han recibido la segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, según ha informado este domingo el ministro de Sanidad, Yuli Edelstein. Israel se ha distinguido como uno de los países más eficaces del mundo en la distribución de la vacuna. De los 3,8 millones de israelíes vacunados hasta el momento, unos 2,5 millones ya han recibido la segunda dosis.

15:00 Galicia avanza «algún ajuste» limitado en la restricciones

El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha avanzado que el comité clínico podría este lunes adoptar «algún ajuste» en las restricciones, aunque los cambios, según ha dejado entrever, tendrán un impacto limitado dado que continúa preocupando la situación en las unidades de cuidados intensivos, que se mantiene en máximos de la pandemia con 228 pacientes según el último balance. Lo ha dicho en una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega en la que el titular de Sanidad ha manifestado su satisfacción con los efectos de las medidas impuestas por la Xunta a finales de enero, ya que cree que se están «cumpliendo las previsiones» que barajaba el comité de expertos que asesora a la Administración autonómica.

14:50 Cuatro muertos por ébola en Guinea

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comenzado a incrementar su nivel de respuesta en Guinea ante la aparición de cuatro presuntos fallecimientos a causa del ébola. «Estoy muy preocupada por las informaciones sobre cuatro presuntos fallecimientos por ébola en Guinea», ha hecho saber la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti.

14:40 Castilla y León: 351 positivos y 19 fallecidos

Castilla y León suma 351 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 206.785, al tiempo que registra 19 nuevas víctimas mortales (de ellas 17 en hospitales y dos en centros residenciales), así como un total de 25.231 altas médicas, de ellas 46 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad. Las estadísticas publicadas este domingo registran 17 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.152 la cifra total de defunciones en estos centros.

14:20 Urkullu sopesa una «ley antipandemia» para el País Vasco

El lehendakari, Iñigo Urkullu, contempla la posibilidad de aprobar en Euskadi una ley antipandemia tras «agotar» todas las herramientas jurídicas de las que dispone su Gobierno para hacer frente a la expansión de la Covid-19.

En un artículo titulado «Paciencia y constancia, lo vamos a conseguir», publicado en el Grupo Noticias y recogido por Europa Press, Urkullu ha anunciado esta «alternativa» que analiza su Ejecutivo, después de que esta misma semana se haya quedado con un instrumento menos, según ha apuntado el Gobierno Vasco, para hacer frente al coronavirus, después de que el TSJPV haya permitido reabrir la hostelería en los municipios en ‘zona roja’.

14:10 Protestas por reducir el aforo en las iglesias

Unas 700 personas han protestado este domingo en Valladolid contra la limitación del aforo a un máximo de 25 personas en los lugares de culto de Castilla y León, restricción impuesta por una Junta que consideran que gobierna «en contra de los cristianos» por vulnerar el derecho fundamental a la libertad religiosa.

«Mañueco respeta nuestra fe» ha sido el mensaje lanzado por los manifestantes, ya que, según la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, están «cansados» de que les «mientan con la excusa de la pandemia cuando en una tienda se permiten aforos de ciento de personas», ha declarado ante los medios.

14:00 Asturias: 7 muertos y 191 contagios

El Principado de Asturias ha registrado este sábado siete fallecimientos por COVID-19, se trata de seis mujeres de 73, 78, 85, 88, 99 y 101 años y un hombre de 86. Ninguna de estas personas residía en un centro sociosanitario para mayores.

Además, la Consejería de Salud ha confirma 191 nuevos casos de coronavirus detectados el sábado, en una jornada en la que se produjeron 29 ingresos en planta y 7 en UCI, y se registraron 20 altas. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó el sábado 3.460 pruebas y la tasa de positividad se situó en el 7,86%.

13:45 País Vasco: 423 positivos en 24 horas

La Comunidad Autónoma vasca ha registrado 423 nuevos casos de Covid-19, lo que supone 190 menos que un día antes, mientras que la tasa de positivos en relación a las pruebas diagnósticas realizadas, también ha caído hasta el 4,8%, frente al 5,5% de la jornada previa. Con estas cifras, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes en Euskadi se sitúa en 495,16, por debajo ya de los 500.

13:40 Andalucía: 44 muertos en un día

Andalucía ha despedido este domingo, 14 de febrero, la semana con más mortalidad por coronavirus Covid-19 de toda la pandemia con 688 fallecidos, al sumar en esta jornada 44 muertes y la cifra más baja de la semana, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 2.090 contagios en las últimas 24 horas, inferior a los 2.796 del sábado y a los 3.685 de hace siete días.

Los 44 fallecidos de esta jornada suponen la cifra más baja de toda la semana y se registra tras cinco días consecutivos con más de un centenar de muertes: 120 el sábado, 127 el viernes –peor cifra diaria de la pandemia–, 104 el jueves, 114 el miércoles y 126 el martes. Los decesos de esta jornada son inferiores a los 53 del lunes, pero superan a los 28 del domingo pasado.

13:35 Extremadura: 102 casos y cuatro muertos

La comunidad autónoma de Extremadura ha notificado en las últimas 24 horas 102 casos positivos de covid-19, es decir, 15 más que este pasado sábado, lo que pone fin a la tendencia a la baja de los últimos días.

Por su parte, la presión hospitalaria no sufre cambios en esta última jornada, la registrarse un paciente más que en la jornada anterior, hasta las 263 personas, y se mantiene el mismo número de enfermos en las UCI con 53.

En las últimas 24 horas han fallecido cuatro personas con covid positivo, que elevan a 1.652 el número de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia.

13:20 Murcia: 118 positivos y nueve muertos en 24 horas

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 118 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido nueve personas por Covid-19. Se trata de 5 mujeres y 4 varones de 75, 83, 84, 88, 74, 85, 88, 54 y 78 años; 3 de Cartagena, 2 de Yecla y el resto de Murcia, Totana, Jumilla y Cieza.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 1.329, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes este sábado a las 23.59 horas. El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 104.142.

13:05 El Covid como enfermedad profesional al empezar la campaña catalana

El candidato socialista en las elecciones catalanas y anterior ministro de Sanidad, Salvador Illa, estuvo tan preocupado por la protección de los sanitarios que su Gobierno negó el Covid como enfermedad profesional a los sanitarios hasta que el aspirante del PSOE a la Generalitat empezó la campaña. Fue un 2 de febrero cuando la Moncloa aprobó el “Covid como enfermedad profesional. Reconocimiento del Covid-19 como enfermedad profesional a aquellos trabajadores sanitarios y sociosanitarios que han contraído el virus en el ejercicio de su profesión”.

12:50 Incumplen el toque de queda en Ceuta para quemar coches

Un grupo de personas ha vuelto esta madrugada a incumplir el toque de queda impuesto en Ceuta, establecido desde las 22,00 horas hasta las 07,00 hora, para prender fuego a cuatro vehículos y tres contenedores.

Según han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios (SEIS), la primera intervención se produjo sobre las 1:00 horas cuando los bomberos acudieron a la zona de la calle Ciudad de Acicatena, situada junto al principal centro comercial de la ciudad, por la quema de un vehículo.

12:40 Los contagios en Galicia descienden a niveles pre Navidad

Galicia se mantiene este fin de semana en niveles de contagios detectados similares a los que tenía antes de la explosión de la tercera ola, si bien este descenso en el impacto de la pandemia todavía no se deja notar en las UCI de los hospitales, que suman otros cuatro pacientes respecto a la jornada anterior. Así figura en la actualización de los datos de la pandemia que cada día publica en su página web la Consejería de Sanidad con información recogida hasta las 18,00 horas de la jornada anterior (en este caso, del sábado 13 de febrero).

12:25 Javier Lambán recibe el alta tras cuatro días ingresado

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha recibido este domingo, 14 de febrero, el alta hospitalaria tras cuatro días ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza por un pico de fiebre. El dirigente aragonés retomará su actividad institucional este mismo lunes, 15 de febrero, según han informado fuentes del Ejecutivo. En su cuenta de Twitter, Lambán ha escrito: «Recibida el alta, vuelvo a mi pueblo, Ejea de los Caballeros, donde estoy empadronado y pernocto todos los días y del que, a muchísima honra, soy Hijo Predilecto».

Recibida el alta, vuelvo a mi pueblo, #EjeaDeLosCaballeros, donde estoy empadronado y pernocto todos los días y del que, a muchísima honra, soy Hijo Predilecto. A [email protected] mé[email protected], [email protected] y personal del #HospitalMiguelServet que me han cuidado los llevaré siempre en el corazón pic.twitter.com/QgzfC7dzTS — Javier Lambán (@JLambanM) February 14, 2021

12:20 Baleares: 117 nuevos casos y cuatro muertos

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este domingo al Ministerio de Sanidad 117 nuevos positivos y cuatro fallecimientos a causa de la COVID-19, de forma que el total acumulado es de 54.995 casos notificados y 664 muertes desde el inicio de la pandemia en la comunidad.

Según ha informado la Conselleria de Salud, en las últimas 24 horas se han realizado 2.325 pruebas para detectar el coronavirus, de las cuales 70 han resultado positivas (73 menos que ayer). Así, la tasa de positividad es del 3,01% y el número de test realizados en las Islas asciende a 1.031.873 desde el inicio de la pandemia.

12:00 Detenidas 8 personas en fiestas ilegales de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos fiestas en el distrito Centro de Madrid levantando 90 propuestas de sanción y practicado 8 arrestos, ha informado este domingo la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en un comunicado. En una de ellas, que se llevaba a cabo en un establecimiento de ocio de la calle Huertas, se han levantado 45 actas por incumplir la normativa en materia higiénico sanitaria, y además se ha sancionado al establecimiento por exceder el aforo permitido.

11:55 Fiestas ilegales y botellones en Alicante

La Policía Local de Alicante ha disuelto durante la pasada noche un total de 20 fiestas en viviendas y tres botellones, ha sancionado a tres establecimientos por incumplir la normativa Covid y ha impuesto casi 150 denuncias por incumplir el estado de alarma. Así, el operativo del sábado se ha cerrado con un total de 142 denuncias por incumplir el estado de alarma y tres botellones disueltos en el castillo de San Fernando, Cala Cantalar y Lucentum, respectivamente. Además, en los controles organizados por la Policía Local por el cierre perimetral, los agentes han interpuesto 52 denuncias a personas que no han justificado sus desplazamientos y han parado a 2.566 vehículos.

11:50 Aragón: 244 nuevos casos

El Gobierno de Aragón ha notificado 244 nuevos casos de la COVID-19 y 540 personas recuperadas de esta enfermedad, en la comunidad autónoma este sábado, 13 de febrero, según los datos provisionales recogidos en su web oficial. Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 200 contagios y 376 recuperados; en Huesca, 14 positivos y 35 altas; y en Teruel 30 contagios y 126 personas recuperadas.

11:40 Cantabria: más hospitalizados, un muerto y 13 casos

Cantabria ha registrado este sábado un notable descenso en los casos de coronavirus y solo ha detectado 13 en las últimas 24 horas, que son 70 menos que ayer, aunque tras dos días seguidos sin fallecidos ha vuelto a sumar una muerte por Covid, la de una mujer de 83 años que eleva el total de víctimas en la región a 496.

Además, también ha aumentado el número de hospitalizados a 142 (nueve más que la víspera) y se mantiene en 24 el de ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). De este modo, la ocupación hospitalaria por pacientes Covid ha subido seis décimas, hasta el 9,6%, mientras que la de UCI sigue en el 20,5%.

11:30 La Rioja registra un fallecido por Covid

La Rioja ha notificado este domingo un fallecido por coronavirus en una jornada en la que, por otro lado, continúa disminuyendo la presión asistencial con 8 pacientes menos ingresados, hasta los 135. Por su parte, los casos activos bajan notablemente de los 1.139 a los 942 (197 menos que ayer). Según los datos facilitados hoy por el Gobierno de La Rioja, el fallecido es un hombre, con factores de riesgo y que no residía en un centro de mayores.

11:10 España ocupa el octavo lugar en el ranking de países más afectados

México es el cuarto país con más fallecidos a causa de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, con 173.771 decesos. Rusia y Reino Unido se encuentran ya por encima de los cuatro millones de casos, mientras que entre los tres y los cuatro millones están Francia (3,4 millones) y España (3,05 millones). En la horquilla entre los dos y los tres millones de contagios están Italia (2,7 millones), Turquía (2,5 millones), Alemania (2,3 millones), Colombia (2,1 millones) y Argentina (2 millones).

11:05 Estados Unidos y Brasil, los países más afectados

Estados Unidos continúa como el país más golpeado en cifras totales, con 27,5 millones de casos y 484.248 fallecidos, por delante de India, con 10,9 millones de contagios y 155.642 fallecidos, y Brasil, con 9,8 millones de casos y 238.532 decesos, respectivamente.

11:00 Coronavirus en el mundo: 350.000 contagios y 10.000 fallecidos

La pandemia de coronavirus ha dejado casi 350.000 casos y unos 10.000 fallecidos en el mundo durante las últimas 24 horas, un día después de rebasar los 108 millones de contagios globales desde el comienzo de la crisis, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins en la última actualización de su balance, este domingo. El centro ha indicado que durante el último día se han detectado 346.762 casos y 10.703 fallecidos, lo que sitúa los totales en 108.565.661 y 2.394.346, respectivamente, con un total de 60,8 millones de personas recuperadas de la COVID-19 hasta la fecha.

10:50 Nueva Zelanda confina Auckland por un brote

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, ordenó el domingo un cierre de tres días en Auckland (norte) tras descubrirse un nuevo brote de infecciones por coronavirus. Un total de 1,7 millones de personas deberán permanecer en sus casas a partir de la medianoche del domingo. Las escuelas y los comercios permanecerán cerrados el lunes, excepto los negocios considerados «esenciales».

10:35 Cataluña: 1.338 nuevos casos y 43 fallecidos

Cataluña registró hasta este sábado 534.676 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, 496.211 con una prueba PCR o test de antígenos, 1.338 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.176, que son 43 más que los registrados el sábado: 12.616 en hospital o centro sociosanitario, 4.533 en residencia, 1.118 en domicilio y 1.909 que no son clasificables por falta de información.

10:30 Continúa el descenso de casos en Navarra

Navarra registró ayer sábado 57 nuevos casos positivos de Covid-19, por debajo de los 82 contagios detectados la jornada anterior. Se trata además de la cifra más baja registrada en la Comunidad foral desde el pasado 20 de diciembre, cuando se detectaron también 57 casos. En el día de ayer se realizaron un total de 1.886 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 3%. Navarra encadena así ocho días por debajo del 5% de positividad.

10:10 Ceuta inicia la vacunación a mayores de 80 años

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha puesto hoy en marcha la vacunación de las personas mayores de 80 años procediendo a poner la primera dosis de la vacuna a 192 personas, estando previsto que este fin de semana se atienden a más de 400 personas. Según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado, el punto de vacunación que la Ciudad Autónoma ha establecido en el interior del Ayuntamiento ha permanecido abierto toda la mañana del sábado para inmunizar a otros 192 mayores de 80 años, continuando así con la campaña de vacunación dirigida a este colectivo que se ha iniciado de manera simultánea por la Ciudad y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

9:45 Rusia supera el umbral de los 80.000 muertos por Covid

Las autoridades rusas han confirmado este domingo otros 14.185 nuevos contagios, en un nuevo indicador de la tendencia a la baja en los casos, aunque los 430 fallecidos en las últimas 24 horas elevan ya la cifra total de decesos en el país por encima de los 80.000, según el centro nacional contra el coronavirus. La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital rusa (1.559), en San Petersburgo (1.099) y en la provincia de Moscú (828). El balance de contagiados a nivel nacional, ha precisado el ente, sube a 4.071.883 casos.

9:20 Alemania registra 200 fallecidos

Las autoridades de Alemania han confirmado este domingo la muerte de casi 220 personas y otros 6.100 casos por coronavirus durante el último día, según ha informado el último balance del Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas.

9:05 Un miembro de la OMS acusa a China de ocultar información

Uno de los miembros de la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) enviada a China para investigar el origen del coronavirus ha denunciado que las autoridades chinas se han negado a entregar información.

El microbiólogo australiano Dominic Dwyer ha explicado que solicitaron los datos en crudo de 174 casos identificados en la primera fase de la pandemia, en Wuhan, en diciembre de 2019, pero solo se les ha proporcionado un resumen.

9:00 China acusa a EEUU de minar la confianza en la OMS

El Gobierno chino ha respondido con contundencia a las sospechas de la Casa Blanca ante la posible falta de transparencia en los primeros resultados del informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la visita de su equipo a Wuhan, origen de la pandemia — en parte debida a una presunta injerencia de China — acusando a su vez a Estados Unidos de minar la confianza pública en una organización de la que se retiró temporalmente por orden de la anterior administración de Donald Trump.

8:50 Muere Rodríguez Galindo

El exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, que fue mando destacado en la lucha contra ETA y condenado por el terrorismo de Estado del GAL, ha fallecido este sábado a los 81 años de edad a causa del coronavirus, según informan a Europa Press fuentes de su entorno.

Buenos días, arranca el domingo 14 de febrero de 2021 con todas las miradas puestas en Cataluña y sus elecciones autonómicas. Estos comicios de los que saldrá el nuevo Govern de la Generalitat no ha estado exentos de polémica por su celebración en plena pandemia de coronavirus y con los casos de Covid-19 más altos que el día que se convocaron las elecciones. Ataviados con EPIs y con mamparas de plástico protectoras, los presidentes de mesa y los vocales tendrán que hacer frente a la votación más bizarra que, sin duda, ha vivido este país

21:00 La pandemia deja ya 2.086 víctimas mortales en Galicia tras sumar otras seis

Las autoridades sanitarias gallegas han notificado este sábado seis nuevos fallecimientos de personas diagnosticadas con covid-19 en Galicia, una de ellas –una mujer de 93 años que murió en el Cegadi– procedía de la Residencia San José de Arzúa. Las víctimas mortales ascienden ya en Galicia a 2.086.

Según los óbitos validados y notificados por Sanidade, se incorporan cinco víctimas mortales de la pandemia a la jornada de este viernes 12 de febrero: la anciana procedente de la residencia San José de Arzúa, así como un hombre de 78 años que murió en el Hospital do Salnés, y otros tres fallecimientos en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) –dos hombres de 89 y 82 años, y una mujer de 56–.

20:15 Canarias registra 6 muertes y 161 positivos en 24 horas

La Consejería de Sanidad de Canarias ha notificado seis muertes y 161 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, a los que hay que añadir 44 casos relacionados con un cribado entre personas migrantes en la isla de El Hierro.

El total de casos acumulados en Canarias es de 38.145 con 6.827 activos, de los cuales 75 están ingresados en UCI y 297 permanecen hospitalizados, ha informado el Gobierno regional.

Asimismo, en las últimas horas se ha producido el fallecimiento de seis personas en Canarias: dos mujeres de 75 y 84 años y dos varones de 63 y 88 años en Gran Canaria; un varón de 57 años en Tenerife, y una mujer de 72 años en Lanzarote.

20:00 La Región de Murcia suma seis nuevos positivos en sus centros educativos en las últimas horas

Un total de 35 docentes y 526 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguno de los 2.150 casos positivos de Covid-19 –294 docentes y 1.856 alumnos– que han conllevado cuarentenas en 504 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre.

Esto supone seis nuevos positivos –un profesor y cinco alumnos– en las últimas 24 horas, según informaron fuentes de la Comunidad en el balance ofrecido este sábado.

19:30 Alemania registra más de 550 fallecidos y otros 8.300 casos en las últimas horas

Las autoridades de Alemania han confirmado este sábado la muerte de más de 550 personas y otros 8.300 casos por coronavirus durante el último día, según ha informado el último balance del Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas.

Durante las últimas 24 horas se han registrado 8.354 contagios y 551 fallecidos, frente a los 9.860 casos y 556 fallecidos de la víspera, lo que sitúa los totales en 2.328.447 y 64.742, respectivamente.

Asimismo, ha agregado que la incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 60,1 casos por cada 100.000 habitantes, antes de apuntar que en estos momentos hay cerca de 152.000 casos de coronavirus activos en el país.

18:30 Municipios gallegos y lusos convocan más protestas por las «insuficientes» medidas de apertura de la frontera

Los 26 municipios pontevedreses y portugueses del Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño han convocado para este lunes una nueva reunión con carácter urgente para analizar lo que clasifican de «total y persistente desconocimiento» de los Gobiernos centrales de Madrid y Lisboa sobre la realidad del territorio fronterizo del Miño, el de mayor circulación de toda la frontera ibérica.

La intención del encuentro, según apunta el vicedirector, Uxío Benítez, en un comunicado difundido por la Diputación de Pontevedra, es «avanzar con nuevas acciones de protesta en pro de la defensa de los intereses de los trabajadores transfronterizos y de transportes de mercancías, así como de las muchas empresas afectadas» por las «insuficientes» medidas de apertura de la frontera.

18:15 Italia registra 13.500 casos y 311 fallecidos en las últimas horas

Italia ha registrado este sábado más de 13.500 casos y más de 300 fallecidos en las últimas horas, después de rebasar este viernes el umbral de los 93.000 decesos a causa de la COVID-19 y en un día que ha rebasado ya las 2,7 millones de personas contagiadas desde que comenzó la pandemia.

En concreto, según los datos facilitados por las autoridades sanitarias italianas, durante la jornada se han constatado 311 fallecidos y 13.532 nuevos positivos. Así, el cómputo global de Italia ha ascendido hasta las 93.356 víctimas mortales y los 2.710.819 contagios, con una tasa de positivos en torno al 4,5 por ciento.

18.00 La cuarentena en hoteles obligatoria para viajeros en Canadá entrará en vigor el 22 de febrero

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha informado este viernes que la cuarentena en hoteles obligatoria para los viajeros que lleguen al país entrará en vigor el próximo 22 de febrero.

