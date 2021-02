Rebecca Flores: La joven venezolana que sueña con cantar profesionalmente

A pesar de la precariedad en la que viven la mayoría de los ciudadanos en Venezuela y la falta de oportunidades de crecimiento personal y profesional, aún hay jóvenes que no pierden las esperanzas de llegar a superarse haciendo lo que más les gusta. Ese es el caso de Rebecca Flores, una caraqueña aficionada al canto y que espera que un día esa pasión se convierta en su carrera profesional.

Flores tiene 18 años de edad y estudia Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). La primera vez que cantó tenía apenas 3 años y desde entonces no se detuvo.

“Estudié en el Colegio Emil Friedman y allí pude desarrollar mis habilidades en el canto cuando pasé a formar parte del coro de la institución”, comentó en exclusiva para El Diario.

Cuando Rebecca tenía 12 años de edad y cursaba sexto grado, realizaron un concurso de talentos en el colegio y decidió participar gracias al impulso que le dieron sus compañeros de clases. Luego de esa experiencia, Flores comprendió que el canto es lo que más le gusta hacer y no solo como hobbie, así que empezó a tomar clases.

Por el momento, Rebecca solo hace covers de canciones que le gustan o le piden, pero reveló que le gustaría un día poder componer su propia música.

Además del canto, a manera de pasatiempo la joven toca el violonchelo y le gusta bailar.

Uno de mis sueños, y también una meta que sé que voy a cumplir, es poder presentarme en un escenario a cantar y bailar profesionalmente. Quiero que mi futuro esté lleno de giras, hacer mis canciones, lanzar un álbum y viajar", confesó.

A Rebecca le gusta cantar algunos segundos en las historias de su cuenta de Instagram los temas que le piden sus seguidores. Aseguró que lo hacía desde hace tiempo, pero debido a la cuarentena por la pandemia de covid-19, empezó a subir más publicaciones de este tipo.

Zandú Montoya, el joven que alegró Chacao con su música

Zandú es un joven tachirense residenciado en el municipio Chacao del estado Miranda y que a inicios de la cuarentena, realizó un concierto para sus vecinos en el balcón de su apartamento.

Luego de un inconveniente que tuvo con la policía por hacer el concierto, la Alcaldía de Chacao le otorgó un permiso para que pudiera continuar cantando desde su balcón sin problemas. Posteriormente, Cultura Chacao le pidió que cantara su tema ‘Que cosa tan loca’ en la iniciativa “Cultura delivery”, un proyecto que busca llevar música a los habitantes del municipio.

El joven, que aprendió a tocar cuatro en una escuela en Pregonero, asegura que su vida es la música y el arte, por lo que continuará trabajando para mantener una sonrisa en el rostro de quienes se alegran al escuchar sus canciones y melodías en tiempos difíciles.

Canto a los vecinos de Baruta

La Alcaldía de Baruta, municipio del estado Miranda, publicó recientemente en su cuenta de Instagram para la cultura @BarutaCultural un video en el que se puede observar a Rebecca Flores cantando en una urbanización para los vecinos de la zona. Una iniciativa que han venido realizando con frecuencia con motivo de entretener a los ciudadanos que han estado en sus casas por el confinamiento.

“Cuando Baruta Cultural llegó a mí y me propuso cantar para los vecinos, me emocioné mucho porque una de mis cosas favoritas como cantante es presentarme y por la cuarentena no había podido hacerlo en muchos meses. Me divertí mucho y me encantó poder participar”, indicó Flores.\

Para Rebecca, percibir el agradecimiento y la alegría de las personas es lo que le llena por completo el corazón y le hace querer seguir cantando. Siente que puede hacer un poco más feliz la vida de quienes la oyen a pesar de todas las circunstancias que deben atravesar.

