Colombia Independiente Medellín sigue en racha

Deportivo Independiente Medellín derrotó este miércoles 1-0 Boyacá Chicó, en el Estadio Atanasio Girardot, en desarrollo de la fecha 7 de la Liga BetPlay I-2021.

Un solitario gol de Agustín Vuletich, de tiro penal, sobre el minuto 36 del primer tiempo, le bastó al DIM para quedarse con la victoria.

El ‘Equipo del Pueblo’ mantuvo su línea victoriosa y celebró de nuevo en el ‘Coloso de la 74’.

De este modo, el conjunto antioqueño llegó a 13 puntos y se catapultó a la parte alta de la tabla de posiciones.