Desde esa fecha, los viajeros tendrán que realizarse una prueba PCR de COVID-19 en el aeropuerto y luego tendrán que pasar tres días de cuarentena en un establecimiento hotelero a la espera de los resultados.

Los gastos correrán a cargo de los propios viajeros, que deberán reservar con días de antelación, y se espera que ronden los 2.000 dólares (1.300 euros), informa CTV News.

17:45 Polonia alivia parcialmente las restricciones para obtener beneficios del turismo invernal

Mientras que otros países están endureciendo sus restricciones contra el coronavirus, Polonia ha permitido una cierta relajación para permitir la entrada de beneficios por el turismo invernal este fin de semana, en particular en las estaciones de esquí en el sur del país.

En Zakopane, por ejemplo, prácticamente todos los alojamientos estaban completos, según ha informado este sábado el canal de televisión TVP Info, así como de un elevado número de reservas de otras estaciones de deportes de invierno.

Las autoridades de Tráfico han constatado largos atascos de tráfico en las carreteras que conducen a los centros turísticos. El próximo día de San Valentín y una competición de saltos de esquí en la región han supuesto un impulso adicional en el interés.

17:30 Reino Unido registra más de 13.000 contagios y 621 fallecidos en las últimas horas

Reino Unido ha registrado este sábado 13.308 casos y 621 fallecidos más, un día después de superar el umbral de los cuatro millones de contagios, según ha informado el Ministerio de Sanidad británico.

En concreto, Reino Unido acumula ya 4.027.106 contagios y 116.908 fallecidos debido a la enfermedad, de acuerdo con el balance.

No obstante, el número de reproducción de la COVID-19 en Reino Unido ha caído por debajo de 1 por primera vez desde julio. El índice, que mide cuántos contagios puede propiciar una persona infectada, se ubica ahora entre 0,7 y 0,9, según ha destacado la prensa británica.

17:15 Baleares notifica 132 nuevos casos y cinco fallecidos

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este sábado al Ministerio de Sanidad 132 nuevos positivos y cinco fallecimientos a causa de la COVID-19, de forma que el total acumulado es de 54.878 casos notificados y 660 muertes desde el inicio de la pandemia en la comunidad.

Según ha informado la Conselleria de Salud, en las últimas 24 horas se han realizado 3.177 pruebas para detectar el coronavirus, de las cuales 143 han resultado positivas (32 más que ayer). Así, la tasa de positividad es del 4,5% y el número de test realizados en las Islas asciende a 1.029.524 desde el inicio de la pandemia.

17:00 Portugal registra 2.800 nuevos contagios y 149 fallecidos en las últimas horas

Un día después de superar el umbral de los 15.000 fallecidos por coronavirus, las autoridades sanitarias hayan notificado este sábado otros 2.856 casos y 149 muertes más como consecuencia de una enfermedad que acumula más de 780.000 contagios en territorio luso.

En concreto se han registrado 784.079 casos y 15.183 víctimas mortales, de acuerdo con el balance de la Dirección General de Salud.

Gracias al encierro, se prevé que la presión generada por la pandemia en los hospitales portugueses siga disminuyendo. Según la más reciente previsión de la Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalarios (APAH), habrá entre 4.840 y 5.234 pacientes hospitalizados en torno al 19 de febrero.

16:30 Corea del Sur reduce restricciones tras situar los contagios diarios por debajo de 400

Corea del Sur reducirá a partir del lunes las restricciones para combatir la pandemia tanto en el área metropolitana de Seúl, la zona más afectada, como en el resto del país después de que los contagios diarios cayeran por debajo de 400.

De este modo, Seúl y su área metropolitana se situarán en el nivel 2 de distanciamiento social y el resto de la nación en el 1,5, según ha anunciado el Gobierno este lunes y recoge Yonhap.

Entre los principales cambios se encuentra el aumento de una hora del horario de cierre de restaurantes, gimnasios y otras instalaciones públicas hasta las 22:00 horas locales.

16:00 El Gobierno checo trabaja contrarreloj para ampliar el estado de emergencia tras el rechazo del Parlamento

El Gobierno de República Checa tiene poco más de 24 horas para intentar extender el estado de emergencia en el país a pesar de la negativa del Parlamento, en un momento en que los contagios no han hecho amago de descender.

El rechazo del Legislativo implica que el Gobierno queda ahora sin herramientas legales para mantener restricciones como el cierre de tiendas o la declaración de toques de queda una vez expire el plazo de emergencia, en la medianoche del domingo al lunes.

15:00 CyL registra 663 nuevos casos, 30 fallecidos y 252 altas

Castilla y León suma 663 nuevos casos confirmados de COVID-19 -una semana por debajo del millar-, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 206.434, al tiempo que registra 30 nuevas víctimas mortales (de ellas 26 en hospitales y cuatro en centros residenciales), así como un total de 25.185 altas médicas, de ellas 252 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press. Las estadísticas publicadas este sábado registran 26 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.135 la cifra total de defunciones en estos centros.

14:30 Madrid detecta 50 % menos de coronavirus en aguas residuales en tres semanas

La presencia del coronavirus en aguas residuales ha bajado en Madrid un 50 % desde el 20 de enero, según ha anunciado la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, en la presentación de un mapa virtual que permitirá conocer cada martes los datos de detección del virus en todos los municipios de la región y distritos de la capital.

A través de esta nueva herramienta, los madrileños podrán acceder desde una página web a los datos sobre la presencia del virus en la zona que seleccionen, “un elemento más de consulta en el que poder ver la evolución y tendencia de la presencia del virus en su lugar de residencia o de trabajo», entre otros, ha dicho Martín.

14:00 La Región de Murcia registra un pequeño repunte con 285 contagios y 17 fallecidos por Covid-19

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 285 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido 17 personas por Covid-19. Se trata de 14 mujeres y 3 varones, de 81, 57, 77, 78, 58, 84, 97, 89, 84, 77, 84, 80, 90, 89, 85, 82 y 83 años, tres de Cartagena, dos de Murcia, dos de Alcantarilla, dos de Fortuna y el resto de Lorca, Santomera, Mula, Cehegín, San Pedro del Pinatar, Cieza, Jumilla y Yecla.

Así, la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 1.303, según los datos ofrecidos por el Servicio de Epidemiología correspondientes este jueves a las 23.59 horas. El número total de afectados por Covid-19 en la Región de Murcia desde el comienzo de la pandemia se sitúa en 103.143.

13:30 El 79% de las residencias de España ya han recibido la doble dosis de vacuna

Un estudio realizado por la patronal de los centros de atención a las personas, Ceaps, sostiene que el 79 % de las residencias ha recibido la doble dosis de la vacuna Pfizer, y de ellas en un 93 % no se han producido casos de la covid y están libres de brotes tras la finalización del proceso.

Sólo en el 7 por ciento de las residencias donde se han inoculado las dos dosis se ha producido algún brote, y los efectos de los mismos están muy por debajo de lo ocurrido en las anteriores olas de la covid.

13:00 Andalucía suma 120 fallecidos, quinto día seguido con más de un centenar de muertes, y registra 2.796 casos

Andalucía suma este sábado 13 de febrero 120 fallecidos por coronavirus Covid-19, quinta jornada consecutiva con más de un centenar de muertes por esta causa, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 2.796 contagios en las últimas 24 horas, inferior a los 3.097 del viernes y los 4.886 de hace siete días.

Los 120 fallecidos de esta jornada suponen el quinto dato diario por encima del centenar de muertes tras las 127 del viernes -peor cifra diaria de la pandemia-, las 104 del jueves, 114 del miércoles y 126 del martes.

12:00 El PP pide quitar temporalmente el IVA de todas las mascarillas hasta 2022

El PP ha pedido al Gobierno que quite de forma excepcional y temporal el IVA de todas las mascarillas, incluidas las FFP2 y las FFP3, y reduzca el tipo de este gravamen al 0 % al menos hasta 2022.

El grupo parlamentario popular ha registrado una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a que «excepcionalmente, por la situación actual provocada por la covid-19, y hasta diciembre de 2021, el tipo del IVA aplicable a las mascarillas FFP2 y FFP3 y de todas aquellas mascarillas autorizadas por el Gobierno sea del 0 %, dado que se consideran un producto sanitario de uso recomendado o, en su caso, obligatorio».

El PP ha avisado al Gobierno de que «si no lo hace, seguirá cargando en la espalda de todos los españoles los 800 millones de euros que supone mantener el IVA de esas mascarillas en el tipo máximo».

11:10 Cataluña registra 2.258 casos y 55 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este sábado 533.338 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -495.025 con una prueba PCR o test de antígenos-, 2.258 más que en el recuento del viernes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.133, que son 55 más que los registrados el viernes: 12.581 en hospital o centro sociosanitario, 4.533 en residencia, 1.117 en domicilio y 1.902 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.222, que son 167 menos que en el último recuento.

10:50 377 personas están hospitalizadas en Canarias con coronavirus, 76 de ellas en la UCI

Un total de 377 personas permanecen ingresadas en alguno de los hospitales de las islas Canarias tras haberse contagiado de coronavirus, de los que 76 están en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad, además de los pacientes en UCI hay otros 301 que están ingresados en planta hospitalaria.

10:30 Andalucía restablece las visitas en residencias si han pasado al menos siete días de la segunda vacunación

La Junta de Andalucía ha acordado restablecer de nuevo desde este sábado, 13 de febrero, las salidas y visitas en residencias de mayores siempre que hayan pasado al menos siete días de la segunda dosis de la vacunación ante la Covid-19.

La nueva orden establece que, «finalizada la primera etapa de vacunación frente a la Covid-19», los centros residenciales de personas mayores y de grandes dependientes «permitirán las salidas de los residentes y las visitas de los familiares siempre que hayan pasado al menos siete días de la segunda dosis de vacuna, periodo en el que se consigue inmunidad suficiente para la protección de las personas vacunadas frente a la Covid-19».

10:15 Bajan los casos en Navarra con 85 el último día y la tasa de positividad se sitúa en el 3,4%

Navarra registró ayer viernes 85 nuevos casos positivos de Covid-19, once menos que los detectados en la jornada anterior, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra.

En el día de ayer se realizaron un total de 2.492 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 3,4%. La Comunidad foral encadena siete jornada consecutivas por debajo del 5% de positividad.

09:45 Cantabria ha administrado 43.512 vacunas y ha inmunizado a casi 20.000 personas

Cantabria ha administrado hasta hoy 43.512 vacunas contra el coronavirus, que son el 88,2% de las que tiene disponibles, con las que ha inmunizado a 19.942 personas que ya han recibido las dos dosis necesarias.

Así, se ha vacunado un 3,8% de la población cántabra, cuya aceptación de la vacuna es por el momento del 98,1%, según datos del Servicio Cántabro de Salud consultados por Europa Press y actualizados a las 23.59 horas de este viernes.

09:15 La Ertzaintza impone 94 sanciones a 25 personas que participaban en un botellón en Erandio (Vizcaya)

La Ertzaintza ha impuesto un total de 94 sanciones a 25 personas que participaban en un botellón junto a un instituto del barrio de Astrabudua de la localidad vizcaína de Erandio, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos ocurrieron pasadas las once de la noche de ayer, viernes, cuando patrullas de la Ertzaintza localizaron el botellón. Los agentes localizaron un grupo de 25 personas a las que se les impuso un total de 94 sanciones por incumplimiento de las normas sanitarias anticovid.

09:00 Se cumple un año del primer fallecido por covid en España, un valenciano que viajó a Nepal

Este sábado se cumple un año de la primera muerte en España de un enfermo por covid, un valenciano que viajó a Nepal. Fue un paciente con una neumonía de origen desconocido que falleció en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia el 13 de febrero, aunque la confirmación no llegó hasta el 3 de marzo.

Esta relación se detectó después del cambio de criterio de definición de casos que el Ministerio de Sanidad realizó el 27 de febrero, que instaba a realizar un segundo análisis a fallecidos por neumonía de origen desconocido. El hospital había guardado unas muestras y, tras este cambio de definición de casos, se le realizó una necropsia, que dio positivo.

21:30 Los centros educativos acumulan más de 22.200 casos de coronavirus de 3.194 brotes desde la vuelta a las aulas

Los centros educativos acumulan casi 22.220 casos de coronavirus de un total de 3.582 brotes desde la vuelta a las aulas, según datos de Sanidad recogidos por Europa Press. Se trata de un 7,4 por ciento del total de casos registrados en diferentes ámbitos desde el inicio de la desescalada.

Concretamente, esta última semana se han notificado 388 brotes en diferentes aulas, con un total de 2.241 casos, lo que implica 5,8 casos por brote. Mientras, el acumulado se registra una media de 6,2 casos en cada brote.

La semana anterior se notificaron 413 brotes y 2.570 casos, convirtiéndose en el record de notificaciones en siete días desde la desescalada. No obstante, Sanidad precisaba que el 98,63% de las aulas estaban en funcionamiento sin estar cuarentenadas.

21:00 Kazajistán aprueba el uso de la vacuna rusa Sputnik V para hacer frente al coronavirus

Las autoridades de Kazajistán han aprobado este viernes el uso de la vacuna rusa Sputnik V para hacer frente a la pandemia de coronavirus, tal y como ha anunciado el Fondo Ruso de Inversión Directa.

Así, Kazajistán se ha convertido en el vigésimo séptimo país en autorizar la utilización de dicha vacuna, según ha señalado el ente, que ha destacado que entre dichos estados se encuentran Bielorrusia, Argentina, Bolivia, Serbia, Argelia, Palestina, Venezuela, Paraguay, Turkmenistán, Hungría, Emiratos Árabes Unidos e Irán, entre otros.

20:30 La Rioja registra 4 fallecidos y 1.131 casos activos

La Rioja ha notificado este viernes cuatro fallecidos por coronavirus en una jornada en la que, por otro lado, continúa disminuyendo la presión asistencial con quince pacientes menos ingresados (en planta y UCI), hasta los 158. Además, los casos activos también bajan -con 126 menos- hasta los 1.131, al igual que los residentes afectados por el virus en las residencias de mayores. Además, se han notificado 61 nuevos positivos, por lo que desde el inicio de la pandemia se han registrado 27.084.

Según los datos facilitados hoy por el Gobierno de La Rioja, los fallecidos son tres hombres y una mujer. Los cuatro tenían factores de riesgo y edad avanzada. Dos de ellos residían en un centro de mayores. De este modo, desde el inicio de la pandemia han muerto 695 personas en La Rioja por coronavirus. De esta cifra, 296 pertenecían a residencias de mayores.

20:10 Fauci insta a desarrollar una vacuna que proteja «contra la mayoría o todas las variantes» del coronavirus

Expertos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés), entre los que se encuentra su director y principal responsable de la lucha contra el coronavirus en EEUU, Anthony Fauci, han reivindicado la necesidad de desarrollar una vacuna que proteja «contra la mayoría o todas las variantes».

«Aunque ya existen programas de investigación similares para otras enfermedades, como la gripe, la naturaleza cambiante del SARS-CoV-2 indica que serán necesarios para este virus», explican en un editorial publicado en la revista científica ‘JAMA: The Journal of the American Medical Association’.

19:50 Suecia prolonga hasta fin de mes la prohibición de la venta de alcohol

El Gobierno sueco ha decidido ampliar este viernes hasta finales de febrero la prohibición de venta de alcohol a partir de las 20.00 horas como parte de sus esfuerzos para contener la propagación del coronavirus en el país nórdico, especialmente afectado por la pandemia en comparación con sus vecinos regionales.

Asimismo, a partir de este domingo entrará en vigor una nueva medida que afectará al transporte por autobús y tren, por la que las compañías de viaje no podrán vender más de la mitad de los asientos disponibles en trayectos de más de 150 kilómetros de distancia.

El ministro de Infraestructuras, Tomas Eneroth, ha declarado que esta medida se prolongará hasta el 31 de mayo, para reducir la congestión ante la llegada de la temporada de deportes de invierno y Semana Santa.

19:30 Italia supera los 93.000 fallecidos a causa de la Covid-19 con cerca de 2,7 millones de contagios

Italia ha rebasado este viernes el umbral de los 93.000 fallecidos a causa de la COVID-19, mientras que se acerca ya a las 2,7 millones de personas contagiadas desde que comenzó la pandemia.

En concreto, según los datos facilitados por las autoridades sanitarias italianas, durante la jornada se han constatado 316 fallecidos y 13.908 nuevos positivos. Así, el cómputo global de Italia ha ascendido hasta las 93.045 víctimas mortales y los 2.697.296. Con 305.619 pruebas diagnósticas realizadas en las últimas 24 horas, la tasa de positividad se ubica en el 4,5 por ciento.

Además, este viernes 16.422 personas han logrado recuperarse de la COVID-19 en Italia, con lo que son ya 2.202.077 los curados en el país transalpino, según los datos recogidos por el diario ‘Corriere della Sera’.

19:00 El Gobierno de Perú plantea la posibilidad de gestionar la entrega de oxígeno a nivel nacional

El Gobierno peruano ha planteado la posibilidad de gestionar la entrega de oxígeno a nivel nacional a los hospitales del país para hacer frente a la pandemia de coronavirus ante la «falta de decisión» por parte de las autoridades regionales a la hora de comprar e importar bombonas.

El ministro del Ambiente de Perú, Gabriel Quijandría, ha señalado que algunas zonas del país «están estancadas» en cuanto a la adquisición de bombonas de oxígeno debido a que algunos funcionarios «no están seguros de si están completamente respaldados o si están arriesgándose al aceptar donaciones».

18:45 Reino Unido rebasa el umbral de los cuatro millones de casos de Covid-19 tras sumar más de 15.000

Reino Unido ha superado este viernes la barrera de las cuatro millones de personas contagiadas de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, una cifra que ha alcanzado después de sumar 15.144 nuevos positivos en las últimas 24 horas.

En concreto, Reino Unido cuenta ya con 4.013.799 contagios y 116.287 fallecidos debido a la enfermedad, 758 de ellos constatados en las últimas 24 horas, frente a los 670 del jueves.

No obstante, el número de reproducción de la COVID-19 en Reino Unido ha caído por debajo de 1 por primera vez desde julio. El índice, que mide cuántos contagios puede propiciar una persona infectada, se ubica ahora entre 0,7 y 0,9, según ha destacado la prensa británica.

18:30 Una veintena de países africanos declaran a los CDC su intención de adquirir 200 millones de dosis

El director de los Centros de Control de Enfermedades de África (CDC-Africa), John Nkengasong, ha confirmado que una veintena de países del continente ya han enviado a la organización su declaración de intenciones para recibir las pertinentes remesas de vacunas, hasta conformar una partida inicial de 200 millones de dosis.

En una rueda de prensa este jueves, Nkengasong confirmó que el Banco de Exportaciones-Importaciones de África ya está ultimando los flecos económicos de la entrega de las vacunas, aunque no identificó individualmente a los países compradores.

Nkengasong sí confirmó que el Equipo de Intervención para la Adquisición de Vacunas de la Unión Africana actuará como engranaje en la distribución continental de las vacunas a través de la iniciativa internacional Covax, que ha prometido unos 600 millones de dosis de aquí a finales de año.

18:12 Sanidad notifica 14.581 nuevos casos y 530 muertes, con la incidencia bajando por debajo de 500

Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 14.581 nuevos casos de COVID-19, 5.566 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 28.565 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.056.035 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 496, frente a 540 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 233.256 positivos.

En el informe de este viernes se han añadido 530 nuevos fallecimientos, en comparación con 513 ayer y 584 el viernes pasado. Hasta 64.747 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 1.679 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

17:54 La OMS pide «más estudios» para validar que las personas que ya han superado el Covid-19 reciban sólo una dosis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que, por el momento, su recomendación es que se utilicen dos dosis de las vacunas contra la COVID-19 también en aquellas personas que ya han superado la infección.

La Alta Autoridad de Salud (HAS) de Francia ha actualizado sus recomendaciones sobre la vacunación para señalar que quienes ya hayan pasado la COVID-19 y, por tanto, presenten anticuerpos, pueden recibir una única dosis en lugar de las dos recomendadas hasta ahora.

La agencia sanitaria, que cita como aval los estudios realizados hasta la fecha, sostiene que las personas que ya se hayan contagiado «han desarrollado una memoria inmunitaria como consecuencia de la infección». «La dosis única de la vacua desempeñará un papel de recuerdo», explica en un comunicado publicado este viernes.

17:42 Extremadura registra 129 positivos y 12 fallecidos

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 129 casos positivos de covid-19 confirmados, lo que supone un descenso respecto a los 138 de la jornada anterior. Sin embargo la cifra de fallecidos se mantiene en 12, con lo que el total de víctimas en la comunidad desde el inicio de la pandemia asciende a 1.636 personas.

El Área de Salud de Badajoz comunica tres fallecidos, dos varones de 69 y 75 años de Badajoz y otro de 91 de Alburquerque. El Área de Salud de Cáceres registra el fallecimiento de un hombre de 85 años de Salvatierra de Santiago y una mujer de 87 de Trujillo.

17:10 Madrid notifica 2.555 nuevos casos y 54 fallecidos

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.555 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.935 corresponden a las últimas 24 horas, y 54 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este viernes con datos a cierre del día anterior. En la jornada precedente se notificaron 3.085 nuevos casos, de los que 2.329 correspondían a las últimas 24 horas, y 43 fallecidos más en hospitales.

16:34 El PP pide la dimisión del consejero de Salud de Melilla que participó en un almuerzo incumpliendo las medidas anti-Covid

El Partido Popular de Melilla ha solicitado la dimisión del consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand (PSOE), tras hacerse viral un vídeo en el que aparece con cuatro personas y una quinta grabando durante el almuerzo de una paella cuya fecha se desconoce aunque los populares aseguran que tienen «contrastado» que ocurrió en el pasado viernes de 5 de febrero, con las nuevas restricciones de un máximo de cuatro comensales para la lucha contra el Covid en vigor desde el 26 de enero.

