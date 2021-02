“Nos hicieron comer la biblia” (Imágenes)

En Mérida miembros de una iglesia fueron atacados por delincuentes causándoles graves heridas.

A través de redes sociales denunciaron que el sector El Arenal un grupo de practicantes evangélicos fueron agredidos sin motivos por antisociales que irrumpieron “la casa de restauración” ubicada en la zona.

“Estábamos dentro de la casa cuatro personas. Cuando voy saliendo, veo que vienen dos tipos armados que me dicen que me lance al piso. Yo me regresé y me senté en la cama, no les hice caso de tirarme al piso. Nos taparon la cara y comenzaron a golpearnos, apuñalaron con una piedra nos pegaron. Nos hicieron cruces o X en el cuerpo y nos hicieron comer la biblia. Estamos muy golpeados”, dijo una de las víctimas.

…con una piedra nos pegaron. Nos hicieron cruces o X en el cuerpo y nos hicieron comer la biblia. Estamos muy golpeados», dijo una de las víctimas. Las personas que viven en la casa de restauración eran habitantes de la calle que consiguieron refugio en este lugar. pic.twitter.com/5uoPXqMK6w — Emmanuel Rivas (@erivas06) February 17, 2021

Únete a nuestro Canal en Telegram