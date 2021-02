Adriana Azzi: Horóscopo del 18 de febrero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 18 de febrero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Disciplina.

Número de suerte: 901

Situaciones difíciles y complicadas las sabrás enfrentar con mucha fe. Te conectas con personas de poder. Hombre que te ayuda en una situación de carro. Cambios en tu vida. Debes agradecer en los nuevos caminos que quieres. La gente cambia. No todo lo que brilla es oro.

Trabajo: Dependes de personas que necesitan su entrada de dinero, asume las responsabilidades.

Salud: Cuidar las rodillas.

Amor: Ten más iniciativa con tu pareja. Algunos comentarios de personas cercanas de cuidado.

Parejas: Viajes y celebraciones. Muchas tentaciones que debes tener cuidado. Nuevos proyectos que debes cumplir.

Solteros: Adelante con los inicios de tu trabajo o proyecto. Harás una reunión y se estrechan lazos familiares.

Mujer: Vivirás momentos apasionados con tu pareja. Compra de computadora. Busca el equilibrio.

Hombre: Compra y venta se activan los negocios. Cuida tu cuerpo revisa la salud. Dolencias en las piernas.

Consejo: Haz afirmaciones positivas diarias.

Tauro

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 427

Debes permanecer en cambios a favor tuyo. Sientes que las cosas no se resuelven. Caminos abiertos. Tu energía será importante en esta semana o sea mantén limpia tu casa. Debes perdonar no tener rencor. Nuevas etapas de creatividad. Todo lo nuevo que llega será de puro éxito.

Trabajo: Movimientos y aperturas. Tomas las decisiones que te mereces. Noticias que te sorprenden.

Salud: Cuidar lo que comes.

Amor: Ten tranquilidad y calma llego la renovación y liberación de problemas en tu vida.

Parejas: Debes tomar decisiones para una meta. Caminos abiertos. Algo con una imagen en una fotografía.

Solteros: Alegrías por logros en un grupo. Nuevas sociedades que te buscan y te favorece.

Mujer: Pendiente de personas que no dicen la verdad. No te distraigas y asegura el triunfo.

Hombre: Tu cuerpo necesita atención y vitaminas. No te consumas en los problemas de los demás.

Consejo: De la misma manera que midas serás medido.

Géminis

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 805

Tendrás una noche muy romántica. Bendiciones del cielo adelante no te detenga. Debes tener calma y paciencia con un familiar. Terminas una etapa el final de algo y se inicia otro siclo. Nuevas fuerzas. Sales de una situación con tranquilidad. Se abre tu corazón con un extraño.

Trabajo: Cambios drásticos en esta semana que te favorece. Nuevos empleos. Llamadas que te ponen en movimientos.

Salud: Buena

Amor: El amor es un complemento en esta semana. Hecho curioso con reuniones para aclarar situaciones.

Parejas: Cuidado con compañeros que despiertan interés sentimental. El dinero comenzará a fluir.

Solteros: Situaciones familiares que te quitan tiempo para solucionar. Compra de ropa urgente.

Mujer: La diplomacia será la mejor opción entiéndelo y utilízala. Servirás de mediador. Aseguras tus ingresos.

Hombre: No tengas miedo por decisiones que debes tomar para hacer cambios en lo laboral o económico.

Consejo: El amor está a tu lado y no lo ves.

Cancer

Palabra clave: Plenitud.

Número de suerte: 819

Deja a un lado las peleas. Recuperas algo perdido. La manipulación es como las enfermedades. Debes ser más creativo (a) y buscar el progreso. Una persona en tu vida que te ha ayudado en todo lo relacionado en el trabajo. No permitas que otros te alejen de personas queridas.

Trabajo: Nuevas oportunidades. Movimiento en lo que estabas esperando llega o se da el inicio de un nuevo empleo.

Salud: Malestar de gripe.

Amor: Tu pareja estará contigo a pesar de lo que está pasando. Debes tener más fe. Todo lo perdido lo recuperas.

Parejas: Cambio inesperado. Fluidez. Debes tener más comunicación de los sentimientos. Celebraciones inesperadas.

Solteros: Deja los miedos y las angustias si no enfrentas los problemas no sabrás nunca que podría pasar.

Mujer: El afecto de una persona te confunde. Estará contigo un hombre de poder. Cuidado con las decisiones incorrectas.

Hombre: Nuevos equilibrios aprovéchalo. Harás un juicio cuidado con tus decisiones. Estarás pendiente del pasado.

Consejo: Debes creer en tu yo interno.