16:23 Los casos bajan en Castilla y León pero suben los fallecidos: 39

Castilla y León ha anotado este viernes 626 casos de covid confirmados por test, el 29 por ciento menos que los 880 de ayer, mientras que los fallecidos han subido a 39, once más que la cifra diaria del jueves, de ellos 34 en los hospitales y cinco en las residencias de mayores y personas con discapacidad. De acuerdo a los datos de este viernes de las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, León y Palencia han sumado siete decesos en 24 horas, con cinco en Valladolid y cuatro en Salamanca, como mayores datos.

16:16 Andalucía descarta cambios en las restricciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado este viernes cambios en las restricciones actualmente vigentes en la comunidad para luchar contra el coronavirus, de manera que ha pedido a la población «prudencia y paciencia», porque las «prisas en pandemia nunca son buenas».

Así se ha pronunciado el presidente durante su intervención en la inauguración de la escultura homenaje a los sanitarios y sectores esenciales por su labor durante la pandemia de covid-19, en la Plaza 12 de Octubre de Huelva.

16:03 Madrid se plantea utilizar un código QR para el registro de clientes en la hostelería

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha manifestado que no descarta poner en marcha la medida que ha implementado Castilla-La Mancha para el registro de los clientes de los establecimientos de hostelería, a través de un código QR.

«No descarto que se pueda poner en marcha», ha manifestado Zapatero en respuesta a una pregunta durante la rueda de prensa semanal para informar sobre la situación epidemiológica y asistencial por el coronavirus.

15:30 Defensa inicia la vacunación de los miembros de la UME y completará la del personal del Hospital Gómez Ulla

El Ministerio de Defensa ha iniciado este viernes la vacunación de coronavirus de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que son menores de 55 años, ya que se les administrará la vacuna Astrazeneca. Además, tiene previsto completar la vacunación de todo el personal del Hospital Gómez Ulla de Madrid con 1.200 vacunas de Moderna facilitadas por la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma.

El Departamento dirigido por Margarita Robles ha informado de que este viernes profesionales sanitarios militares han comenzado a vacunar al personal UME en las bases de Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón (Sevilla) y Bétera (Valencia).

15:00 Baleares prorroga la mayoría de restricciones hasta el próximo 1 de marzo

El Consell de Govern ha aprobado este viernes una resolución de la Conselleria de Salud y Consumo que establece la continuidad de todas las islas en el nivel 4 de alerta sanitaria y el mantenimiento de la mayoría de medidas de refuerzo de Mallorca, Ibiza y Formentera hasta el próximo 1 de marzo.

Por otra parte, la presidenta también ha firmado un decreto según el cual se prorrogan las medidas establecidas por el Decreto 6/2021 del pasado 29 de enero hasta el próximo 1 de marzo, este día incluido.

Así pues, la limitación de la libertad de circulación se mantendrá entre las 22.00 y las 06.00 horas en todas las islas y también se mantendrán las restricciones de entradas y salidas en las islas de Ibiza y Formentera.

14:30 El Gobierno Vasco permitirá la movilidad entre municipios colindantes

El Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) ha acordado este viernes mantener las medidas de restricción actualmente vigentes para la hostelería y el confinamiento municipal, pero permitirá la movilidad entre municipios colindantes para la realización de actividades socioeconómicas y deportivas al aire libre.

14:00 Madrid confirma dos casos de la variante brasileña más contagiosa de la covid

La Comunidad de Madrid ha confirmado dos casos de la variante brasileña más contagiosa de la covid-19. Se trata de dos ciudadanos que desde Brasil entraron por el Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Estos dos casos se suman a otro de la variante brasileña confirmado el 5 de febrero en la Comunidad de Madrid, éste de la variante de Manaos (P1), pero no de la más contagiosa, la de Río de Janeiro (P2), con más «transmisibilidad» y un comportamiento «más agresivo». Son los únicos detectados en España por el momento de esta variante.

Estos tres contagiados de la variante brasileña han llegado al Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas antes de las restricciones de los vuelos ordenados por el Gobierno, ha concretado la Comunidad de Madrid en una nota de prensa.

13:30 Mónica Oltra pide a los hosteleros de Castellón que tengan «empatía» con los sanitarios y no se rebelen

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha instado este viernes a que los hosteleros de Castellón y a los de Elda-Petrer (Alicante) tengan «empatía» con los sanitarios y cumplan la ley, en lugar de llevar a cabo su acción de protesta de reabrir bares y restaurantes el 16 de febrero.

«Todos estamos cansados, pero tenemos que acordarnos del personal sanitario, que está exhausto. Y superponer una cuarta ola en las circunstancias en las que estamos ahora sería un cataclismo», ha advertido en su comparecencia semanal.

Oltra, tras poner en valor el «sentido de responsabilidad» de la patronal autonómica CEV por no apoyar la rebelión, ha hecho hincapié en que la normativa está para cumplirla y que el cierre total de la hostelería sigue vigente al menos hasta el 1 de marzo. «El bien jurídico que estamos protegiendo es la salud de las personas», ha subrayado.

13:00 Von der Leyen dice que la fecha límite para vacunar al 70% de la población adulta es el 21 de septiembre

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este jueves que la fecha límite para lograr el objetivo de haber vacunado al 70% de la población adulta de la UE es el 21 de septiembre, día en el que finaliza formalmente el verano.

«Tenemos el objetivo común en la UE de vacunar al 70% de la población adulta para el final del verano. Es, por supuesto, una fecha que está muy clara: el verano termina normalmente el 21 de septiembre», ha explicado en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el primer ministro de Portugal, António Costa.

12:00 El Consejero de Sanidad de Madrid dice que Illa debería explicar su rechazo a hacerse una PCR

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado que el candidato del PSOE a la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa, debería explicar su rechazo a hacerse una PCR para participar en un debate televisivo.

«Sus razones tendrá y debería explicar por qué no se la ha hecho, porque una persona que ha sido ministro de Sanidad del Gobierno de España, como mínimo, debería predicar con el ejemplo y hacerse esa prueba, porque la parte diagnóstica es fundamental», ha aseverado durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid.

«A mí no me sorprende que no se haya hecho la PCR, pero si es que no ha querido hacerlas en ningún lado, no ha querido hacerlas en el aeropuerto. Es lógico, era lo esperado», ha manifestado Escudero.

11:20 Aragón notifica 346 positivos y tres fallecidos en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 346 nuevos casos de la COVID-19 y tres fallecidos en la comunidad autónoma este jueves, 11 de enero, según los datos provisionales recogidos en la web ‘https://datacovid.salud.aragon.es/covid/’. El número de personas recuperadas es de 936.

11:00 Madrid sumará 2.000 profesionales de enfermería a la vacunación «en las próximas semanas»

La Comunidad de Madrid sumará a los 1.556 profesionales de enfermería formados para llevar a cabo la primera etapa de la vacunación en residencias de mayores y en los hospitales tanto públicos como privados otros 2.000 más, que finalizarán su formación «en las próximas semanas».

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid sobre la marcha de la vacunación contra el coronavirus.

10:30 Cataluña registra 1.983 casos y 58 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este viernes 531.080 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -492.933 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.983 más que en el recuento del jueves, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 20.078, 58 más que los registrados el jueves: 12.550 en hospital o centro sociosanitario, 4.532 en residencia, 1.113 en domicilio y 1.883 que no son clasificables por falta de información.

10:00 Castilla-La Mancha aplica desde hoy el registro de clientes en los bares

Los bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería de Castilla-La Mancha, que este viernes ya pueden abrir sus puertas tras haber estado cerrados desde el 18 de enero, habrán de hacerlo con la aplicación de Ocio Responsable, que posibilita un registro de los clientes que facilitaría el rastreo de los brotes.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica hoy las nuevas medidas adoptadas por el gobierno regional para frenar los contagios de covid: el decreto de estado de alarma que establece la restricción de movilidad en los límites de la comunidad autónoma y las resoluciones con las medidas especiales, entre ellas la apertura de la hostelería hasta las 21:00 horas y el mantenimiento del toque de queda desde las 22:00.

9:10 El País Vasco decide si modifica o mantiene restricciones, condicionada por la decisión judicial de reabrir los bares

El Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi-LABI, integrado por todas las instituciones vascas y presidido por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, decidirá este viernes si modifica o mantiene la actuales medidas restrictivas adoptadas para hacer frente a la covid-19, condicionado por el auto del TSJPV que permitió esta semana reabrir los bares y restaurantes que se encuentran en ‘zona roja’ por alta incidencia de la pandemia.

Esta fue una de las restricciones que decidió el LABI en su anterior encuentro del 22 de enero, cuando la evolución del contagio se incrementó notablemente, que fue incluida en el decreto del Lehendakari y posteriormente recurrida por la hostelería.

8:50 Las grandes ciudades valencianas aplican su tercer fin de semana de cierre

Las dieciséis ciudades de la Comunitat Valenciana con más de 50.000 habitantes comienzan a las tres de esta tarde su tercer fin de semana consecutivo de cierre perimetral, que estará vigente hasta las 6 de la mañana del lunes y afecta al 46 % de la población de la región, más de 2,3 millones de habitantes.

Esta medida afecta a las nueve grandes ciudades de Alicante (Alicante, Alcoi, Benidorm, Elche, Elda, Orihuela, Petrer, San Vicent del Raspeig y Torrevieja), las cinco de Valencia (València, Torrent, Sagunto, Gandia y Paterna) y las dos de Castellón (Castelló y Vila-real), en las que vive el 46 % de la población de la región.

21:30 La pandemia amenaza con dejar a 300.000 niños en situación de trabajo infantil en América Latina

La Organización Internacional del Trabajo ha advertido de que la pandemia podría dejar a 300.000 niños podrían regresar a situación de trabajo infantil debido al impacto de la crisis.

Así lo ha señalado la organización este jueves durante el Lanzamiento del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil en América Latina y el Caribe, en el que han participado varios presidentes regionales, el director general de la OIT, Guy Ryder, el director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, y la secretaria ejecutiva para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas, Alicia Bárcena, entre otros.

La OIT ha señalado que si bien en los últimos 25 años América Latina y el Caribe logró importantes avances contra el trabajo integral, antes de la pandemia aún había 10,5 millones en trabajo infantil.

21:15 Ignacio Aguado acusa a Simón de «señalar a los hosteleros como la peste» y a los ciudadanos como «culpables»

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha acusado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de «señalar a los hosteleros como la peste» y a los ciudadanos como «culpables».

Así lo ha hecho en sus redes sociales después de que Simón haya pedido esta tarde perdón al sector de la hostelería para después asegurar que controlar su actividad es la forma «más efectiva» para frenar la transmisión del coronavirus, como así lo han evidenciado diversos estudios.

21:00 Canarias establece medidas extraordinarias durante el Carnaval con toque de queda a las 22.00 horas

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado que el Ejecutivo regional procederá a establecer una serie de medidas extraordinarias durante el Carnaval, en concreto desde las 00.00 horas del 12 de febrero y hasta las 00.00 horas del días 22, para prevenir que se produzca un aumento de los contagios tras estas fechas, destacando entre las medidas un toque de queda a las 22.00 horas en todas las islas.

No obstante, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha indicado que se prorrogan todos los niveles de alerta vigentes –Lanzarote nivel 4, Gran Canaria nivel 3, Fuerteventura y El Hierro nivel 2, y La Gomera y La Palma en el 1–excepto en Tenerife, que baja a Nivel 1, aunque las medidas extraordinarias para los próximos diez días prevalecerán.

20:45 Malasia vacunará contra el Covid-19 a los trabajadores extranjeros de forma gratuita

Las autoridades de Malasia han informado este jueves de que vacunarán contra la COVID-19 de forma gratuita a los trabajadores extranjeros que se encuentran en el país en un intento por frenar los contagios.

La Comisión de Garantía al Acceso a la Vacuna de la COVID-19 ha indicado en un comunicado que, si bien la población malasia tendrá prioridad a la hora de recibir las dosis de la vacuna, ha hecho hincapié en que la decisión de incluir a los ciudadanos extranjeros es «clave» para que el programa de vacunación tenga éxito.

El primer ministro, Muhyidin Yassin, había anunciado previamente que las vacunas serían inyectadas de forma gratuita a todos los malasios, un grupo al que ahora se suman los extranjeros con residencia en el país del sudeste asiático. Sin embargo, el Gobierno no tiene intención de hacer de la vacunación algo obligatorio, según la cadena CNA.

20:30 Fauci apunta a «mediados o finales del verano» para que «la mayoría» de los estadounidenses estén vacunados

El principal responsable de la lucha contra la COVID-19 en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha señalado este jueves que «la mayoría» de los estadounidenses podrían estar vacunados para «mediados o finales del verano».

Según Fauci la «temporada abierta» de la vacunación contra la enfermedad podría empezar en abril, teniendo en cuenta que el ritmo de inmunización se acelerará en la nación norteamericana entre marzo y abril.

«La cifra de dosis disponibles nos permitirá un enfoque mucho más de vacunación masiva, lo que es realmente mucho más rápido de lo que estamos viendo ahora», ha dicho en una entrevista en NBC.

20:15 Reino Unido vuelve a notificar menos de mil muertes por Covid-19 en 24 horas pero aumenta los contagios

Reino Unido ha registrado este jueves 678 fallecidos a causa de la COVID-19, después de algunas jornadas en la línea de los más de mil diarios, pero ha aumentado ligeramente los contagios, con 13.494 frente a los 13.000 registrados el miércoles.

Con estas cifras, el cómputo global del país europeo se ha elevado hasta las 3.998.655 personas contagiadas de COVID-19 y 115.529 fallecidos debido a la enfermedad.

En referencia a la situación hospitalaria, el Ministerio de Salud de Reino Unido ha detallado que 1.842 personas han requerido ingreso hospitalario por la enfermedad durante la jornada. Hasta ahora, 25.621 personas permanecen hospitalizadas en Reino Unido con COVID-19, de las que 3.132 requieren respiración mecánica.

Por su parte, más de 13,5 millones de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que 524.447 también han sido inoculadas con la segunda.

20:00 Chile registra un fuerte incremento en sus fallecidos por Covid-19 con 157 en las últimas 24 horas

Las autoridades sanitarias chilenas han registrado este jueves un fuerte repunte de sus fallecidos por COVID-19, con 157 constatados en las últimas 24 horas, frente a los 21 de la jornada anterior.

Así, la cifra de víctimas mortales a causa de la enfermedad en suelo chileno ha ascendido hasta las 19.262. En este sentido, el subsecretario de Redes Asistenciales de Chile, Alberto Dougnac, ha explicado que los jueves suele aumentar la cifra de decesos porque se suman los casos ocurridos desde el fin de semana, informa Radio Cooperativa.

19:45 Representantes de Maduro y Guaidó se unen en una mesa para coordinar la llegada de vacunas

El Gobierno de Nicolás Maduro y el gabinete que lidera el opositor Juan Guaidó han pactado la creación de una mesa para coordinar la llegada de las vacunas contra el coronavirus a través del mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El martes expiró el último plazo para que Venezuela pagase el primer lote de las 12 millones de vacunas a las que el país tendría derecho. De este abono depende que lleguen a corto plazo al menos 1,4 millones de dosis del fármaco desarrollado por la farmacéutica AstraZeneca.

19:25 Italia vuelve a registrar un repunte en sus contagios diarios de COVID-19 con más de 15.000

Las autoridades sanitarias italianas han registrado por segundo día consecutivo un incremento en los contagios diarios de COVID-19, con 15.146 frente a los cerca de 13.000 constatados durante la jornada anterior.

Además, el Ministerio de Salud de Italia ha notificado 391 fallecidos a causa de la enfermedad, una cifra también superior a los 336 confirmados el miércoles.

Con estas cifras, el balance de Italia se ubica en las 2.683.403 personas contagiadas de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, mientras que 92.729 personas han perdido la vida como resultado de la enfermedad.

19:10 Portugal notifica 3.480 nuevos casos de coronavirus mientras sigue aliviando la presión hospitalaria

Las autoridades sanitarias de Portugal han notificado este jueves 3.480 nuevos casos de coronavirus correspondientes al último día, en un momento en el que la presión hospitalaria sigue descendiendo en territorio luso tras alcanzar niveles inéditos en toda la pandemia.

La Dirección General de Salud tiene registrados 778.369 casos de COVID-19, de los cuales 14.885 corresponden a pacientes ya fallecidos, 167 más que el miércoles. Hay 5.570 enfermos ingresados en hospitales, 836 de ellos en unidades de cuidados intensivos, datos ambos que representan un descenso por tercer día consecutivo, según el diario luso ‘Publico’.

18:55 El Gobierno de Ucrania veta las vacunas rusas contra el coronavirus

El Gobierno de Ucrania ha formalizado la medida que impide el registro de vacunas rusas contra el coronavirus, pese a que Rusia ya ha dejado claro que solo enviará su fármaco Sputnik V a las regiones ucranianas del este, controladas por separatistas prorrusos desde 2014.

El Consejo de Ministros ucraniano ha suscrito una nueva norma con la que impide que se puedan importar vacunas de un «Estado agresor», lo que va dirigido expresamente contra el país vecino, según la agencia de noticias Ukrinform.

18:40 Bolivia anuncia un acuerdo con China para el envío de medio millón de vacunas contra el Covid-19

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha anunciado este jueves la firma de un contrato de urgencia con la farmacéutica estatal china Sinopharm para el envío de 500.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, que está previsto que llegue al país a finales de febrero.

«En este mes de febrero recibiremos 500.000 vacunas para el pueblo boliviano. El compromiso que tenemos de Sinopharm es una donación, que agradecemos infinitamente, de 100.000 vacunas que nos está donando la República de China y las otras 400.000 el Gobierno las está comprando para el pueblo boliviano», ha aseverado el mandatario.

La compra ha sido anunciada por Arce tras presidir, en la Casa Grande del Pueblo, un acto online con Pekín, donde las partes han firmado el contrato correspondiente.

18:25 Sanidad registra 17.853 nuevos casos de Covid-19, 7.181 en las últimas 24 horas, y 513 muertes

Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 7.181 nuevos casos de coronavirus, de los que 17.853 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 8.298 registrados el miércoles. Con estos casos, la cifra global de personas infectadas de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia se sitúa en las 3.041.454.

La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose poco a poco, situándose en los 540,30 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 584,15 notificado el miércoles por el departamento dirigido por Carolina Darias.

Respecto a los fallecidos por Covid-19, este jueves se han notificado 513 más, de los cuales 1.689 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 64.217 personas.

18:15 Los contagios en la Comunidad Valenciana descienden a 2.911, pero las muertes no bajan del centenar

Los contagios por coronavirus siguen en descenso en la Comunidad Valenciana, con 2.911 nuevos casos, pero los fallecidos continúan sin bajar del centenar por tercer día consecutivo tras comunicar 106 decesos en las últimas 24 horas. Por su parte, los hospitales valencianos tiene 189 ingresados y 18 camas de UCI ocupadas menos que ayer, según la última actualización de la Conselleria de Sanidad.

De este modo, se sigue una semana más sin bajar de la barrera de las cien muertes diarias, exceptuando los fines de semanas y los lunes. Así, si el martes se notificaron 104 decesos, ayer 108, hoy se suman 106 fallecimientos, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia es de 5.796 personas: 677 en la provincia de Castellón, 2.156 en la de Alicante y 2.963 en la de Valencia.

18:00 C-LM baja el número de nuevos contagios con 683 y los hospitalizados bajan de 1.000 pero las muertes suben a 26

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 607 nuevos casos por infección de coronavirus, 77 menos que en la jornada anterior. Además, se mantiene la tendencia a la baja del número de hospitalizados en cama convencional, que baja de los 1.000 pacientes y se quedan en 937, 93 menos que los notificados este miércoles. En cambio, el número de fallecimientos ha subido, con 26 por los 17 del pasado día.

Por provincias, Toledo ha registrado 224 casos, Ciudad Real 137, Guadalajara 123, Albacete 74 y Cuenca 49, según ha informado la Junta en nota de prensa.El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 166.968. Por provincias, Toledo registra 60.370 casos, Ciudad Real 41.846, Albacete 27.193, Guadalajara 19.916 y Cuenca 17.643.

17:45 Cantabria plantea reabrir sus centros sociales de mayores el 1 de abril

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria se plantea reabrir sus centros sociales de mayores, dependientes del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), a partir del 1 de abril, aunque ello dependerá del visto bueno de Sanidad.

Así lo ha avanzado este jueves su titular, Ana Belén Álvarez (PSOE), en la comisión parlamentaria del área, en la que ha respondido a varias cuestiones formuladas por el PP en relación con estos centros, que cerraron durante el confinamiento por el coronavirus pero reabrieron de forma progresiva sus servicios a partir de junio, en plena desescalada, y volvieron a ver su actividad suspendida desde el 24 de agosto hasta la actualidad.

17:35 La Comunidad de Madrid notifica 3.085 casos nuevos y 43 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 3.085 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.329 corresponden a las últimas 24 horas, y 43 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este jueves con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 3.447 nuevos casos, de los que 2.765 correspondían a las últimas 24 horas, y 49 fallecidos más en hospitales.

El número de pacientes hospitalizados se sitúa en 3.599, con 693 en UCI (6 menos), mientras que 378 pacientes han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 7.927 (1.768 más).

17:25 Irlanda impone medidas de aislamiento durante 14 días a ciudadanos procedentes de una veintena de países

Las autoridades de Irlanda han anunciado este jueves nuevas medidas de aislamiento durante un periodo de 14 días para los ciudadanos procedentes de una veintena de países debido a la propagación de nuevas variantes del coronavirus.

