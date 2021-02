Chile | «Al igual que el Colo no vio ni una en todo el año»: El ofensivo comentario del vicepresidente de gremio empresarial de Antofagasta sobre la pérdida de visión de Gustavo Gatica

@OsvaldoPasten alguien me puede decir si esto es un fake o si de verdad fue un tw real suyo ??? No puedo creer algo así .Antofagasta . Me da hasta vergüenza tener que volver a publicarlo pero creo que hay que aclarar pic.twitter.com/EOAy3W6laK

— Patricia Cerda Hennings (@tvn_patricia) February 18, 2021