Leo

Palabra clave: Deseos.

Número de suerte: 921

No te dejes engañar. Te mudas cambios. Movimientos para ti. Nuevos sentimientos. Haz el bien. Problemas con una cuenta bancaria. Te cancelan un dinero. Invitación. Deja la inconformidad. Debes apoyar un poco más a un familiar. Avances con tranquilidad. Ten calma y paciencia con tus hijos.

Trabajo: Superas algo que haces con otros y te trae prosperidad. Se positivo en tus caminos.

Salud: Estrés.

Amor: Aléjate de los conflictos con tu pareja. Haces una comida especial. No discutas en familia.

Parejas: No permitas que el pasado se meta en tu vida por lo que estás iniciando, en lo personal.

Solteros: Mudanzas. Cambios en la vida por el final de una situación. Nuevas sociedades.

Mujer: Nuevos conocimientos. Estabilidad y seguridad en la reunión con compañeros del pasado.

Hombre: Trabajas demasiado has un espacio para ti. Es el momento de la pasión actúa.

Consejo: Ve bien las decisiones que tomas.

Virgo

Palabra clave: Bienestar.

Número de suerte: 707

Puedes seguir adelante. No le pongas trabas a las cosas. Compra de ropa. Tendrás que imponer tu carácter. No dejes que otras tomen tus decisiones. Hay personas que te cierran los caminos. Cuidado con más problemas donde no hay. Una convicción única. Escuchas música.

Trabajo: Momentos inesperado en tu sitio de trabajo. Algo con un jefe. Te llaman de un nuevo trabajo.

Salud: Cuidado con golpes.

Amor: El amor lo logra todo. Recibes llamada que te da alegrías ya que un familiar querido llega del extranjero.

Parejas: Sales en compañía de un hombre de mucha edad que te ayuda en algo que no esperaba resolver. Adelante no te detengas.

Solteros: Después de momentos difíciles llega la calma en situaciones económicas.

Mujer: Vences una situación utilizando el poder del amor. Ignoras la presión de unos amigos.

Hombre: Debes estar seguro lo que superas de una relación. Compra y venta de vehículo.

Consejo: Haz tu oración preferida. Habla con dios.

Libra

Palabra clave: Sueños.

Número de suerte: 033

Debes estar claro con las personas que llegan a tu vida. Estabilidad y fuerza en lo laboral. Una persona joven que tiene problemas personales. La verdad es importante para ti. Separaciones. Situación difícil por lo material o económico. Estabilidad. Cuídate de la traición sabes quién está a tu lado

Trabajo: Alguien te preguntara si sabes lo que haces. Se estabiliza todo en lo laboral.

Salud: Malestar gripal.

Amor: Tendrás comprensión con un familiar que se equivoca. Nadie es perfecto todos cometemos errores.

Parejas: Una persona que te quiere controlar. Buscaras ayuda en una persona que maneja computadoras.

Solteros: Situación familiar que debes solucionar. Hecho curioso con un dinero. Cuídate de envidias de personas cercanas.

Mujer: Ganancias inesperadas. Algo con una cuenta de ahorro que utilizas. Alegrías y celebraciones por hijo que logra algo que quería.

Hombre: Te enfrentas a muchas cosas. Estar callado (a) será la mejor opción en una reunión.

Consejo: Escoge bien los amigos.

Escorpio

Palabra clave: Fantasías.

Número de suerte: 512

Estarán cambiando contigo ya que no consiguen lo que quieren. Se superan situaciones difíciles. Acepta el cambio. Debes seguir las metas. Debes asumir retos y seguir adelante en lo que está haciendo. Busca ayuda espiritual. Tendrás contacto divino. Éxitos de tu pareja o familiar cercano.

Trabajo: Estarás de reposo. Mujer jefa que te ayuda a solucionar un problema con documentos.

Salud: Trastornos.

Amor: Una nueva relación. Te regalan un perfume. Celebraciones y alegrías. La prosperidad se activa en tu vida.

Parejas: Los deseos ocultos salen a la luz y esa persona sabe que tú existes y está pendiente.

Solteros: Estarás cómodo (a) en un problema ya que una persona te ayuda económicamente.

Mujer: Viaje de id y vuelta. Alguien del pasado que llega a tu vida a resolver un problema con un familiar.

Hombre: Sales de un lugar sin deseo de volver. Conoces a nuevas personas. Lo esperado lo logras.

Consejo: Haz tu oración diaria.

Sagitario

Palabra clave: Fiesta.