En una entrevista con la cadena de televisión RTE, el primer ministro, Micheál Martin, ha indicado que anteriormente solo las personas procedentes de los países de África subsahariana y de Emiratos Árabes Unidos (EAU), si bien ahora otros 18 países pasarán a engrosar la lista.

Martin ha explicado que con la propagación de nuevas cepas de coronavirus, el control de las fronteras «se ha hecho más importante» dado que permite prevenir la entrada en el país y la reducción de la transmisión.

17:10 Cuba supera los 35.000 casos de COVID-19 tras confirmar 850 más en 24 horas

El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha notificado este jueves 850 casos más de COVID-19, un balance diario que eleva por encima de 35.000 los positivos confirmados desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

En concreto, la isla tiene registrados 35.772 casos, de los cuales 30.695 corresponden a pacientes ya recuperados y 4.768 a casos activos. Al menos 235 personas han fallecido, cuatro más que el miércoles, y 36 pacientes están en estado crítico, según el balance oficial.

16:52 Canarias: 234 nuevos casos y un muerto

Canarias ha registrado 234 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el acumulado en el archipiélago se eleva a 37.831, mientras que los fallecidos alcanzan los 550 tras sumar una muerte en el último día –en Lanzarote–, según los datos que actualiza la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional pasadas las 14.00 horas. Así, del total de casos que ha registrado Canarias, 6.759 se encuentran activos, de los que 73 se mantienen ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivo y 314 permanecen hospitalizados (-15). Además 30.522 personas ha superado la enfermedad (+331).

16:42 Galicia prevé aliviar algunas restricciones la próxima semana

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha revelado que el próximo lunes el Gobierno gallego anunciará «en qué medida» habrá «un levantamiento de restricciones» en la comunidad, ya que «lo que es evidente es que no vamos a volver a situaciones anteriores», ha señalado. Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, el presidente gallego ha recordado que la próxima semana vence el plazo de tres semanas de restricciones duras impuestas el pasado 26 de enero para toda Galicia y ha rechazado mensajes contradictorios en las últimas horas con la Consejería de Sanidad.

16:30 Relajan las restricciones en residencias catalanas

Los ancianos y personas con discapacidad que viven en Cataluña en residencias calificadas como verdes (sin casos de COVID-19) y naranjas (con algún caso controlado) podrán salir al exterior de estos centros para pasear y también hacer salidas de uno o dos días para estar con la familia. Así lo establece el nuevo protocolo establecido por el grupo de trabajo de residencias del Departamento de Salud, que se ha conocido este jueves y que «flexibiliza», según dijo ayer el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, las restricciones que se han establecido durante meses a los ancianos y personas con diversidad funcional que viven en estos espacios.

16:12 Castilla y León: 880 casos y 28 muertos

Castilla y León suma 880 nuevos casos confirmados de COVID-19, cinco días consecutivos por debajo del millar, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 205.145, al tiempo que registra 28 nuevas víctimas mortales (de ellas 27 en hospitales y una en centros residenciales), así como un total de 24.719 altas médicas, de ellas 210 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

16:00 Madrid también usará el Zendal para la vacunación masiva

La Comunidad de Madrid prevé usar para la vacunación masiva contra la covid-19 grandes recintos de espectáculos musicales y deportivos como el WiZink Center y también el nuevo hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, que acoge a pacientes de coronavirus derivados de otros centros.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en el pleno de la Asamblea de Madrid que podrían usar el recinto ferial de Ifema pero el hospital Zendal, inaugurado el 1 de diciembre, «está muy cerca», por lo que prefieren utilizar los recursos propios de la región sin más gastos.

15:48 Los casos activos en colegios gallegos bajan de los 3.000

Los centros de enseñanza y escuelas infantiles de Galicia registran de nuevo este jueves un descenso de casos activos de covid-19 entre su alumnado y personal, según los datos de la Xunta. Así, se baja de los 3.000 contagios (son 2.896) en la comunidad gallega, tras una disminución de un millar de casos en una semana consecutiva de contracción. Hay 154 casos activos menos que los notificados el miércoles.

15:39 Asturias: 11 fallecidos y 265 nuevos casos

La Consejería de Salud del Principado ha confirmado este jueves 265 nuevos casos de coronavirus detectados el miércoles, en una jornada en la que fallecieron 11 personas: ocho mujeres de 54, 80, 83, 87, 88, 89, 90 y 103 años y tres hombres de 84, 85 y 96. Una de estas personas residía en un centro sociosanitario para mayores.

Además, se produjeron 76 ingresos en planta y 9 en UCI, y se registraron 68 altas. Actualmente, en Asturias hay 573 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 125 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

15:23 Sanidad mantiene el objetivo de vacunar al 70% de los españoles antes del verano

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que el Gobierno mantiene el objetivo de vacunar al 70 por ciento de la población antes de finales de verano es «loable», aunque el «objetivo prioritario en este momento» es que estén vacunados cuanto antes a todos los mayores de 80 años.

«Sabemos que el mayor factor riesgo asociado a la Covid es la edad», ha señalado la ministra en una entrevista en el ‘Especial Vacunas. La Ciencia frente a la COVID’ que organiza RNE, recogida por Europa Press, quien ha recordado el principio de solidaridad de las vacunas, se trata de «devolver a aquellos que nos han dado todo, mayores en residencias y personal sanitario».

15:10 Brote en la cárcel de Sevilla: 33 presos y 20 funcionarios positivos

El brote de coronavirus Covid-19 surgido en el centro penitenciario Sevilla I contabiliza actualmente 33 presos y 20 funcionarios con resultado positivo en la prueba de detección del virus, según han informado a Europa Press desde Instituciones Penitenciarias, pesando en este brote la muerte de uno de los reos afectados el pasado 30 de enero.

14:45 País Vasco: 684 casos

El territorio vasco ha registrado este pasado miércoles 684 nuevos casos de covid-19, lo que supone 64 menos que un día antes, y ha reducido la tasa de positivos en relación a las pruebas diagnósticas realizadas hasta el 4,9%. Además, han descendido los nuevos ingresos en planta, con 70 hospitalizados ayer, 29 menos que el martes, mientras que en las UCI permanecen 167 pacientes con coronavirus, dos más.

14:28 Andalucía: 104 muertes en 24 horas

Andalucía suma este jueves 11 febrero 104 fallecidos por coronavirus Covid-19, tercera jornada consecutiva con más de cien muertes por esta causa tras las 114 del miércoles y 126 martes, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabiliza 3.506 contagios en las últimas 24 horas, superior a los 2.971 del miércoles pero notablemente inferior a los 6.733 casos de hace siete días.

14:18 Castilla y León: 880 nuevos casos

Castilla y León suma 880 nuevos casos confirmados de COVID-19, cinco días consecutivos por debajo del millar, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 205.145, al tiempo que registra 28 nuevas víctimas mortales (de ellas 27 en hospitales y una en centros residenciales), así como un total de 24.719 altas médicas, de ellas 210 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este jueves registran 27 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.075 la cifra total de defunciones en estos centros.

14:00 Baleares: 162 casos y seis fallecidos

El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 162 nuevos positivos y seis fallecimientos a causa de la COVID-19, de forma que el total acumulado es de 54.606 casos notificados y 650 muertes desde el inicio de la pandemia en las Islas.

Según ha informado la Consejería de Salud y Consumo, en las últimas 24 horas se han realizado 3.213 pruebas de diagnóstico, de las cuales 98 han resultado positivas (87 menos que ayer). Así, la tasa de positividad es del 3,05% y el número de pruebas realizadas desde el inicio de la pandemia para detectar la COVID-19 asciende a 1.020.695.

13:45 Andalucía rechaza relajar las medidas por una posible «explosión» de las nuevas cepas

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha aludido a las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para insistir en que, a pesar de la mejora en los datos epidemiológicos que han llevado a flexibilizar las medidas restrictivas en Andalucía, «no podemos relajarnos», pues si se cumplen las previsiones de los expertos en marzo es posible que se produzca un nuevo repunte de contagios por la «explosión definitiva de las nuevas cepas», entre ellas la británica.

Así lo ha comunicado en rueda de prensa este jueves en Málaga, donde ha valorado que las medidas aprobadas por la Junta para el control de la pandemia «han tenido sus efectos en la rebaja de los contagios y en la contención del virus», pero advierte de la necesidad de permanecer «ojo avizor» con el cumplimiento de las restricciones.

13:50 Madrid atrasará el toque de queda el viernes «si puede»

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha manifestado este jueves respecto al retraso del toque de queda hasta las 23.00 horas que si se puede se pondrá en marcha este viernes y «si no, habrá que esperar al lunes».

Aguado ha recalcado en declaraciones a los medios tras visitar una fábrica de mascarillas FFP2 en Pinto que el objetivo del Gobierno regional es «levantar las restricciones cuanto antes».

«Sabemos el daño que están generando las restricciones en la economía», ha indicado, para agregar su postura «es clara, es levantar estas restricciones», y ha añadido que lo harán «cuanto antes».

13:34 Los casos descienden un 50% en Navarra desde la semana pasada

En Navarra se detectaron ayer miércoles 97 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.869 pruebas (1.742 pruebas PCR y 1.127 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 3,4%.

13:25 Castilla-La Mancha exigirá un código QR para entrar en los bares

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha anunciado este jueves que procederá, a partir del viernes, a relajar las medidas restrictivas impuestas para frenar el avance del coronavirus. Entre las medidas que ha presentado para favorecer el rastreo, ha anunciado que se establecerá el uso de un código QR para que los clientes puedan entrar a los locales de hostelería y así favorecer el rastreo en caso de darse contagios.

13:20 Darias dice que en abril habrá «una importante llegada de vacunas»

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que España tiene previsto distribuir a lo largo del mes de febrero más de cuatro millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19, aunque ha señalado que será, a partir de abril, cuando va a haber «una importante llegada de vacunas». «Las vacunas están cogiendo cada vez mayor velocidad. Sabíamos que el primer trimestre iba a ser un tiempo limitado para permitir a partir del segundo trimestre 1a llegada mayor», ha señalado la ministra en una entrevista en el ‘Especial Vacunas. La Ciencia frente a la COVID’ que organiza RNE.

13:13 Cuatro muertos en La Rioja

La Rioja ha registrado este jueves cuatro muertes más por COVID-19 en una jornada en la que, por otro lado, ha seguido bajando la presión asistencial donde doce pacientes menos ingresados (en planta y UCI), hasta los 173. Los casos activos siguen bajando, con 88 menos, hasta los 1.257.

13:00 Descienden los casos en localidades riojanas

Logroño continúa la tendencia a la baja en sus casos activos por coronavirus en las últimas 24 horas, con 68 menos, al pasar de los 813 de ayer a los 745 de este jueves, según los últimos datos emitidos por el Gobierno de La Rioja.

Por su parte, Calahorra ha restado cuatro casos desde ayer, quedando en 67, mientras que Haro experimenta un pequeño repunte, con dos casos más, hasta 50, lo mismo que Arnedo, que contabiliza 5 nuevos casos en las últimas 24 horas, para sumar 43.

12:50 La OMS dice que Europa ya tiene más vacunas que contagiados

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha informado de que el número de vacunas contra el Covid-19 administradas en Europa ya ha superado a la cifra de contagiados por coronavirus.

En concreto, tal y como ha detallado en rueda de prensa, se han administrado unos 41 millones de dosis, frente a los 36 millones de casos de coronavirus notificados hasta el momento entre los países europeos.

12:42 «No toca» hablar de los Sanfermines

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que no cree que «un 11 de febrero tenga sentido estar hablando de los Sanfermines» y ha considerado que «no conviene abrir o reabrir un debate que a día de hoy es estéril».

«Entendiendo que hay expectativas individuales y colectivas, también muchos factores económicos en juego, y que la planificación es importante, pero no conviene abrir o reabrir un debate que a día de hoy es estéril. No creo que un 11 de febrero tenga sentido estar hablando de los Sanfermines, sencillamente no toca», ha apuntado Induráin.

12:29 Cantabria: tres fallecidos y 107 casos

Cantabria suma tres nuevos fallecidos por Covid-19, dos mujeres de 84 y 93 años y un hombre de 90, con lo que ya son un total de 495 desde el inicio de la pandemia, si bien hay seis pacientes menos en las Unidades de Cuidados Intensivos, con lo que la ocupación baja más de cinco puntos porcentuales en un día, al 22,2%.

12:23 La Comunidad de Madrid vacuna a «buen ritmo»

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha hecho este jueves un balance «positivo» de la Estrategia de Vacunación que han puesto en marcha en el Gobierno regional y ha asegurado que la vacunación se está realizando «a buen ritmo». «Hasta el momento hemos administrado más de 314.000 dosis. El 66% de las personas que han recibido una primera dosis ya se encuentran vacunados completamente y esta cifra aumenta al 71% cuando consideramos los profesionales sanitarios», ha expuesto el titular de Sanidad en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid.

12:11 Reapertura de la hostelería en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha permitirá reabrir desde este viernes los establecimientos de hostelería hasta las 21:00 horas, con un tercio del aforo, aunque se mantiene el toque de queda a las diez de la noche, al tiempo que volverán a abrir las grandes superficies comerciales y permitirá la movilidad entre municipios y provincias de la comunidad, de la que solo se podrá salir por motivos justificados.

12:00 Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por el Covid

La pandemia de coronavirus ha dejado más de 435.000 casos en el mundo durante el último día, con lo que se supera la barrera de los 107 millones de contagios, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha indicado que durante las últimas 24 horas se han detectado 435.081 casos y 13.457 muertos, lo que sitúa los totales en 107.379.255 y 2.355.576, respectivamente, mientras que 60.075.582 se han recuperado hasta ahora de la COVID-19.

Así, Estados Unidos sigue como el país más golpeado en cifras totales, con 27.287.176 casos y 471.567 fallecidos, por delante de India, con 10.871.294 y 155.360, y Brasil, con 9.659.167 y 234.850, respectivamente.

11:43 Galicia: 677 contagios y los hospitalizados descienden

La presión hospitalaria prosigue con la tendencia descendente en Galicia, con 70 pacientes con Covid-19 menos hospitalizados, por lo que se sitúan en 1.145, de ellos 234 en UCI. Por su parte los contagios diarios descienden a 677 y los casos activos bajan a 16.643. Así se desprende de los datos publicados este jueves por la Consejería de Sanidad con registros hasta las 18,00 horas de este miércoles, en los que se refleja que los pacientes ingresados en UCI han pasado de 240 a 234 –seis menos– y los que se encuentran en otras unidades se han reducido a 911, lo que supone 64 menos. De este modo, en la actualidad hay 1.145 personas hospitalizadas con coronavirus en la Comunidad gallega.

11:20 Cataluña supera las 20.000 muertes: 114 en el último día

Cataluña ha registrado hasta este jueves 529.097 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia –491.155 con una prueba PCR o test de antígenos–, 2.220 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

11:10 Madrid, Cataluña y Galicia harán test Covid rápidos en farmacias

En las últimas semanas, y a la experiencia llevada a cabo en Ourense a finales de 2020 con la realización de test de anticuerpos, se han sumado la Comunidad de Madrid que ya está realizando test de antígenos en farmacias; Barcelona que ha concluido un proyecto piloto y trabaja en su extensión a toda Cataluña y Pontevedra que esta misma semana ha comenzado un nuevo programa de pruebas en farmacias con el objetivo de extenderlo a toda Galicia.

10:46 La EMA pide probar las vacunas contra las nuevas cepas

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha solicitado a todos los desarrolladores de vacunas que investiguen si su vacuna puede ofrecer protección contra cualquier nueva variante del SARS-CoV-2, como las identificadas en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, y que presenten los datos pertinentes.

Asimismo, la agencia también está elaborando una guía de orientaciones para los fabricantes que planean modificar las vacunas existentes contra la Covid-19 para hacer frente estas nuevas variantes. Por ello, tal y como ha anunciado, la EMA publicará en breve un documento de reflexión en el que se expondrán los datos y estudios necesarios para respaldar las adaptaciones de las vacunas existentes a las mutaciones actuales o futuras del SARS-CoV-2 en la Unión Europea (UE).

10:30 Cataluña supera las 20.000 muertes por COVID, con 114 reportadas desde ayer

Un total de 114 nuevas muertes por COVID notificadas en las últimas 24 horas ha hecho que Cataluña haya superado los 20.000 muertos desde que se produjo el primer fallecimiento oficial el 6 de marzo de 2020, con un total de 20.020 víctimas contabilizadas.

Mientras tanto, las UCI catalanas, que llevaban tres días restando pacientes graves, han vuelto a incrementar en tres personas el número de ingresados en situación crítica, aunque la tercera ola de COVID-19 continúa su descenso, con una velocidad de propagación (Rt) que ha bajado a 0,82, una centésima menos que ayer.

Según los datos de los indicadores epidémicos actualizados este jueves por el Departamento de Salud, hay 2.457 personas infectadas con COVID ingresadas en los hospitales catalanes, nueve menos que el día anterior, de las que 671 están críticas en la UCI, tres más que ayer

10:00 Madrid, Cataluña y Galicia comienzan a realizar test rápidos de Covid-19 en las farmacias

En las últimas semanas, y a la experiencia llevada a cabo en Orense a finales de 2020 con la realización de test de anticuerpos, se han sumado la Comunidad de Madrid que ya está realizando test de antígenos en farmacias; Barcelona que ha concluido un proyecto piloto y trabaja en su extensión a toda Cataluña y Pontevedra que esta misma semana ha comenzado un nuevo programa de pruebas en farmacias con el objetivo de extenderlo a toda Galicia.

«Esta es una conquista social de los ciudadanos y los sistema sanitarios de estas tres autonomías que ven cómo se refuerza su capacidad de detección precoz del virus sumando más establecimientos sanitarios y profesionales capacitados», ha dicho el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

9:30 Aragón notifica 410 positivos de la COVID-19 y tres fallecidos en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 410 nuevos casos de la COVID-19 y tres fallecidos en la comunidad autónoma este miércoles, 10 de enero, según los datos provisionales recogidos en la web https://datacovid.salud.aragon.es/covid/. El número de personas recuperadas es de 834.

Por provincias, en Zaragoza, se han comunicado 298 contagios, tres fallecidos y 599 recuperados; en Huesca, 28 positivos y 72 altas; y en Teruel 80 contagios y 162 personas recuperadas.

8:50 El obispo de Santander preside una misa en la Catedral en recuerdo a las víctimas del Covid

El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge, presidirá este jueves una misa en la Catedral, a las 17 horas, en la que se recordará a las víctimas del Covid y de otras enfermedades, así como a sus familiares.

También se agradecerá el trabajo y el esfuerzo de sanitarios, personal de hospitales y centros de salud, Fuerzas de Seguridad, Ejército, transportistas, trabajadores de supermercados, agricultores y periodistas, por la labor que han realizado durante la pandemia.

8:40 Brasil detecta casi 60.000 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de Brasil ha sumado este jueves 59.602 casos al balance global de contagiados por el coronavirus en el país, que ya suma 9.659.167 positivos desde que comenzara la pandemia de la COVID-19.

De total de acumulados, 8.596.130 han superado la enfermedad tras haberse contagiado, mientras que 828.187 casos siguen activos.

Mientras tanto, ya son 234.850 los brasileños que ha perdido la vida a causa del coronavirus, ya que según las autoridades sanitarias han fallecido 1.330 personas en la última jornada.

8:30 Consumo endurece los requisitos para la venta de mascarillas higiénicas

La Organización Mundial de Comercio (OMC) y la UE han dado luz breve a la orden ministerial española para endurecer los requisitos en la venta de mascarillas higiénicas, que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, firma este jueves 11 de febrero y que acota los conceptos de mascarillas higiénica, accesorio de mascarillas o filtro, según han informado fuentes de este ministerio.

De este modo, treinta días después de su entrada en vigor, solo podrán ser comercializadas como mascarillas higiénicas las testadas por un laboratorio acreditado. Además, el Gobierno aprobará un nuevo modelo combinado de materiales que permite la lectura labial y garantiza la protección real frente al SARS-CoV-2. La sanción máxima para los laboratorios que incumplan la orden implicará su cierre durante cinco años.

22:00 Lambán ingresado con sospechas de infección por Covid

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha sido ingresado la mañana de este miércoles en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza para realizarse unas pruebas y se encuentra en observación.

Así lo han comunicado fuentes del Ejecutivo autonómico, que no han precisado si se debe a una infección por coronavirus SARS-CoV-2. Lambán ya estuvo ingresado el pasado mes de octubre en el mismo centro hospitalario.

20:55 Darias pide medidas «duras pero eficaces»

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido este miércoles a las Comunidades Autónomas el mantenimiento de las «medidas restrictivas» para frenar el coronavirus porque son «duras» pero «eficaces» para bajar la incidencia acumulada en 14 días.

En una rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Darias ha señalado que «la inmensa mayoría» de los consejeros autonómicos han confirmado en la reunión que van a mantener las medidas que vienen aplicando con la pandemia pues son «conscientes» de que, pese a los descensos, la situación sigue en «riesgo extremo».

20:23 Repunte de contagios en Italia

Las autoridades sanitarias italianas han constatado este miércoles un repunte en sus contagios diarios de COVID-19, con 12.956 frente a los 10.600 registrados durante la jornada anterior, pero ha confirmado menos fallecimientos a causa de la enfermedad, 336 frente a 420.

Con estas cifras, el balance de Italia se ubica en las 2.668.275 personas contagiadas y las 92.338 víctimas mortales. Con 310.994 pruebas diagnósticas de la COVID-19 realizadas este miércoles –más de 36.700 con respecto al martes–, la positividad se ha elevado hasta el 4,1 por ciento.

