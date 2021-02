Colombia dejará fuera del ETP a quienes detecten ingresando ilegalmente

El director de Migración Colombia, Juan Fernando Espinosa, informó este jueves 18 de febrero, que «persona que sea detectada ingresando de forma irregular a la frontera va a quedar por fuera del estatuto temporal».

Muy importante reiterar que la frontera sigue cerrada, los migrantes venezolanos que sean detectados ingresando de manera irregular no serán tenidos en cuenta dentro del Estatuto Temporal de Protección (ETP)», aseguró Espinosa.

Explicó que para la fase uno del estatus los migrantes deben dejar sus datos básicos, precargar una foto y un documento básico con el que cuente.

“Después de la etapa de identificación ustedes ya van a tener una identificación cargada en el ciberespacio, posteriormente en la fecha y hora indicada ustedes van a poder acercarse a un punto habilitado para recoger su documento físico”, detalló.

Precisó, que «realizar el registro no da acceso inmediato al estatuto, pues aquellas personas que tengan problemas con la justicia o procesos sancionatorios vigentes con Migración Colombia o que no le jugaron limpio al estatuto, no serán cobijados con este beneficio».

800 Noticias