Número de suerte: 263

Debes poner más entusiasmo en algo familiar o ayudas en una fiesta. Deja el mal humor. No molestes a los demás con lo que te pasa. Encuentros con otras personas. Alguien que conoces en una fiesta y te mueve los sentimientos. Debes tener independencia. Inicias negocio.

Trabajo: Cuídate de traiciones de compañero o jefes utiliza tu intuición y no caigas en sus trampas.

Salud: No consigues medicamentos.

Amor: Te sientes atrapado (a) en una decisión importante que debes tomar con tu pareja. Preocupación por limpieza espiritual.

Parejas: Reconciliaciones y encuentros llenos de amor. Mujer que te brinda su apoyo por un nuevo negocio que estás iniciando.

Solteros: Gastos imprevistos en tu hogar. Algo con una torre de muchos vidrios. Tristeza por alguien que se va.

Mujer: Indecisiones en tu vida que debes aclarar. Nuevos avances en tu vida. Cuidado con negocios ocultos.

Hombre: Reconciliaciones y encuentros llenos de amor. Mujer que te brinda su apoyo por un nuevo negocio que estás iniciando.

Consejo: Busca tu armonía interna.

Capricornio

Palabra clave: Enamoramiento.

Número de suerte: 610

Debes tener más comunicación con tu pareja. Terminas una situación. Divorcios. Verás que tú vales demasiado. Entusiasmo. Armonía. Personas que te buscan. Sientes depresión. Ten fe. El poder de lo que quieres está en tus manos. No te dejes ganar por otros. Cambios en tu vida. Decisiones.

Trabajo: Un empleo en puesto de comida que te ofrecen. Compañera que te ofrece ayuda esotérica puedes aceptar su ayuda.

Salud: Buena o estable.

Amor: Aléjate de personas negativa o muy triste no te contamines. Lo esperado llega en lo espiritual.

Parejas: Deseos de independizarte y buscar otra calidad de vida. Sientes que tu pareja te engaña.

Solteros: Nuevas conversaciones por negocios donde llegan acuerdos. Vencerás a tus enemigos pero cuidado con lo que utilizas.

Mujer: Una pareja amiga de posición económica buena que te ayudan en lo económico o laboral.

Hombre: Muchas luchas en tu entorno. Cuidado con todo lo que te viene ya que en lo laboral necesitas aclarar cuál es tu posición.

Consejo: La paz es importante y muy preciada.

Acuario

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 031

Persona a tu lado que no te conviene. Te llega una intuición utilízala. Indecisiones. Dudas. Cuidado adelante no retrocedas. Debes aprender a trabajar y hacer las cosas tú. Compra de casa o vivienda. La realidad de la vida es el momento. Te ofrecen un negocio de comida.

Trabajo: Debes creer en ti ya que tú tienes la capacidad de conseguir lo que quiere. Busca la tranquilidad

Salud: Cansancio.

Amor: Debes estar pendiente de los detalles. Cuidado con los comentarios. Compromisos con tu pareja.

Parejas: Mudanza a sitio de mucho verde. Algo positivo que sucede. Embarazo en la familia.

Solteros: Época especial o semana que termina en unión familiar. La vida no es solo trabajo la familia te necesita.

Mujer: Estabilidad sentimental. Alegrías y celebraciones. Compra de vehículos inicias estudios.

Hombre: Múltiples responsabilidades que debes atender. Sé más romántico y atento con tu pareja.

Consejo: Disfruta cada momento ya que no se repite.

Piscis

Palabra clave: Serenidad.

Número de suerte: 283

Piensa bien las cosas antes de hacerlo. Nuevas experiencia. Debes valorar el que te da la mano. Preocuparte un poco más de ti. No te sientas detenido. Una persona conocida que te quiere unir a otra pero algo forzado. Conoces a alguien y vives una aventura.

Trabajo: Debes sacar a un trabajador de tu negocio que te crea molestia. Hecho curioso con un viaje por negocio.

Salud: Necesitas descansar.

Amor: Tendrá protección divina. Debes ser consecuente con tu pareja. Consigues lo que quieres.

Parejas: Amoríos. Las palabras suele ser fácil de decir pero debes cumplir. Salida especial.

Solteros: Viaje de ida y vuelta. Problemas monetarios que debes buscar solución. Alegrías en familia.

Mujer: Evolución ascenso. Hombre que te ayuda y te abre los camino. Estarás en una reunión donde todo sale a tu favor.

Hombre: Este final de mes será muy positivo ya que tienes éxito en lo que has iniciado.

Consejo: Si se te cierra una puerta, pues mil se abren.