19:50 Madrid cierra una escuela por contagios

La Comunidad de Madrid ha cerrado una escuela infantil por los contagios de Covid-19, que van en descenso en los centros educativos de la región.

Según ha indicado el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, en una entrevista en ‘Onda Cero’ recogida por Europa Press, ayer no había ningún centro y hoy hay uno, que de 2.500 centros representa el 0,03 por ciento.

19:04 Sanidad notifica 18.114 nuevos contagios y 643 fallecidos

Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 18.114 nuevos casos de COVID-19, 8.298 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 31.596 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.023.601 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 584, frente a 630 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 274.703 positivos.

18:44 La Comunidad Valenciana registra 3.031 contagios pero suben los fallecidos: 108

Los contagios de coronavirus siguen en descenso en la Comunitat Valenciana, que ha registrado 3.031 nuevos casos este miércoles frente a los 4.310 del martes, si bien la cifra de fallecidos ha ido en aumento, con 108 decesos, cuatro más que ayer y que supone la tercera cifra de víctimas mortales más alta de la pandemia. De ellos, 36 son usuarios de residencias, según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad.

Hasta la fecha, Sanidad ha administrado ya 204.323 dosis de la vacuna contra el coronavirus: 27.480 en Castellón, 76.091 en Alicante y 100.752 en Valencia y han recibido las dos dosis de la vacuna 90.675 personas.

18:31 Castilla-La Mancha registra 683 nuevos casos y 1.030 hospitalizados

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 683 nuevos casos por infección de coronavirus, 125 casos más que en el día anterior, si bien el número de fallecidos ha descendido, con 17 por los 27 notificados este martes, y también lo ha hecho el número de hospitalizados en cama convencional, de los 1.107 de este martes a los 10.030 de este miércoles. Por provincias, Toledo ha registrado 306 nuevos casos, Ciudad Real 110, Albacete 100, Guadalajara 96 y Cuenca 71, según ha informado la Junta en nota de prensa.

18:21 Policías y guardias civiles piden detalles sobre la vacuna que les van a administrar

Policías y guardias civiles han recibido con satisfacción la inclusión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de los grupos que recibirán la vacuna contra el Covid-19, después de sanitarios y colectivos vulnerables, aunque han demandado conocer más detalles sobre este plan y la eficacia de la dosis de Astrazeneca.

17:56 Los contagios en Extremadura caen a 130 en un día

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado este miércoles 130 casos positivos de Covid-19 confirmados, lo que supone un nuevo descenso, al igual que baja el número de hospitalizados, hasta los 385, de los cuáles 58 están en las UCI, cinco menos que el martes.

En esta última jornada han fallecido siete personas con diagnóstico Covid-19 positivo, lo que supone un total de 1.612 desde el inicio de la pandemia. Se trata de una mujer de 77 años de La Roca de la Sierra, otra de 74 de Madrigal de la Vera, otra de 64 años de Zorita.

17:36 El obispo de Cartagena reitera sus disculpas: «Estoy dolido»

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha emitido este miércoles un comunicado en el que reitera sus disculpas por haberse vacunado de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y asegura que no supo «calcular las consecuencias» de este acto, porque, de saberlas, «no lo habría hecho». «Estoy verdaderamente dolido por dentro y lamento esta situación. Les pido perdón», ha afirmado Lorca Planes, quien ha señalado que, accedió a vacunarse después de que se lo propusieran como una forma de «animar a la gente y que diera el paso para aceptar la vacuna».

17:23 Los hosteleros valencianos valoran recurrir su cierre tras el auto en el País Vasco

El secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR), Rafael Ferrando, ha avanzado este miércoles que están «estudiando» el auto del Tribunal de Justicia del País Vasco que permite reabrir bares y restaurantes en los municipios que se encuentran en ‘zona roja’ por la alta incidencia de coronavirus, para ver si recurrir también el cierre del sector en la región valenciana.

17:13 Los casos de Covid repuntan en Portugal

Las autoridades sanitarias portuguesas han informado este miércoles de 4.387 nuevos casos de coronavirus, un balance diario superior al de los últimos días y que acerca a Portugal a los 775.000 positivos desde el inicio de la pandemia de COVID-19. En concreto, la Dirección General de Salud lusa tiene registrados 774.889, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 14.718, 161 muertos más que el martes. Las autoridades perciben, no obstante, una reducción de la presión hospitalaria, si bien sigue habiendo 5.829 enfermos ingresados, 853 de ellos en cuidados intensivos.

17:05 La OMS recomienda la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años

El Grupo Consultivo Estratégico de Expertos en Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (SAGE, por sus siglas en inglés) ha recomendado la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra el COVID-19 para personas mayores de 18 años, incluidas aquellas por encima de los 65 años, en contraste con la decisión de algunos países, como España, de restringir su uso en esta población.

16:55 Comunidad de Madrid: 2.765 casos y 49 muertos en 24 horas

La Comunidad de Madrid ha notificado 3.447 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.765 corresponden a las últimas 24 horas, y 49 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este miércoles con datos a cierre del día anterior. En la jornada precedente se notificaron 2.884 nuevos casos, de los que 2.226 correspondían a las últimas 24 horas, y 58 fallecidos más en hospitales. Por lo que, en comparación con los datos del día anterior, se puede ver un ligero descenso en la incidencia del coronavirus.

16:50 Canarias suma 212 casos y dos muertos

Canarias ha registrado 212 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el acumulado en el archipiélago se eleva a 37.597, mientras que los fallecidos alcanzan los 549 tras sumar dos muertes en el último día, ambas en la isla de Gran Canaria, según los datos que actualiza la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional pasadas las 14.00 horas.

16:42 Celaá sobre los contagios en las aulas: «Son lugares seguros»

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este miércoles que las cifras de contagios en el ámbito educativo durante la denominada tercera ola han estado «siempre» por debajo de las cifras de la segunda ola de finales de octubre y principios de noviembre. «Los centros siguen siendo los lugares más seguros», ha insistido. Y, además, afirma que se está observando durante esta tercera ola incluso una «tendencia sostenida a la baja» después de las primeras semanas tras las vacaciones de Navidad, en las que hubo un incremento de contagios.

16:30 El obispo de Cartagena pide disculpas

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha emitido este miércoles un comunicado en el que reitera sus disculpas por haberse vacunado de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y asegura que no supo «calcular las consecuencias» de este acto, porque, de saberlas, «no lo habría hecho».

16:16 Galicia defiende que sigan las restricciones

La Consejería de Sanidad defiende que sigan las restricciones actuales frente a la Covid-19 en Galicia pese a mantenerse la tendencia de descendente porque «surten efecto», pero la Comunidad gallega «esta muy lejos del objetivo» ya que «muchos ayuntamientos» superan la barrera de los 250 casos por 100.000 habitantes, aunque una veintena de los 313 no han tenido ninguno nuevo en los últimos 14 días.

16:04 El arzobispo de Toledo ofrece la catedral para la vacunación

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha ofrecido al presidente regional, Emiliano García-Page, la Catedral de Toledo como espacio para poner en marcha la campaña de vacunación ahora que se espera un incremento en la recepción de dosis en el corto plazo. Así lo ha desvelado el propio García-Page durante el acto inaugural del nuevo parque de bomberos de la localidad toledana de Orgaz, donde ha considerado que este ofrecimiento significa «un gesto importante desde cualquier punto de vista».

15:53 Navarra: 89 casos y tres fallecimientos

En Navarra se detectaron ayer 89 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.042 pruebas (1.975 pruebas PCR y 1.067 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 2,9%. A día de hoy, 162 pacientes permanecen ingresados en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral. Ayer se produjeron seis nuevos ingresos en la Comunidad foral relacionados con esta enfermedad, ninguno de ellos en la UCI. Asimismo, se registraron tres fallecimientos, dos mujeres de 89 y 94 años y un hombre de 90 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra se sitúa, por tanto, en 1.073.

15:43 Los positivos en residencias catalanas descienden

La subdirectora general de Promoción de la Salud de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha destacado que los casos positivos de Covid-19 han descendido un 57,5% en las residencias catalanas en los últimos 10 días como consecuencia del despliegue del plan de vacunación. Lo ha dicho en rueda de prensa este miércoles junto al secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, en la que ha concretado que han administrado 347.081 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 202.527 corresponden a la primera dosis y 144.554 a la segunda dosis.

15:31 Alumnos confinados en Madrid: 30.365

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha constatado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación que en la actualidad se aprecia «un claro descenso» del número de aulas y alumnos en cuarentena, que se sitúan, respectivamente, en 1.311 (2,01%) y 30.365 (2,25%). «Las primeras semanas existió un aumento, tanto en el número de aulas en cuarentena como el de alumnos confinados, pero tras frenarse este crecimiento se aprecia en la actualidad un claro descenso», ha informado la Consejería de Educación y Juventud en un comunicado.

15:14 Triple impacto negativo en pacientes con cáncer

El jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre Madrid y presidente de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (ASEICA), Luis Paz-Ares, ha avisado de que la pandemia está teniendo un triple impacto negativo en los pacientes con cáncer.

«Sabemos que los pacientes oncológicos son especialmente vulnerables al virus de la Covid-19. Son personas con más posibilidades de desarrollar formas más graves de la enfermedad, de precisar ingresos e, incluso, de tener un desenlace fatal», ha dicho.

15:06 Navarra ve esperanza en el descenso de casos

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha considerado «esperanzadores» los datos de la situación del Covid-19 en la Comunidad foral tras registrarse en la última semana un descenso del 22% en los casos detectados y ha insistido en que con la prórroga de las restricciones se busca «consolidar» su efecto.

14:45 La Fiscalía investigará al obispo de Cartagena

La Fiscalía de la Comunidad de Murcia investigará al obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y a algunos de sus colaboradores por si pudieron cometer algún delito al recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus sin formar parte de los grupos establecidos en los protocolos de vacunación.

14:35 Las restricciones seguirán en Andalucía en Semana Santa

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha estimado este miércoles que las medidas restrictivas dispuestas para hacer frente a la pandemia del coronavirus se mantendrán para la Semana Santa teniendo en cuenta que el mes de marzo va a ser «duro».

Así lo ha señalado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que para la Semana Santa la curva de contagios podría estar bajando pero «las restricciones seguirán».

14:20 Andalucía: 114 muertos y roza los 3.000 casos

Andalucía suma este miércoles 10 febrero 114 fallecidos por coronavirus Covid-19, segunda mayor cifra diaria en lo que va de pandemia y solo superada por las 126 muertes de la víspera, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 2.971 contagios en las últimas 24 horas, superior a los 1.997 del martes pero notablemente inferior a los 4.999 positivos de hace siete días.

14:03 La Rioja mantiene las restricciones hasta el 23 de febrero

El Gobierno riojano ha decidido hoy, en su reunión semanal de Consejo de Gobierno, mantener las actuales restricciones (en vigor desde el pasado 22 de enero) hasta el 23 de febrero, como estaba previsto, aunque ve «leves indicios de mejoría».

La consejera de Salud y portavoz del Gobierno, Sara Alba, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha advertido de que los indicios de mejoría «son solo indicios y muy leves» y «la presión asistencial es muy elevada».

13:50 La Justicia y Correos fuera de la estrategia de vacunación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado que hayan quedado fuera de la estrategia de vacunación del Covid-19 al personal de Justicia, Correos (que estos días están garantizando el voto por correo en Cataluña), Administración General del Estado, Vigilancia Aduanera y Portuaria, agentes forestales y medioambientales, además de personas trabajadoras de servicios esenciales que desarrollan su actividad en entornos cerrados.

13:40 Castilla y León: 840 casos y 43 muertos

Castilla y León suma 840 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 204.265, al tiempo que registra 43 nuevas víctimas mortales (de ellas 40 en hospitales y tres en centros residenciales), así como un total de 24.509 altas médicas, de ellas 264 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

13:33 La Rioja: cinco muertes y suben los contagios en residencias

La Rioja ha registrado este miércoles la muerte de cinco personas por coronavirus en una jornada de descenso en la presión asistencial, con quince ingresos menos en los centros hospitalarios riojanos, hasta los 185. Destaca como dato negativo el aumento de residentes contagiados en centros de mayores que sube en 32 personas en las últimas 24 horas, al pasar de 7 a 39.

13:26 Valencia prolongará las restricciones

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, prevé reunir este jueves a la comisión interdepartamental de actuación contra la pandemia donde se abordará la posible prórroga de las restricciones actualmente en vigor en la Comunitat Valenciana para frenar la tercera ola del coronavirus. Según han señalado a Europa Press fuentes de la administración autonómica, «en principio» mañana se celebrará una nueva sesión de la Interdepartamental, que preside el jefe del Consejo y sobre la mesa está la continuación de las restricciones más allá del 15 de febrero.

13:18 Baleares: 181 casos y 5 fallecidos

El servicio de Epidemiología del Gobierno balear ha notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad un total de 181 nuevos casos de COVID-19 y cinco muertes, hasta un total de 54.444 contagios acumulados y 644 fallecimientos. Asimismo, en se han producido 557 altas, 40 de ellas hospitalarias. Por otro lado, en las últimas 24 horas se han practicado 3.814 pruebas diagnósticas de COVID-19 en Baleares, de las que 185 han sido positivas, 47 más que el día anterior. Esto arroja una tasa de positividad del 4,85 por ciento, frente al 3,77 por ciento de este martes.

13:09 País Vasco: casi 100 muertos por Covid en una semana

El País Vasco ha registrado 99 fallecimientos con covid como causa directa en la primera semana de febrero. En la jornada de este pasado martes, se han detectado en esta comunidad 748 nuevos contagios, 25 menos que el día anterior, lo que supone una tasa de positivos del 5,6% de las pruebas efectuadas, según los datos hechos públicos por el Departamento vasco de Salud. En concreto, a lo largo de la jornada de ayer se han realizado 13.437 pruebas PCR y test de antígenos en el País Vasco, con 121 resultados positivos en Álava, 406 en Vizcaya, 208 en Guipúzcoa y 13 en personas con residencia fuera de la comunidad autónoma.

12:54 Madrid: cierre flexible de hostelería y toque de queda a las 23:00

La Comunidad de Madrid se está planteando atrasar el toque de queda de las 22 a las 23 horas y decretar el cierre flexible de la hostelería, para que no tengan que acabar su actividad una hora antes, «si sigue bajando» la incidencia de coronavirus. Así lo ha avanzado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, aunque ha precisado que se haría si los datos continuasen en senda positiva y ha recalcado que en cualquier caso la decisión la adoptará y anunciará la Consejería de Sanidad.

12:50 Von der Leyen: «Se subestimó la dificultad de producir vacunas»

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asumido este martes algunos «errores» en la gestión de la compra conjunta de vacunas para la Unión Europea, como «subestimar» la dificultad de la producción de la industria, pero ha insistido en que la estrategia diseñada desde sus servicios fue la «correcta» porque asegura un reparto justo y equilibrado entre los Veintisiete. «Es un hecho que aún no estamos donde queremos estar en la lucha contra el virus. Llegamos tarde a la autorización. Fuimos demasiado optimistas sobre la producción en masa», ha concedido Von der Leyen en un debate ante el pleno del Parlamento europeo para rendir cuentas públicamente tras las duras críticas recibidas por el fiasco del retraso en el suministro de dosis negociadas con AstraZeneca.

12:42 Cantabria: 95 casos y ningún muerto

Cantabria ha registrado este martes 95 positivos nuevos de Covid-19 (tres menos que el día anterior) en una jornada en la que no ha sumado más fallecidos por el virus, lo que no sucedía desde el 20 de enero, con lo que el número de víctimas desde el inicio de la pandemia en la región se mantiene en 492.

12:31 Hasta 20 positivos en un centro de acogida de Madrid

Hasta 20 usuarios del centro de acogida San Isidro, en Madrid capital, serán trasladados a lo largo de este miércoles a un hotel en Las Tablas (Holiday Inn) tras dar positivo en Covid, han trasladado fuentes municipales a Europa Press. Por su parte, una trabajadora del centro ha trasladado que «hay más positivos» y que «el problema» es que «se llevan a las personas con PCR positiva pero continúan los contactos estrechos» en un albergue, ha indicado, con «todos los baños comunes y sin habitaciones individuales».

12:20 Andalucía espera que la próxima semana puedan volver las visitas a residencias

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha subrayado que «están esperando con alegría» que el Comité de Expertos, que se reúne este miércoles en Córdoba, diga que se pueden llevar a cabo salidas y visitas en las residencias de mayores una semana después de completar la segunda dosis de la vacuna contra el Covid, toda vez que espera que «para la semana que viene ya pueda ser efectivo».

12:00 Las personas menores de 55 años contagiadas de Covid-19 tendrán que esperar 6 meses para recibir la vacuna

Las personas menores de 55 años que se contagien de coronavirus, independientemente de su gravedad, van a tener que esperar seis meses para ponerse la vacuna del Covid-19, según se establece en la actualización de la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19 en España, publicada este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

Además, en el documento se señala que aquellos menores de 55 años que se han infectado tras recibir la primera dosis de cualquiera de las tres vacunas actualmente disponibles van a tener también que esperar seis meses para recibir la segunda dosis.

11:40 Nuevo repunte de contagios por covid en Galicia con 708 casos en 24 horas

Los contagios por covid-19 en Galicia han vuelto a repuntar con los 708 detectados en las últimas 24 horas, 126 más que el recuento anterior, pese a lo cual la incidencia acumulada sigue cayendo jornada tras jornada.

En esta jornada el Servicio Gallego de Salud (Sergas) contabiliza 17.632 contagios activos, 820 menos que el día anterior, dado que la cifra de curados (1.500 el martes) supera con amplitud a la de nuevos infectados.

11:25 Se aplana la curva de contagios en residencias de Aragón tras administrarse la vacuna contra la COVID-19

La curva de contagios por coronavirus SARS-CoV-2 entre residentes y trabajadores de estos establecimientos en Aragón ha experimentado un aplanamiento desde que comenzó a administrarse la vacuna contra la COVID-19 el pasado 27 de diciembre.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha explicado que tras comenzar a administrar la vacuna «ha llegado un momento en que los contagios han sido infinitamente menores» en residencias, algo «muy demostrativo de que estamos haciéndolo bien, de que estamos protegiendo» y que cuando se traslade a más población «irá disminuyendo la curva» de casos.

11:12 El obispo de Huelva suspende la Semana Santa

El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha hecho público este miércoles el decreto sobre la celebración de cultos, estaciones de penitencia y procesiones de las hermandades y cofradías en la Diócesis de Huelva, en el que se anuncia la suspensión de las procesiones de este año 2021.

De este modo, según recoge el decreto, «quedan suspendidas las estaciones de penitencia y procesiones organizadas por hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros grupos eclesiales que, estando previstos en sus reglas, hagan uso de la vía pública, hasta que se decida otra cosa al respecto».

10:58 Madrid pide cuarentenas para viajeros de Sudáfrica y Brasil

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha urgido este miércoles por carta a la ministra Carolina Darías a establecer cuarentenas obligatorias de 10 días para viajeros nacionales y residentes en España procedentes de Brasil y Sudáfrica por sus cepas de la covid-19. En la carta enviada a la ministra de Sanidad, el consejero argumenta que dicha cuarentena debe realizarse en la comunidad autónoma en la que resida el viajero, «como medida ajustada y proporcional a la gravedad de las situación en la que nos encontramos».

10:47 Cataluña: más de 2.000 contagios y 21 muertos

El Departamento de Salud de la Generalitat ha notificado este miércoles 2.019 nuevos contagios y 21 defunciones más en Cataluña durante las últimas 24 horas. La presión asistencial desciende: según los datos trasladados por la Consejería de Salud, este miércoles permanecían 2.466 personas ingresadas con Covid-19 en alguno de los hospitales catalanes. Esta cifra supone 62 pacientes menor que el día anterior. De todos los pacientes ingresados, 668 de ellos están en una UCI, 20 pacientes críticos menos que ayer.

10:43 Janssen prevé que Europa apruebe su vacuna en marzo

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) prevé dar su visto bueno a la vacuna de Janssen contra el coronavirus en marzo, según ha avanzado el director ejecutivo de Janssen Italia y presidente de la industria farmacéutica italiana, Massimo Scaccabarozzi, en una entrevista en el ‘Corriere della Sera’ recogida por Europa Press.

10:37 Un sindicato de enfermería pide vacunar los 365 días del año

El sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado que todas las comunidades autónomas vacunen del Covid-19 los 365 días al año, «durante las mañanas, tardes y fines de semana, cuando la disponibilidad de vacunas así lo permita», para lograr el objetivo de que el 80 por ciento de la población esté inmunizada en el verano.

Y es que, tras analizar la situación actual en el conjunto de servicios de salud, el sindicato ha constatado que distintas comunidades autónomas «siguen sin vacunar por las tardes y los fines de semana», y solo lo hacen por las mañanas, de lunes a viernes, alegando que no cuentan con un número mayor de vacunas para poder hacerlo.

10:15 Estados Unidos, el país más afectado en cifras

Estados Unidos continúa como el país más afectado en cifras totales, con 27.192.820 casos y 468.203 fallecidos, seguido por India, con 10.858.371 y 155.252, y Brasil, con 9.599.565 y 233.520, respectivamente.

Por su parte, México es el tercer país con más muertos en el marco de la pandemia, con 168.432, si bien figura como el decimotercero en número de contagios. Asimismo, Rusia ha superado este mismo miércoles el umbral de los cuatro millones de casos (4.012.710), mientras que en el rango entre los tres y los cuatro millones figuran Reino Unido (3.983.756), Francia (3.419.210) y España (3.005.487).

