Colombia Uribe dice que magistrado Reyes lo «privó de la libertad»

En redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a referirse del proceso que surte en su contra, pero de cuando estuvo en la Corte Suprema de Justicia, y le recriminó de nuevo a un magistrado, considerando que él lo “privó de la libertad”.

La nueva polémica giró en torno a la citación por parte de la Fiscalía a Juan Carlos El Tuso Sierra, quien le indicó que ” es requerido por esta delegada para ser escuchado en diligencia de declaración jurada”.

Esto hizo que Uribe dijera que cuando el caso estaba en la Corte, el magistrado Reyes no quiso escuchar los testigos que presentó el expresidente.

“Magistrado Reyes, CorteSJ, me privó de la libertad, me acusó de obstruir la justicia, de engañar a la Corte. No tuvo la prudencia de escuchar testigos como Roque Arismendi, Juán Manuel Aguilar, Lisa de USA, del episodio Juán Carlos Sierra (Tuso), a quien tampoco escuchó”, indicó.

Es de anotar que el exmandatario es investigado por la Fiscalía, luego de que la Corte perdiera su rol, tras la renuncia de Uribe al Congreso.