9:37 Coronavirus en el mundo: 425.000 casos

La pandemia de coronavirus ha dejado cerca de 425.000 casos durante el último día en todo el mundo, con lo que el total roza ya el umbral de los 107 millones de contagios, con más de 2,3 millones de muertos, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.

El centro ha señalado a través de su página web que durante el último día se han detectado 424.870 casos y 15.492 fallecidos, lo que sitúa los totales en 106.921.304 y 2.341.425, respectivamente, con 59.772.957 personas recuperadas de la COVID-19 hasta la fecha.

8:55 Celaá y las comunidades abordan los efectos de la covid-19 en el curso escolar

La ministra de Educación, Isabel Celaá, preside este miércoles una Conferencia Sectorial para tratar con las comunidades autónomas los efectos del coronavirus en el segundo trimestre del curso escolar y el desarrollo de la nueva ley educativa, la Lomloe.

Las aulas siguen siendo espacios seguros, según se reitera desde el Gobierno, pero varios sindicatos educativos aseguran que los contagios van en aumento y han solicitado cribados masivos y la vacunación de los docentes.

8:40 Galicia supera las 2.000 víctimas mortales por la pandemia

Galicia supera las 2.000 víctimas mortales ligadas a la pandemia de la covid-19, tras sumar 28 nuevos fallecimientos notificados por las autoridades sanitarias a última hora de este martes. En concreto, la Comunidad se sitúa con 2.016 víctimas mortales, aunque los datos concretos de las personas fallecidas se darán a conocer en las próximas horas.

8:30 Más de 500 municipios andaluces quedan en cierre perimetral y 245 sin actividad no esencial

La Junta de Andalucía aplica desde las 0,00 horas de este miércoles 10 de febrero el cierre perimetral a 520 municipios de la comunidad con una tasa de incidencia del coronavirus superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, incluidas las ocho capitales de provincia.

Para 245 de esos 520 municipios, la Junta dicta además el cierre de toda actividad no esencial por superar los 1.000 casos de Covid por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estas medidas se mantendrán vigentes durante un periodo de 14 días desde que se hayan decretado en cada municipio.

20:37 Cataluña ya ha comenzado a administrar las vacunas de AstraZeneca

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha iniciado este martes la vacunación contra el Covid-19 con las dosis de AstraZeneca, ha informado el departamento en un comunicado.

Las primeras dosis se han administrado a «los colectivos profesionales priorizados», es decir, farmacéutico, logopedas, fisioterapeutas y psicólogos, según ha concretado Salud. La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, confirmó el lunes la llegada de las primeras 31.800 dosis de esta vacuna.

19:50 Sanidad prioriza a trabajadores esenciales para la vacuna de AstraZeneca

La Comisión de Salud Pública ha definido este martes nuevos grupos que tendrán prioridad a la hora de recibir la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y, en este marco, priorizará a los trabajadores de servicios esenciales como miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios de Prisiones, miembros de Cuerpos de Seguridad y servicios de emergencia como Bomberos o profesores de infantil y primaria.

En la reunión celebrada este martes con presencia del Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, se ha seguido avanzando en la Estrategia de Vacunación y se ha definido nuevos colectivos a vacunar con AstraZeneca que incluyen a personas en activo de hasta 55 años de edad, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

19:10 Hay 26.101 pacientes ingresados por Covid en España

En la actualidad, hay 26.101 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 4.594 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 2.218 ingresos y 3.495 altas. Además, en la última semana 5.34 personas han ingresado en un hospital como consecuencia de la infección provocada por el contagio del coronavirus y 439 en una UCI. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 20,41 por ciento y en las UCI en el 42,28 por ciento.

18:07 España supera los tres millones de contagios y bate el récord diario de muertos en la 3ª ola: 766

En España ya se han infectado del coronavirus, desde que comenzó la pandemia, 3.005.487 personas, de las cuales 7.162 han sido diagnosticadas en las últimas 24 horas. Esto supone 16.402 casos más de los notificados el lunes por el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, y según el informe publicado este martes por el departamento que dirige Carolina Darias, la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 630 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 667,33 notificado ayer.

Respecto a los fallecidos por Covid-19, este martes se han notificado 766 más, lo que supone el récord diario de la tercera ola de contagio. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 63.061 personas, 1.698 notificados en la última semana.

18:00 Madrid notifica 58 fallecidos y 2.226 casos

La Comunidad de Madrid ha notificado 2.884 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.226 corresponden a las últimas 24 horas, y 58 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 601 nuevos casos, de los que 334 correspondían a las últimas 24 horas, y 64 fallecidos más en hospitales.

El número de pacientes hospitalizados ha descendido, con 3.823 en planta (232 menos) y 689 en UCI (19 menos), mientras que 529 pacientes han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 16.056 (904 más).

17:33 Castilla-La Mancha notifica 27 fallecidos y 558 nuevos casos

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 558 nuevos casos por infección de coronavirus, 98 más que los declarados en el día anterior. Sin embargo, el número de hospitalizados en cama convencional ha descendido en casi 90 personas, pasando de 1.194 a 1.107 pacientes.

17:28 Reino Unido castigará con 10 años de cárcel a quien oculte que ha estado en un país de riesgo

Las autoridades de Reino Unido castigarán con penas de hasta diez años de cárcel a quienes oculten que han visitado uno de los más de 30 países incluidos en la ‘lista negra’ por la prevalencia del coronavirus, dentro de una serie de medidas que plantean también cuarentenas en hoteles pagadas por el propio viajero.

17:25 Estudio sobre la supervivencia del covid en superficies

Investigadores del Instituto Indio de Tecnología de Bombay (IIT Bombay), en India, han demostrado que una gota respiratoria permanece líquida durante un tiempo mucho más corto en una superficie porosa, lo que la hace menos favorable para la supervivencia del virus, según publican en la revista ‘Physics of Fluids’. Concretamente, los investigadores encontraron que el coronavirus puede sobrevivir durante cuatro días en vidrio y siete en plástico y en acero inoxidable. Pero en papel y tela, el virus sobrevivió solo tres horas y dos días, respectivamente.

17:17 Cierre de escuelas para prevenir contagios

Una nueva investigación internacional sobre el impacto en la pandemia del cierre de diversos tipos de instalaciones para contener el virus ha revelado que, si bien el distanciamiento social en los lugares públicos, particularmente entre las poblaciones mayores, es la medida más importante, el cierre de escuelas no es muy beneficioso para prevenir casos graves de COVID-19, según publican en la revista ‘Chaos’.

17:02 El Covid obliga a suspender el juicio de Bárcenas

En la segunda jornada del juicio contra el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por el presunto pago en B de la sede del Partido Popular, el Tribunal finalmente ha decidido suspender hasta el próximo martes por el positivo en Covid de Cristóbal Páez, y será entonces cuando contestará sobre el posible careo entre Bárcenas y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Los magistrados también responderán la próxima semana si aceptan la petición de la defensa del ex tesorero de que declare el director de OKDIARIO Eduardo Inda.

16:48 Canarias: 174 positivos y dos muertos en 24 horas

Canarias ha registrado 174 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el acumulado en el archipiélago se eleva a 37.385, mientras que los fallecidos alcanzan los 547 tras sumar dos muertes en el último día, una en Tenerife y otra en Fuerteventura, según los datos que actualiza la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional canario a diario.

16:36 Margarita del Val: «La inmunidad colectiva es una entelequia»

La viróloga Margarita del Val considera que la inmunidad colectiva frente a la COVID-19 «es todavía una entelequia: para alcanzarla necesitaremos la vacunación de entre un 60-70 % de la población con una vacuna que proteja totalmente del contagio, algo que parece que todavía no tenemos».

16:31 Contrato para las vacunas de la UE con Sanofi y GSK

La Comisión Europea ha publicado este martes el contrato que firmó con los laboratorios Sanofi y GSK para la compra anticipada de su candidato a vacuna contra la Covid-19, aunque, al igual que lo que sucede en los documentos de los acuerdos con CureVac y AstraZeneca, mantiene censuradas algunas partes del mismo, como el precio máximo de cada dosis.

16:25 Baleares a favor de vacunar docentes tras los sanitarios

El Gobierno autonómico de Baleares defenderá este martes en la Comisión de Salud Pública que los docentes entren en la estrategia de vacunación contra la COVID-19 después del personal sanitario y sociosanitario. Así lo ha expresado la consejera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, en el pleno del Parlament, donde ha asegurado que el Ejecutivo autonómico quiere que este colectivo se incorpore pronto a la estrategia «por ser un colectivo esencial».

16:11 Castilla y León: 849 positivos y 30 fallecidos

Castilla y León suma 849 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa la cifra global hasta la fecha en 203.425, al tiempo que registra 30 nuevas víctimas mortales (de ellas 29 en hospitales y una en centros residenciales), así como un total de 24.245 altas médicas, de ellas 259 nuevas, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press.

Las estadísticas publicadas este martes registran 29 fallecimientos en los hospitales de la Comunidad, lo que eleva hasta 5.008 la cifra total de defunciones en estos centros.

15:50 Reino Unido endurece sus fronteras

Las autoridades de Reino Unido castigarán con penas de hasta diez años de cárcel a quienes oculten que han visitado uno de los más de 30 países incluidos en la ‘lista negra’ por la prevalencia del coronavirus, dentro de una serie de medidas que plantean también cuarentenas en hoteles pagadas por el propio viajero.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, ha sido el encargado de anunciar ante la Cámara de los Comunes los detalles de unas restricciones que ya se habían adelantado en enero, después de que Reino Unido registrase los peores datos de contagio de coronavirus de toda la pandemia.

15:39 La vacuna rusa no estará disponible hasta mayo

Las autoridades de Rusia han indicado este martes que la vacuna Sputnik V no llegará a la Unión Europea hasta mayo o junio dado que los envíos se realizarán una vez haya finalizado la vacunación en masa en territorio ruso.

El jefe del Fondo de Inversión Directo de Rusia, Kirill Dimitriev, ha confirmado la información en declaraciones a la cadena Rossiya 24. Dimitriev se encuentra al frente de la campaña internacional de marketing de la vacuna, que ya ha sido aprobada en numerosos países.

15:30 Andalucía: nuevo récord de muertos con 126 en 24 horas

Andalucía suma este martes 9 febrero 126 fallecidos por coronavirus Covid-19, mayor cifra diaria en lo que va de pandemia por encima de los 106 de hace justo una semana, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 1.997 contagios en las últimas 24 horas, menor cifra diaria desde el 10 de enero, cuando hubo 1.100, y notablemente inferior a los 3.795 contagios de hace siete días.

15:24 Voto por correo en las elecciones catalanas

Correos ha admitido hasta este martes más de 191.500 votos por correo para las elecciones del 14F, y de estos un total de 109.564 se han admitido en el domicilio y 81.986 en las oficinas.

Según un comunicado de Correos de este martes, el 67,3% de los 284.634 solicitantes ya han ejercido por correo su derecho al voto; además, se informa de que en estas elecciones se puede registrar el récord de voto por correo en unos comicios para el Parlament.

15:10 China ofrece su vacuna a Europa central y del Este

Las autoridades de China han ofrecido este martes dosis de la vacuna contra el coronavirus a países de Europa Central y del Este y han llamado así a la comunidad internacional a incrementar la cooperación entre estados. El presidente chino, Xi Jinping, ha indicado este martes que Serbia ya ha recibido 1 millón de vacunas de una empresa china, mientras que Hungría habría firmado un contrato con otra empresa farmacéutica del país.

15:06 Marbella y Estepona seguirán cerradas

Las localidades malagueñas de Marbella y Estepona continúan con una tasa PDIA (PCR y test rápido de antígenos) superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, por lo que tienen que continuar con la actividad no esencial cerrada, junto con dos nuevos que ingresan desde este miércoles en estas citadas restricciones: Cañete la Real (1.653,4) y Montejaque (1.053,7).

Por su parte, son ocho municipios los que salen del nivel 4, grupo 2, lo que supone bajar de una tasa de 1.000 y reabrir actividad no esencial. En concreto, son las localidades de Alhaurín de la Torre, Almargen, Ardales, Manilva, Tolox, Villanueva del Rosario, Casabermeja y Benarrabá.

15:00 Coronavirus en España: 47.095 casos durante el fin de semana

La recién nombrada ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha notificado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se notificaron, en territorio español, 47.095 nuevos casos de contagios de coronavirus durante el fin de semana, 3.218 de ellos en las últimas 24 horas. Además, también ha trasladado que la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa actualmente en los 667 casos por 100.000 habitantes.

14:46 España prorroga las restricciones de vuelo por las nuevas cepas

El Gobierno ha ampliado hasta el 2 de marzo las restricciones a la entrada de vuelos que procedan del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, excepto para los nacionales y residentes en España y Andorra, debido a las cepas de coronavirus detectadas en esos países, según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha detallado que se trata de la cuarta prórroga de las restricciones a los vuelos y barcos que proceden del Reino Unido: estará vigente desde las 18:00 del día 16 de febrero hasta las 18:00 horas del día 2 de marzo de 2021.

14:35 Asturias: 233 casos y seis fallecidos

La Consejería de Salud ha confirmado 233 nuevos casos de coronavirus detectados el pasado lunes, jornada en la que se produjeron 76 ingresos en planta y 4 en UCI, y se registraron 92 altas. Además, han fallecido seis personas: tres mujeres de 73, 79 y 88 años y tres hombres de 81, 85 y 86. Ninguna de estas personas residía en un centro sociosanitario para mayores.

14:24 La Rioja: cuatro muertos y bajan los casos activos

La Rioja ha registrado este martes la muerte de cuatro personas por coronavirus, en una jornada de descenso en la presión asistencial, con ocho ingresos menos en los centros hospitalarios riojanos, hasta los 200, aunque no en la UCI, con dos pacientes más (59 en total). Mientras, los casos activos siguen bajando, con 167 menos, hasta quedar en 1.595.

14:07 Más dósis de la vacuna de AstraZeneca

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha adelantado que se espera que en los próximos días lleguen a España más dosis de la vacuna desarrollada por la compañía AstraZeneca y la Universidad de Oxford, después de que este sábado hayan llegado las primeras 196.800 dosis.

En rueda de prensa, Darias ha informado de que todas ellas ya han sido repartidas a todas las comunidades autónomas y que, además, se espera que esta semana lleguen también a España 400.000 dosis de la vacuna de Pfizer y unas 104.400 de la vacuna de Moderna.

13:54 País Vasco: repuntan ligeramente los contagios en 24h

El País Vasco ha registrado este pasado lunes 723 nuevos casos de covid-19, lo que supone 102 más que un día antes, se mantiene la tasa de positivos en relación a las pruebas diagnósticas realizadas en el 5,9%, pero se han incrementado los nuevos ingresos en planta, con 93 hospitalizados ayer, 51 más que el domingo, mientras que en las UCIs permanecen 157 pacientes con coronavirus, siete menos.

13:49 Murcia: los contagios repuntan

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia ha repuntado a 308 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido 11 personas por Covid-19. Se trata de 7 varones y 4 mujeres de 74, 69, 89, 72, 83, 87, 86, 83, 80, 88 y 86 años; 3 de Cartagena, 2 de Murcia, 2 de Yecla y el resto de Las Torres de Cotillas, Fuente Alamo, Jumilla y Mazarrón.

13:36 El pico de ocupación UCI llegará «a finales de semana»

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que a finales de esta semana se podrá alcanzar el «pico» de ocupación de pacientes Covid-19 en las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Este lunes, el Ministerio de Sanidad ha notificado 47.095 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 3.218 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de contagiados desde el inicio de la pandemia en las 2.989.085. Además, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa actualmente en los 667 casos por cada 100.000 habitantes.

13:30 La justicia obliga a reabrir los bares y restaurantes de los municipios del País Vasco en zona roja

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha resuelto este martes permitir a los bares y restaurantes del País Vasco reabrir en los municipios que se encuentran en ‘zona roja’ por la alta incidencia de la covid-19.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV ha adoptado esta medida cautelar solicitada el pasado 4 de febrero por los hosteleros vascos a través de un recurso en el que reclamaron que se eliminara la medida decretada por el Ejecutivo de clausurar bares y restaurantes en localidades de más de 5.000 habitantes en los que la Tasa de Incidencia Acumulada de casos positivos por covid-19 en los últimos 14 días fuera igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes. Esta restricción se extendía también a municipios más pequeños con alta incidencia del virus.

El alto Tribunal ha decidido, de forma provisional, aceptar la reclamación de las Asociaciones de Hostelería de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, a la espera de entrar en el fondo del asunto y tomar una decisión definitiva.

11:40 La OMS y China concluyen que el coronavirus es de origen animal y que surgió en diciembre en Wuhan

El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinado en China para investigar los orígenes del coronavirus ha concluido que el SARS-CoV-2 es de origen animal y que «no hay evidencia» de que hubiera transmisión antes de su detección en diciembre de 2019 en Wuhan.

El equipo llegó el 14 de enero a la ciudad de Wuhan, considerada como la ciudad epicentro de la pandemia, y, tras dos semanas de cuarentena, visitó lugares como el mercado mayorista de mariscos de Huanan, donde se produjo el primer grupo de infecciones conocido, así como el Instituto de Virología de Wuhan, que participa en la investigación de coronavirus.

11:10 La presidenta balear asegura que nadie se ha vacunado «por tener un carné político»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado este martes que nadie se ha vacunado «por tener un carné político» o saltándose el protocolo de vacunación.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha respondido así al portavoz de Vox en la Cámara, Jorge Campos, que ha preguntado por el número de personas que se han vacunado saltándose el protocolo.

Armengol ha defendido que el protocolo de vacunación marcado a nivel estatal se está siguiendo en Baleares de manera «rigurosa» y todos los que se han vacunado han formado parte de los grupos diana.

10:34 El virus continúa retrocediendo en Cataluña, aunque suma otros 89 fallecidos

La tercera ola de la COVID-19 sigue descendiendo en Cataluña, con una velocidad de propagación (Rt) que ha bajado a 0,84, dos centésimas menos que este lunes, mientras se reduce también la presión hospitalaria, aunque se han reportado otros 89 fallecimientos en las últimas 24 horas.

Según los datos de los indicadores epidémicos actualizados este martes por el Departamento de Salud, hay 2.528 personas infectadas con COVID ingresadas en los hospitales catalanes, 107 menos que el lunes, de las que 688 están críticas en la UCI, seis menos.

10:20 La pandemia acelera el realojo de familias vulnerables en zonas rurales por la Fundación Madrina

La pandemia ha acelerado el realojo de familias vulnerables en zonas rurales dentro del proyecto Pueblos Madrina, que la Fundación Madrina lleva desarrollando desde hace 16 años. En la actualidad, este proyecto realoja hasta 3 familias y 15 niños cada semana en zonas rurales, con perfiles de familias inmigrantes y españolas, siendo esta última la tendencia acelerada tras el inicio de la pandemia.

Hasta la fecha, Fundación Madrina ha ayudado a salir de las grandes urbes y a comenzar una nueva vida en las zonas rurales a más de 300 familias y mujeres, y a más de 1.000 niños menores de 3 años. Mientras, otras 500 familias aguardan su turno en una lista de espera para su realojo que no para de crecer. Se han repoblado familias en pueblos de las provincias de Ávila, Guadalajara, Castilla-León, Segovia y Extremadura. Además, la Fundación está trabajando para poder abrir nuevos alojamientos en otros pueblos del resto de España y de Portugal.

10:00 Irán inicia la campaña de vacunación contra el coronavirus con la Sputnik V

Las autoridades de Irán han iniciado este martes la campaña de vacunación contra el coronavirus en el país, en la que utilizarán las vacuna desarrollada por Rusia, Sputnik V, tras una orden en este sentido por parte del presidente del país, Hasán Rohani.

La vacunación ha arrancado en una ceremonia en el Hospital Imam Jomeini de la capital, Teherán, en la que el hijo del ministro de Sanidad, Said Namaki, ha sido el primero en ser inoculado con el fármaco, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

09:40 Cataluña contabiliza 1.477 grupos escolares confinados y cinco centros cerrados

Las escuelas catalanas contabilizan este martes 1.477 grupos estables confinados -un 2,05% del total- y cinco centros cerrados por brotes de coronavirus -un 0,10% del total-. La cifra de 1.477 grupos confinados supone una reducción de 126 respecto al recuento anterior, ha informado la Conselleria de Educación de la Generalitat en una actualización de datos a partir del vaciado que cada centro introduce en la aplicación ‘Traçacovid’.

Hay 35.761 personas que pertenecen a la comunidad educativa en cuarentena: 34.010 alumnos, 1.671 docentes y personal interno, y 80 trabajadores externos.

09:20 España comenzará este martes a administrar la vacuna de AstraZeneca

Las comunidades autónomas comenzarán hoy a inyectar la vacuna de AstraZeneca

Las comunidades autónomas pueden ya comenzar a inocular las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca, que llega en un momento en que los contagios de coronavirus siguen en descenso pero continúa la presión hospitalaria. A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, la de AstraZeneca se administrará a personas de entre 18 y 55 años, tal y como aprobó la Comisión de Salud Pública, ya que su eficacia no ha sido suficientemente comprobada en mayores de esa edad. (Efe)

08:46 El obispo de Cartagena admite que se vacunó en un centro de la Diócesis y renuncia a la segunda dosis

El obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha admitido este lunes que se vacunó contra la Covid-19 en un centro de la Diócesis aunque «en ningún momento creyó estar actuando mal» y ha anunciado que renuncia a ponerse la segunda dosis a partir de la cual se genera la inmunidad.

En un comunicado, el Obispado de Cartagena ha explicado que Lorca Planes, de 72 años, recibió la primera dosis en el centro en el que se vacuna cada año, perteneciente a la Diócesis de Cartagena.

Se trata de un centro de asistencia a personas vulnerables al que el obispo acude «con asiduidad» al ser el presidente de su patronato. En concreto, realizó su última visita al mismo el pasado 30 de enero para celebrar la Eucaristía junto a los residentes.

20:50 España defiende el acceso igualitario a las vacunas

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, ha defendido este lunes el acceso igualitario a las vacunas contra la Covid-19 como primer reto internacional asumido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

20:33 La OMS pide no estigmatizar a los contagiados

La epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Maria Van Kerkhove, ha pedido «no estigmatizar» a las personas que se han infectado del coronavirus, o de alguna de sus variantes, y ha recordado que todo el mundo «está en el mismo barco».

«No se puede estigmatizar a nadie que esté infectado. Todos estamos en el mismo barco y tenemos que cuidar a las personas que se han contagiado y a sus familiares si realmente queremos salir de esta», ha dicho la experta durante una rueda de prensa.

20:10 Más de dos millones de dosis de vacunas administradas

En España se han administrado hasta el domingo 2.105.033 dosis de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer y Moderna, el 94,9 por ciento de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que asciende a 2.218.755 unidades.

En concreto, de las 2.105.033 administradas, 2.057.913 han sido de la vacuna de Pfizer (786.407 personas han recibido ya la pauta concreta) y 47.120 de la vacuna de Moderna. Además, España ya ha recibido 2.131.155 dosis de la vacuna de Pfizer y 87.600 de la de Moderna.

19:50 Nuevos casos de las cepas novedosas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado de que las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad hasta 479 casos confirmados de la variante británica, dos de la sudafricana y una de la brasileña.

19:33 Suspendido el juicio de Bárcenas por un positivo

Se ha suspendido el juicio del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por un positivo cercano al mismo, en concreto, del acusado Cristóbal Páez, quien dio ese resultado hace unos días.

18:52 Sanidad notifica 909 fallecidos, la peor cifra de la tercera ola

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 47.095 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana, 3.218 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 79.686 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 2.989.085 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 667, frente a 750 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 313.822 positivos.

17:56 Navarra prorroga todas las limitaciones vigentes hasta el 25 de febrero

El Gobierno de Navarra prorrogará hasta el 25 de febrero inclusive, las restricciones para frenar la expansión del Covid-19, que incluyen, entre otras, el cierre del interior de los establecimientos hosteleros, la reducción de aforos en comercios y en distinto tipo de actividades, la limitación de las reuniones en el ámbito privado a convivientes, el cierre perimetral de la Comunidad foral y la prohibición de movilidad entre las 23:00 a 06:00 horas.

17:42 Castilla-La Mancha registra 1.934 nuevos casos este fin de semana

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 1.934 nuevos casos por infección de coronavirus correspondientes al viernes, sábado y domingo, lo que indica un descenso en 2.360 casos con respecto al fin de semana anterior, cuando se detectaron 4.294 positivos. Asimismo, se han producido 95 fallecimientos, 24 menos que el pasado fin de semana.

Así, el viernes los casos fueron 833, el sábado 641 y el domingo 460, según ha informado la Junta en nota de prensa. Por provincias, Toledo ha registrado 706 casos, Guadalajara 330, Ciudad Real 317, Cuenca 294 y Albacete 287.

17:40 Los fallecidos aumentan en Extremadura hasta los 20 muertos

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 81 casos positivos de covid-19 confirmados, lo que representa un importante descenso con respecto a la última jornada, aunque las muertes han subido hasta la veintena y suman, desde el inicio de la pandemia, un total de 1.597.

En los hospitales extremeños hay ingresadas 464 personas, nueve menos que en la jornada anterior, de las que 65 de ellas está en UCI, diez menos, y se han dado 1.160 altas, lo que equivale a un acumulado de 58.962.

17:22 Más de 400.000 contagiados en el mundo

La pandemia de coronavirus ha dejado cerca de 400.000 casos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que el total supera ya los 106 millones de contagios, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins. El centro ha indicado a través de su página web que durante el último día se han detectado 396.269 contagios y 7.824 fallecidos a nivel mundial, lo que sitúa los totales en 106.206.994 y 2.318.388, respectivamente, con 59.226.041 personas recuperadas hasta la fecha de la COVID-19.

Estados Unidos continúa como el país más afectado en cifras totales tras superar la barrera de los 27 millones de casos (27.007.719), con 463.482 muertos, seguido por India, con 10.838.194 y 155.080, y Brasil, con 9.524.640 y 231.534 respectivamente. México es el tercer país con más fallecidos, con 166.200.

17:13 Asturias también prorroga las restricciones

El Boletín Oficial del Principado de Asturias ha publicado este lunes un suplemento que incluye la prórroga de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se trata de una resolución de la Consejería de Salud que viene a prorrogar las medidas restrictivas puestas en marcha en diciembre y modificadas en dos ocasiones en enero. La orden entrará en vigor a las 0.00 horas de este martes 9 de febrero y permanecerá activa, al menos, hasta el 22 de este mes.

17:10 Castilla y León prorroga las restricciones

La Junta de Castilla y León ha acordado este lunes prorrogar quince días más, hasta el 23 de febrero, las medidas restrictivas que afectan fundamentalmente al sector de hostelería, los centros comerciales, los gimnasios y los salones de juego, al entender que persiste el riesgo «extremo» de contagios de covid.

17:03 Más de 29,9 millones de test Covid desde marzo de 2020

Las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que, hasta el 4 de febrero, han llevado a cabo un total de 29.942.569 pruebas diagnósticas, de las que 23.660.765 son PCR y 6.281.804 test de antígenos. En la última semana, del 29 de enero al 4 de febrero, las comunidades autónomas han realizado un total de 982.524 PCR, una media de 140.360 PCR al día. Además, desde el 29 de enero al 4 de febrero, las comunidades autónomas han llevado a cabo un total de 688.413 test de antígenos (98.344 de media al día).

16:57 Canarias: 187 positivos y 2 fallecidos en un día

Canarias ha registrado 187 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el acumulado en el archipiélago se eleva a 37.211, mientras que los fallecidos alcanzan los 545 tras sumar dos muertes en el último día, según los datos que actualiza la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional pasadas las 14.00 horas. Así, del total de casos que ha registrado Canarias, 7.121 se encuentran activos, de los que 76 se mantienen ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivo y 329 permanecen hospitalizados (+8). Además 29.545 personas ha superado la enfermedad.

16:49 Madrid: 334 positivos y 64 fallecidos en 24 horas

La Comunidad de Madrid ha notificado 601 nuevos casos de coronavirus, de los que 334 corresponden a las últimas 24 horas, y 64 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este lunes con datos a cierre del día anterior. En la jornada precedente se notificaron 1.554 nuevos casos, de los que 543 correspondían a las últimas 24 horas, y 49 fallecidos más en hospitales.

16:45 El País Vasco registra la positividad más baja desde enero

El País Vasco ha registrado en las últimas 24 horas un descenso de la positividad hasta el 5,8%, la más baja desde mediados de enero, aunque sigue manteniendo alta la presión hospitalaria con 737 enfermos ingresados por covid. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha actualizado los datos de la evolución de la pandemia correspondientes a este pasado domingo, día en el que se hicieron 10.687 test diagnósticos, en los que dieron positivo 621 personas, 11 menos que el sábado, día en el que también se hicieron menos pruebas.

16:33 Participación en las elecciones catalanas

El descenso progresivo de la incidencia acumulada (IA) de coronavirus que se está registrando en Cataluña puede favorecer la participación electoral el domingo si se mantiene esta bajada. La incidencia acumulada en los últimos 14 días ha caído por debajo de 500 y se sitúa en 483,91 casos por cada 100.000 habitantes, según datos recogidos por Europa Press.

16:25 Feijóo anuncia «algún respiro» en las restricciones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este lunes que «es posible que la próxima semana» pueda «haber algún respiro» en las restricciones en vigor en la Comunidad gallega para frenar la Covid-19 pero, de momento, «han de continuar». Así lo ha manifestado el mandatario autonómico a preguntas de los medios sobre la reunión de este martes del comité clínico y la situación en Galicia de la pandemia por la Covid-19.

16:13 El obispo de Orihuela niega trato de favor

El obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, ha negado «ningún trato de favor» al recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19, hecho que Sanidad investiga por si se hubiera producido o no de manera irregular, y ha renunciado a recibir la segunda dosis vista la «repercusión mediática».

Desde el Obispado han confirmado en un comunicado que Murgui recibió la primera dosis de la vacuna en la Casa Sacerdotal pero han señalado que lo hizo «sin buscar ningún trato de favor» y «siguiendo la dinámica de las demás campañas de vacunación», debido a su «vinculación sanitaria».

16:05 Test de antígenos en las elecciones catalanas

El secretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, ha explicado que los titulares y primeros suplentes de las mesas electorales del 14F recibirán un SMS para que acudan a su centro de atención primaria (CAP) a realizarse un test de antígeno (TAR) de diagnóstico de Covid-19, con la previsión de que hasta el viernes se hagan unas 60.000 pruebas.

15:52 Navarra detecta 80 nuevos contagiados

En Navarra se detectaron este domingo 80 nuevos casos positivos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 1.652 pruebas (1.324 pruebas PCR y 328 test de antígenos), con un 4,8% de positivos.

15:45 Sanciones en Madrid durante el fin de semana

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido este fin de semana en 395 fiestas ilegales en locales y domicilios, ha interpuesto 280 sanciones por botellón y 854 multas por no cumplir el toque de queda, según han informado este lunes a Efe fuentes municipales. Desde el inicio del estado de alarma, el pasado 25 de octubre, la Policía Municipal ha intervenido durante los fines de semana y los puentes en más de 4.250 fiestas privadas en domicilios y locales de ocio donde se incumplían las medidas sanitarias.

15:32 Vacuna de AstraZeneca en España

Las 196.800 dosis de la vacuna de AstraZenceca y la Universidad de Oxford contra la covid ya han comenzado a distribuirse en la península y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y este martes llegarán a las comunidades insulares de Baleares y Canarias. A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, la de AstraZeneca se administrará a personas de entre 18 y 55 años, tal y como aprobó la Comisión de Salud Pública, ya que su eficacia no ha sido suficientemente comprobada en mayores de esa edad.

15:20 Castilla y León prohíbe las procesiones de Semana Santa

El Gobierno autonómico de Castilla y León ha avanzado que prohibirá la celebración de procesiones, y otros actos multitudinarios, vinculados a las fiestas de Semana Santa, que este año tiene lugar del 28 de marzo al 4 de abril. La provincia española se encuentra ahora mismo en Nivel 4 de alerta y ha impuesto medidas rigurosas para tratar de frenar el avance de la pandemia de coronavirus.

15:16 Investigación sobre la boda celebrada en el Casino

La Dirección General de Salud Pública madrileña ha abierto una investigación sobre la boda celebrada el pasado sábado en el Casino de Madrid, cuyos invitados no llevaban mascarilla, y ha solicitado a la Policía Municipal que realice las actuaciones necesarias para comprobar el incumplimiento de las medidas frente al coronavirus. El enlace tuvo lugar el sábado en esas instalaciones del Casino, en el centro de la capital, donde se celebraba la boda de Jaime Navarro, un exjugador de la cantera del Real Madrid, y Beatriz Ungría.

15:06 No habrá dimisiones por las vacunaciones irregulares en Baleares

La portavoz del Gobierno balear, Pilar Costa, ha descartado que vayan a producirse dimisiones o ceses en relación a la vacunación de altos cargos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz ha trasladado la confianza del Ejecutivo en el equipo de profesionales que está volcado en el proceso de vacunación. «El proceso seguirá con el mismo equipo, con los mismos responsables y con los mismos profesionales hasta ahora», ha concluido. MÉS per Mallorca había pedido la dimisión del coordinador de la estrategia de vacunación, Carlos Villafáfila, por la vacunación de altos cargos.

14:58 Murcia: 13 fallecidos

La cifra de nuevos casos de coronavirus en la Región de Murcia se ha situado en 95 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que han fallecido 13 personas por Covid-19. Se trata de 8 mujeres y 5 hombres, de 84, 91, 92, 90, 96, 91, 87, 95, 66, 93, 87, 84 y 87 años. Seis de ellos eran de Cartagena, 4 de Murcia, 2 de Yecla y uno de Cieza.

14:34 Cierre de hostelería en el País Vasco

Un total de 84 municipios vascos mantendrán sus bares y restaurantes cerrados y el deporte escolar suspendido a partir de este próximo martes debido a la alta incidencia de covid-19, según la resolución publicada por la dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco este jueves. Entre los municipios más poblados, se incorporan al listado Gorliz y Laudio, mientras que abandonan estas restricciones Eibar y Trapagaran.

14:15 Castilla y León prorroga hasta el 23 de febrero el cierre del interior de hostelería, centros comerciales y gimnasios

La Junta de Castilla y León, reunida este lunes, 8 de febrero, de forma telemática y extraordinaria, ha aprobado el mantenimiento durante otros catorce días de las medidas de carácter excepcional decretadas para la pandemia en toda la Comunidad y que contemplan, entre otras, el cierre del interior de la hostelería, de los centros comerciales y de los gimnasios y centros deportivos.

Asimismo continua vigente el toque de queda entre las 20.00 y las 06.00 horas, la limitación a cuatro personas de la participación en reuniones sean en espacios de uso público o privado y la reducción del aforo en lugares de culto a un tercio de su capacidad, con un máximo de veinticinco asistentes.

14:00 La vacuna de Pfizer y BioNTech es efectiva contra las variantes británica y sudafricana, según un estudio

Pfizer y BioNTech han anunciado la publicación en la revista científica ‘Nature Medicine’ de datos procedentes de estudios ‘in vitro’ que demuestran que los sueros de personas vacunadas con su inmunización neutralizan el SARS-CoV-2 con mutaciones clave presentes en las variantes del Reino Unido y Sudáfrica.

13:30 El Defensor del Paciente solicita a la fiscal general del Estado intervenir en las residencias de ancianos

El Defensor del Paciente ha enviado una carta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para solicitarle su intervención en las residencias, ya vuelven a ser las «más denostadas por abandono, por dejadez y por no poner medios» contra el coronavirus.

«A pesar de ser los más afectados o solo por ser los más frágiles, si no por no tener el cuidado y los medios que se deberían haber puesto después de la primera ola de contagios, ya estamos en la tercera y seguimos con los mismos problemas, la misma dejación de funciones de las administraciones y curiosamente las empresas privadas las más denunciadas», ha señalado la organización.

13:00 Desmantelada una ‘rave’ con más de 50 personas y un conocido DJ en Alcalá de Henares (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la localidad de Alcalá de Henares una ‘rave’ de más de 50 personas durante la madrugada de ayer domingo, ha informado hoy la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

Los hechos se produjeron sobre las 5.30 horas de la madrugada en la carretera de Alcalá a Daganzo cuando los agentes fueron alertados por una mujer que había ido a recoger a su hija. Se encontraba en la finca La Galiana, alquilada para este evento.

En el interior comprobaron que se estaba desarrollando una fiesta con la animación de cuatro DJ y que no se respetaban las medidas higiénico-sanitarias establecidas, además en todas las estancias encontraron restos de sustancias estupefacientes. La fiesta se había anunciado y convocado a través de redes sociales y que se podía seguir en directo vía streaming previa solicitud.

12:30 La consejera del Cabildo de La Palma rechaza dimitir tras vacunarse

La consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín, ha anunciado este lunes que no va dimitir de su cargo pese que a un informe de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias establece que se incumplió el protocolo de vacunación.

En un encuentro con medios de comunicación, ha comentado que su vacunación estuvo avalada por el director médico del Hospital de Dolores, donde ejerce la mayor parte de su labor y cuenta con despacho propio, y fue autorizada por el Servicio Canario de Salud.

«No voy a presentar mi dimisión como responsable del área de sanidad del Cabildo Insular de La Pama y defenderé también ante mi partido la legitimidad de este proceso de vacunación. Soy y me siento socialista y el PSOE es el partido donde están reflejados mis valores, los que he defendido y promovido en cada de unas las tareas que he desempeñado como cargo público y seguiré haciéndolo», ha indicado.

11:30 Murcia avanza que la hostelería podrá abrir sus terrazas en más municipios esta semana

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha avanzado que esta semana «hay más municipios que habrán bajado de la incidencia de riesgo extremo» y que, por tanto, podrán abrir sus terrazas, aunque ha confirmado que el cierre perimetral de todos los municipios continuará porque la Región está por encima de una incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes y eso es riesgo extremo según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En una entrevista concedida al programa de Ana Rosa en Tele 5, López Miras ha recordado que cada lunes, en función de cómo vaya evolucionando la incidencia, se suavizan las restricciones. «El lunes pasado cinco municipios pudieron abrir las terrazas en la hostelería y esta semana hay más municipios que habrán bajado de la incidencia de riesgo extremo que podrán abrir sus terrazas», ha corroborado.

11:10 Continúa el descenso en Navarra con cifras en torno a los ochenta positivos

Los contagios por covid-19 continúan en descenso en Navarra, donde por segunda jornada consecutiva los positivos se sitúan en torno a los ochenta con una caída también destacable en la tasa de positividad.

Ayer, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra se detectaron 80 positivos entre las 1.652 pruebas (PCR y antígenos) realizadas, lo que deja una tasa de positividad del 4,8 %.

En la jornada anterior, el total de contagios contabilizados fue de 87, en ese caso con un 3,7 % de positivos.

Desde primeros de enero no se habían registrado cifras similares en la Comunidad Foral, que esta semana volverá a revisar las medidas restrictivas adoptadas ante la covid-19, en vigor hasta el 11 de febrero.

10:50 Veinte detenidos y 2.830 actas de sanción en segundo fin de semana de cierre de la Comunidad Valenciana

El segundo fin de semana de cierre perimetral de grandes ciudades de la Comunidad Valenciana ha dejado un total de 20 detenidos, 2.830 actas de sanción y 1.449 vehículos rechazados entre las 15 horas del viernes y las ocho de la tarde de este domingo, sin incidentes destacados.

Según el balance de Delegación de Gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad han intervenido en varios botellones o fiestas ilegales durante el fin de semana. Las actuaciones más relevantes se han registrado en Alicante, donde se llegaron a reunir un centenar de personas, o en las inmediaciones del cementerio de Benimaclet en Valencia.

10:30 El virus acelera su caída en Cataluña, aunque repuntan los hospitalizados

El descenso de la tercera ola de la covid ha acelerado su caída, con una velocidad de propagación (Rt) que se ha situado en 0,86, tres centésimas menos que el domingo, aunque repuntan el número de hospitalizados y de pacientes en la UCI, en parte por el efecto de fin de semana, en que se dan menos altas.

Según los datos de los indicadores epidémicos actualizados este lunes por el departamento de Salud, hay 2.635 personas infectadas con coronavirus ingresadas en los hospitales catalanes, 69 más que el día anterior, de las que 694 están críticas en la UCI, diez más que la jornada previa.

10:10 La vacuna del Covid devuelve la confianza a los inversores españoles, tras cinco trimestres en negativo

La confianza del inversor español en los mercados de valores volvió a situarse en valores positivos en el cuarto trimestre de 2020, tras el anuncio del lanzamiento de la vacuna frente al Covid-19, según la última encuesta de JP Morgan AM.

El índice de confianza del inversor en España rebotó con fuerza en el último trimestre del año, recuperando casi 3,5 puntos, con lo que logró cerrar en positivo (+0,55) el ejercicio.

En el último trimestre, se rompió la tendencia pesimista registrada a lo largo de cinco trimestres en valores negativos. De hecho, la confianza de los españoles en los mercados no había estado en terreno positivo desde el segundo trimestre de 2018.

9:45 La Rioja intenta derribar el «frontón» de covid con drásticas restricciones

La Rioja intenta derribar el «frontón» en el que se ha convertido la ascendente curva de contagios de la covid con la adopción de severas restricciones, que incluyen, desde el pasado 22 de enero, el cierre de todos los locales, establecimientos y servicios no esenciales y el confinamiento perimetral de sus 174 municipios.

Las llamadas a la responsabilidad individual y colectiva y al autoconfinamiento no han sido suficientes para que La Rioja doble la curva de los casos de coronavirus en esta tercera ola de la pandemia, peor que en las dos anteriores y que, a día de hoy, tiene una incidencia acumulada a 14 días que roza los 1.000 casos por 100.000 habitantes.

9:30 China no registra por primera vez en semanas ningún contagio local de coronavirus

El Ministerio de Salud de China no ha confirmado este lunes ningún caso local de coronavirus, después de semanas sumando contagios comunitarios, aunque sí 30 nuevos casos, 14 de ellos sintomáticos importados desde el extranjero y 16 asintomáticos.

De los casos procedentes del exterior, que Shanghái y Guangdong han notificado siete casos, respectivamente. Además, se han detectado 16 nuevos casos asintomáticos de COVID-19, 15 de ellos importados.

Hay un total de 639 casos asintomáticos que permanecen bajo observación médica, 291 de ellos llegados de fuera de China.

9:00 Sanidad reparte 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca a las comunidades

El Gobierno inicia este lunes el reparto entre las diferentes comunidades y ciudades autónomas de las 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra la covid, la tercera que se administrará en el territorio nacional tras las de Pfizer y Moderna.

Las primeras dosis de esa vacuna llegaron a España este sábado y para su reparto se tomará como base la Estrategia Estatal de Vacunación, ha informado el Ministerio de Sanidad.

Se trata del primer envío que Astrazeneca realiza a nuestro país, tras la reciente autorización de comercialización de la vacuna para adultos mayores de 18 años por parte Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la aprobación de la Comisión Europea.

8:45 La pandemia deja ya 1.967 muertes en Galicia después de otros 17 fallecimientos

Las autoridades sanitarias han comunicado el fallecimiento de otras 17 personas diagnosticadas con coronavirus que elevan a 1.967 las víctimas mortales que hasta el momento deja la pandemia en Galicia.

Las muertes comunicadas en la noche de este domingo corresponden a los últimos cuatros días (del 4 a este 7 de febrero) y cinco eran usuarios de residencias de mayores. Todos tenían patologías previas.

21:00 La Xunta da por buenas las explicaciones de DomusVi y no investigará la vacunación de su delegada

La conselleira de Política Social, Fabiola García, da por buenas las expliaciones ofrecidas por la multinacional DomusVi sobre la vacunación de su delegada, Josefina Fernández, quien justificó haber recibido una de las dosis de la vacuna contra el covid-19 por ejercer como directora de una residencia y estar en contacto con los usuarios.

«Si Josefina Fernández está diariamente con residentes considero que debe ser vacunada. Si no está en contacto con residentes diariamente tendrá que ser ella quien dé explicaciones», ha señalado García en una entrevista este domingo en la Cadena Ser en la que ha reconocido que la administración gallega no se ha dirigido a la delegada de DomusVi para demandar explicaciones por su vacunación ni tiene previsto abrir una investigación al respecto.

20:45 Indonesia aprueba el uso de la vacuna de Sinovac en la población anciana

Indonesia ha aprobado este domingo el uso en ancianos de la vacuna contra el coronavirus de la compañía china Sinovac y las inoculaciones podrían dar comienzo entre marzo y abril, según la portavoz del Ministerio de Sanidad, Siti Nadia Tarmizi.

Según ha informado la agencia estadounidense Bloomberg, PT Bio Farma, una empresa local, colaborará con Sinovac para producir de manera local en el archipiélago la vacuna.

La vacuna de Sinovac ya se usaba con la población general en Indonesia desde el 13 de enero cuando comenzó la campaña de vacunación. Hasta la fecha, más de 770.000 personas han recibido la primera dosis y más de 137.000, la segunda.

20:30 Rusia registra más de 16.000 contagios y 430 fallecidos en las últimas horas

Rusia ha registrado 16.048 casos de coronavirus y 432 muertes por esta causa durante las últimas 24 horas mientras se encamina a los cuatro millones de contagios totales, umbral que podría alcanzar la semana que viene, según ha informado este domingo el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus.

En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 16.048 casos de covid-19 en 85 regiones, incluidos 1.741 asintomáticos. El número acumulado, 3.967.281 casos, supone un incremento del 0,41 por ciento con respecto a la jornada anterior. La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital rusa (2.028), en San Petersburgo (1.175) y en la provincia de Moscú (923).

20:15 Afganistán recibe su primera remesa de vacunas con la llegada de 500.000 dosis de AstraZeneca desde India

Afganistán ha recivido este domingo 500.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus producida en India por AstraZeneca, según han confirmado las autoridades sanitarias afganas, en la llegada de la primera remesa internacional de fármacos a uno de los países más pobres del mundo.

El Ministerio de Salud ha recibido la confirmación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la seguridad del uso de la vacuna y que las vacunas comenzarán la próxima semana.

20:00 AstraZeneca trabaja ya en una vacuna para la variante sudafricana del coronavirus

La farmacéutica AstraZeneca ha anunciado que está trabajando ya en una nueva vacuna efectiva contra la variante sudafricana del coronavirus después de que trascendiera que la que está siendo ya distribuida por todo el mundo es menos efectiva contra esta variante, en particular en los casos de afección leve.

En ese sentido la empresa ha destacado que no hay suficiente información aún sobre la respuesta de su vacuna ante casos graves de COVID-19, hospitalizaciones y muertes ocasionadas por la variante sudafricana.

La directora del programa de la vacuna de AstraZeneca desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford, Sarah Gilbert, ha indicado que ya se está trabajando para adaptar la vacuna a la variante sudafricana y que ésta estará disponible «muy probablemente» en otoño, según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

19:35 España y Portugal están «en contacto directo» para coordinar ayudas por el coronavirus

La ministra de Sanidad española, Carolina Darias, ha asegurado que está «en contacto directo» con las autoridades portuguesas para evaluar las posibles líneas de colaboración ante el repunte sin precedentes de los casos de coronavirus en Portugal. Darias «está en contacto directo con su homóloga de Portugal», Marta Temido, para «intercambiar información» y «evaluar las líneas de colaboración oportunas», han explicado fuentes del Gobierno español al diario portugués Público.

19:30 La Región de Murcia suma 5 nuevos positivos en sus centros educativos en las últimas horas

Un total de 82 docentes y 899 alumnos permanecen aislados por haber tenido contacto con alguno de los 2.122 casos positivos de Covid-19 –291 docentes y 1.831 alumnos– que han conllevado cuarentenas en 503 centros educativos de la Región de Murcia desde el inicio del curso escolar, el lunes 14 de septiembre. Esto supone 5 nuevos positivos -cuatro alumnos y un profesor- las últimas 24 horas, según informaron fuentes de la Comunidad en el balance ofrecido de este viernes.

19:30 Aragón confirma 312 nuevos casos y una positividad del 11,16%

El Gobierno de Aragón ha confirmado 312 nuevos contagios de la COVID-19, correspondientes a los resultados de 2.796 pruebas diagnósticas, conocidas este sábado, 6 de febrero, que han arrojado una positividad del 11,16 por ciento. Según los datos definitivos publicados en el Portal de Transparencia del Ejecutivo autonómico, 242 casos corresponden a Zaragoza, 46 a Teruel, 22 a Huesca, y en dos no ha sido posible identificar la provincia de procedencia. Del total de 2.796 pruebas diagnósticas, 2.248 han sido PCR y 548 test antígenos. El porcentaje de asintomáticos ha sido del 52 por ciento y las altas epidemiológica han alcanzado las 476.

19:20 Austria endurece los controles con sus países vecinos para contener la propagación

El Gobierno austriaco ha anunciado este domingo que intensificará sus restricciones sobre el paso por sus fronteras a partir este lunes con la presentación obligatoria y sin excepciones de una prueba negativa de coronavirus, en un esfuerzo por limitar los viajes en la medida de lo posible ante la pandemia. Así, las inspecciones aleatorias que Austria ha estado realizando en sus fronteras con Hungría, Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa hasta ahora se intensificarán significativamente. Las personas que vienen de otros países vecinos (Alemania, Italia, Suiza y Liechtenstein) también estarán sujetas a restricciones fronterizas más estrictas.

19:15 Un cribado masivo en escuelas infantiles de Irlanda revela un 12,5 por ciento de positivos por coronavirus

Un cribado masivo en escuelas infantiles de Irlanda con 407 pruebas realizadas ha revelado una tasa de positivos del 12,5 por ciento, es decir, 51 casos, según ha informado este domingo el Ministerio de Sanidad irlandés.

Del total de casos detectados, el 69 por ciento corresponden a niños, mientras que el 31 por ciento es de los adultos que trabajan en estos centros, según el informe, recogido por el periódico ‘The Irish Times’.

Las pruebas fueron realizadas en la última semana de enero en 43 centros educativos y suponen un ligero incremento con respecto a las pruebas realizadas la semana anterior, que depararon un 10 por ciento de positivos. La media de positivos desde el pasado mes de agosto está en el 5,7 por ciento.

19:00 El secretario general de CCOO en la Comunidad Valenciana renuncia al cargo tras su polémica vacunación

El secretario general de CCOO PV, Arturo León, formalizará su renuncia al cargo el próximo miércoles ante el Consejo Confederal de la organización sindical tras la polémica por haber recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19.

León considera que la situación generada «afecta a la imagen» de la organización que representa. Arturo León anunciará su renuncia en el Consell Confederal, que tiene prevista su reunión el próximo miércoles 10 de febrero, ha informado el sindicato en un comunicado.

Por ello, ha formalizado su renuncia como secretario general. Posteriormente, y una vez que haya dado cuenta en el ámbito interno, trasladará su decisión a los medios de comunicación.

18:45 Israel alivia parcialmente las últimas restricciones a pesar del elevado número de contagios

El Gobierno israelí ha levantado algunas de las restricciones impuestas durante el tercer confinamiento nacional — como la prohibición de desplazarse a más de un kilómetro de la vivienda — a pesar del elevado número de contagios confirmados durante los últimos días.

De momento se ha permitido la reapertura de los negocios pero siempre para la venta al exterior, y se ha levantado la prohibición de visitar el hogar de personas ajenas al núcleo familiar. Las reservas naturales han reabierto sus puertas, al igual que los apartamentos de vacaciones, pero solo para familias. Ben Gurion, el único aeropuerto internacional de Israel, permanece cerrado en su mayor parte.

18:30 Portugal registra el menor número de fallecidos diarios en más de un mes

Las autoridades portuguesas han registrado un significativo descenso en el número de fallecidos por coronavirus durante las últimas 24 horas, 204 decesos, el más bajo desde el 3 de enero, según el balance publicado este domingo por la Dirección General de Salud (DGS).

El organismo ha informado este domingo de 3.508 nuevos casos de coronavirus — frente a los 6.132 del sábado, en parte por el descenso de pruebas durante el fin de semana — con lo que ya son 765.414 los positivos registrados desde el inicio de la pandemia.

Al menos 14.158 personas han perdido la vida en Portugal víctimas de la COVID-19, mientras que 6.248 pacientes se encuentran ingresados en hospitales, 865 de ellos en las UCI del país.

18:15 Austria endurece los controles con sus países vecinos para contener la propagación del coronavirus

El Gobierno austriaco ha anunciado este domingo que intensificará sus restricciones sobre el paso por sus fronteras a partir este lunes con la presentación obligatoria y sin excepciones de una prueba negativa de coronavirus, en un esfuerzo por limitar los viajes en la medida de lo posible ante la pandemia.

«Los controles fronterizos son una especie de rompeolas para las cadenas de infección que se están volviendo más peligrosas en este momento debido a las mutaciones del virus», ha explicado el ministro del Interior, Karl Nehammer.

18:00 Italia registra 11.600 nuevos casos y otros 270 fallecidos en las últimas horas

Las autoridades sanitarias de Italia han notificado este domingo 11.641 casos de COVID-19 y otros 270 fallecidos — por 13.442 y 385 en la víspera — en las últimas 24 horas en el país transalpino, donde ya han muerto más de 91.000 personas por la pandemia.

En concreto, el Ministerio de Sanidad italiano tiene registrados 2.636.738 casos de coronavirus, de los cuales más de dos millones corresponden ya a pacientes dados de alta. Al menos 91.273 enfermos han perdido la vida, mientras que 2.107 pacientes están en unidades de cuidados intensivos.

17:45 Reino Unido registra unos 15.800 nuevos casos pero baja de los 400 fallecidos en las últimas horas

El Ministerio de Salud de Reino Unido ha notificado este domingo 15.845 nuevos contagios de COVID-19 y 373 fallecidos a causa de la enfermedad, frente a los 18.262 casos y casi 830 decesos registrados durante la jornada anterior.

En total, el país europeo ha contabilizado, hasta el momento, 3.945.680 personas contagiadas y 112.465 víctimas mortales debido a la enfermedad. Como nota positiva, las autoridades británicas han anunciado que más de 12 millones de británicos ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

En referencia a la situación hospitalaria, las autoridades sanitarias británicas han detallado que 2.332 personas más han requerido hospitalización por la enfermedad en las últimas 24 horas. Hasta el momento, 29.326 personas permanecen internadas en centros sanitarios con COVID-19, 3.505 de ellos con respiración mecánica.

17:30 La Junta de CyL se reunirá el lunes para prorrogar medidas de contención hasta el 23 de febrero

La Junta de Castilla y León se reunirá en Consejo de Gobierno el este lunes, 8 de febrero, con el fin de prorrogar, a la vista de los indicadores epidemiológicos, asistenciales, sociales, económicos y de movilidad recogidos en el conjunto de la Comunidad durante los últimos días, las medidas extraordinarias vigentes para la contención de la COVID-19 en toda Castilla y León, actuaciones que refuerzan el actual nivel 4 de alarma sanitaria.

Este régimen, aprobado mediante el Acuerdo 4/2021, fue prorrogado el pasado 25 de enero por un plazo de catorce días, situación que finaliza a las 23.59 horas del próximo martes, 9 de febrero.

17:15 Canarias suma 189 nuevos contagios y dos fallecidos en las últimas 24 horas

Canarias ha registrado 189 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 37.024 con 7.345 activos, de los cuales 76 están ingresados en UCI y 321 permanecen hospitalizados.

Asimismo, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de dos personas en Canarias. La cifra total de fallecidos desde que comenzó la pandemia se sitúa en 543.

La Incidencia Acumulada (IA) a 7 días se sitúa en Canarias en los 65,62 casos por cada 100.000 habitantes y la IA a 14 días está en los 158,96 casos por 100.000 habitantes.

17:00 La Comunidad de Madrid notifica 1.554 casos nuevos, 543 de las últimas 24 horas, y 49 fallecidos más

La Comunidad de Madrid ha notificado 1.554 nuevos casos de coronavirus, de los que 543 corresponden a las últimas 24 horas, y 49 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este domingo con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 3.852 nuevos casos, de los que 3.058 correspondían a las últimas 24 horas, y 60 fallecidos más en hospitales.

Sin embargo, los pacientes hospitalizados han aumentadio, con 3.976 en planta (142 más) y 715 en UCI (5 más), mientras que 113 pacientes han sido dados de alta. El número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria se sitúa en 11.841 (los mismos que ayer).

14:30 El cierre perimetral de ciudades en la Comunidad Valenciana deja más de 3.300 denuncias desde el viernes

El segundo fin de semana de cierre perimetral de las ciudades de más de 50.000 habitantes en la Comunitat Valenciana ha dejado más de 3.300 denuncias durante el fin de semana, tras su entrada en vigor a las 15.00 horas del viernes.

En concreto, la Guardia Civil ha levantado 248 propuestas de sanción desde el viernes, según el balance de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. El Instituto Armado colabora con la Policía Nacional, la Policía autonómica y los cuerpos de policías locales para reforzar los controles en los municipios confinados, con especial atención en zonas rurales en las que se puedan celebrar fiestas ilegales.

la Policía Nacional, con mayor presencia en las ciudades de más de 50.000 habitantes, ha registrado más de 1.600 sanciones hasta la noche del sábado.

14:00 Baleares suma 136 nuevos positivos en las últimas 24 horas

Baleares ha sumado este domingo 136 nuevos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 45 menos que el día anterior, después de haber realizado en este espacio de tiempo 3.374 pruebas diagnósticas.

Según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo este domingo a los medios de comunicación, debido a una incidencia esta jornada no se ha podido notificar al Ministerio nuevos casos ni actualizar el balance de defunciones.

13:30 Fuerte descenso de fallecidos y contagiados en Andalucía

Andalucía ha registrado en las últimas veinticuatro horas una fuerte bajada del número de fallecidos por coronavirus, que se ha situado en 28 frente a los 102 de ayer sábado, y también han caído en 1.201 los contagios hasta sumar 3.685.

Según ha informado la Consejería de Salud en un comunicado, a día de hoy 4.359 pacientes confirmados con covid permanecen ingresados en los hospitales andaluces, 296 menos que ayer, de los que 735 están en la UCI, once más.

Tras dos días consecutivos por encima del centenar de fallecidos y haber marcado el máximo diario de la pandemia el pasado martes, con 106, este domingo se ha alcanzado la menor cifra de víctimas mortales de esta primera semana de febrero.

13:00 La búsqueda de cinco positivos en Avilés que no guardaban aislamiento obliga a intervenir a la Policía

La Policía Local de Avilés ha colaborado este sábado con las autoridades sanitarias para localizar a cinco personas que, tras PCR positivas en COVID-19, no lograron ser localizadas para ser informados del resultado de la prueba y sobre las medidas pertinentes.

Avilés es en estos momentos la zona más afectada por la pandemia en Asturias, siendo este concejo y su comarca el único lugar de la región donde la hostelería o la actividad cultural y de ocio está completamente cerrada.

Sin embargo, la Policía Local tuvo que intervenir este sábado para intentar encontrar a cinco personas que dieron resultado positivo en PCR y que, por lo tanto, deberían estar en aislamiento domiciliario hasta conocer el resultado de la prueba.

12:00 Disuelven un botellón con un centenar de jóvenes en Alicante

Agentes de a Policía Nacional han disuelto durante la pasada noche en Alicante un botellón organizado en el mirador de la Serra de San Julián, de difícil acceso, en el que participaban un centenar de jóvenes, algunos de ellos menores, que consumían alcohol en la vía pública y que estaban reunidos escuchando música.

La Policía Nacional ha organizado un operativo para intervenir en el lugar, de difícil acceso y escondido en un monte cercano al centro de la ciudad, que había sido previamente localizado a través del dron de la Comisaría Provincial de Alicante.

11:45 Ingresado en la UCI por covid el consejero de Agricultura de Castilla y León

El consejero de Agricultura y Ganadería de las Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha sido trasladado a la UCI del Hospital Pío del Río Hortega (HURH) de Valladolid, al agravarse las dificultades respiratorias que sufre por coronavirus.

El consejero fue trasladado a la UCI ayer al mediodía y ha pasado su primera noche en situación estable, han confirmado este domingo fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Carnero, a través de una red social, informó el pasado 29 de enero de que padecía coronavirus, el 3 de febrero su situación empeoró, por lo que fue ingresado en una planta del HURH, y este pasado sábado se agravó a insuficiencia respiratoria y fue trasladado a la UCI.

11:30 Disturbios y cargas al intervenir la policía en un botellón con alrededor de 60 personas en Pamplona

El dispositivo conjunto de la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Foral, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la normativa sanitaria y evitar situaciones de riesgo para la población, se ha saldado este fin de semana con la denuncia a 108 personas por diversos incumplimientos, a seis establecimientos de hostelería y una persona ha sido detenida acusada de un presunto delito de atentado a agentes.

La intervención más destacable tuvo lugar a últimas horas de la tarde de ayer sábado en el barrio pamplonés de la Txantrea cuando se tuvo conocimiento de un botellón que habría congregado a alrededor de 60 personas, mayoritariamente jóvenes. Cuando las patrullas policiales acudieron al lugar trataron de identificar a los asistentes, momento en que un grupo de jóvenes se acercaron a ellos «en actitud insultante y agresiva, que se tornó a violenta en las zonas limítrofes», ha informado la Policía Municipal de Pamplona.

Al lugar también acudieron varias dotaciones de la unidad de intervención de Policía Nacional que tuvieron que realizar varias cargas policiales por las calles adyacentes ya que los jóvenes habían cruzado numerosos contenedores.

11:00 Aragón notifica 314 nuevos casos y un fallecido en las últimas 24 horas

El Gobierno de Aragón ha notificado 314 nuevos casos y un fallecido por la COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras que las personas recuperadas han sido 436, según se refleja en los datos provisionales correspondientes a este sábado, 6 de febrero.

10:30 Cataluña registra 1.381 casos y 39 muertes más en las últimas 24 horas

Cataluña ha registrado hasta este domingo 521.544 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -483.997 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.381 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 19.743, 39 más que los registrados el sábado: 12.328 en hospital o centro sociosanitario, 4.520 en residencia, 1.100 en domicilio y 1.795 que no son clasificables por falta de información.

10:15 Importante descenso de los casos en Navarra con 87 en el último día y una tasa de positividad del 3,7%

Navarra registró ayer sábado 87 casos positivos de Covid-19, lo que representa un importante descenso respecto a los 171 contagios detectados el día anterior. La Comunidad foral no bajaba del centenar de casos diarios desde el pasado 3 de enero, cuando se detectaron 88 positivos.

También se ha producido un descenso en la tasa de positividad que se situó ayer en el 3,7% después de realizarse un total de 2.350 pruebas, entre PCR y test de antígenos, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra.

10:00 La pandemia de coronavirus deja ya más de 2,3 millones de fallecidos en todo el mundo

La pandemia de coronavirus ha rebasado ya los 2.300.000 fallecidos en todo el mundo y roza los 106 millones de contagios globales tras registrar, durante el último día, 370.000 casos y otros 10.000 fallecidos más, según la actualización de este domingo por la Universidad Johns Hopkins en su página web.

El centro ha indicado un total de 105.795.192 casos y 2.310.146 decesos, respectivamente, mientras que 58,9 millones personas se han recuperado de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

9:45 La entrada de turistas a la Región de Murcia cae un 72,9% en 2020 por la pandemia

La entrada de turistas a la Región de Murcia cayó en 2020 un 72,9 por ciento con respecto al año anterior, al pasar de recibir más de un millón en 2019 a 281.304 el pasado ejercicio, según se desprende de los datos publicados por el portal estadístico de la Comunidad, Econet, y recogidos por Europa Press.

Estas cifras se basan en la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

9:15 Alemania baja de los 9.000 contagios diarios con una incidencia de 75,6 casos por 100.000 habitantes

Alemania ha sumado este domingo 231 fallecidos y 8.616 contagios en las últimas 24 horas -por 689 fallecidos y 10.500 casos en la víspera- según los datos facilitados por el Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas.

Con estas cifras, que marcan un descenso significativo en parte por la reducción de pruebas durante el fin de semana, el organismo sitúa los totales en 2.284.010 contagios y 61.517 decesos desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, el RKI ha señalado que la incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 75,6 por cada 100.000 personas, una cifra que continúa en descenso.

9:00 España recibe las primeras 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca

España ha recibido este sábado las primeras 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la tercera contra el coronavirus que se administrará en el territorio nacional tras las de Pfizer y Moderna.

La nueva vacuna llega cuando la incidencia acumulada en esta tercera ola sigue descendiendo, aunque con la amenaza de una nueva variante, la brasileña, de la que ya se ha detectado un caso en Madrid, el primero en España, y el reconocimiento por parte del Ministerio de Sanidad de que la británica puede ser más grave y letal.