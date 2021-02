Digitalización del pasaje será inviable si el gobierno improvisa

Para el director de Venezuela Sin Filtro, Andrés Azpúrua, la digitalización del pasaje requiere de un buen trabajo de diseño, con una visión multidisciplinaria y no solamente comprar «maquinitas y tarjetas». Por su parte, la especialista en transporte público Isandra Villegas, advierte que será difícil instalar los equipos en una flota de unidades de transporte deteriorada

Según el gobierno de Nicolás Maduro, ahora sí está en puertas la digitalización del pasaje del transporte público en el país. La propuesta no es nueva para el gremio, pues fueron ellos quienes hace siete años la pusieron sobre la mesa como una salida a la crisis que venía venir, y aunque en reiteradas oportunidades el Ejecutivo asomó que se pondría en práctica, más fue la bulla que la cabuya.

La diferencia es que ahora el planteamiento sale del propio gobierno y que lejos de generar alivio ha despertado zozobra e incertidumbre en los transportistas, pues el tema y todo lo que la medida contemplaría sigue siendo una gran interrogante.

El sector transporte advierte que no se debe dar cabida a la improvisación y mucho menos pretender con el sistema imponer tarifas irrisorias que la crisis económica volverían sal y agua, pues eso los condenaría a la quiebra definitiva.

El integrante del Comando Intergremial de Transporte Terrestre, Fernando Mora, afirma que el correcto funcionamiento de la digitalización del pasaje pasa porque se establezca una infraestructura que cuide cada eslabón de la cadena. A su juicio, el proyecto del gobierno nace con plomo en el ala, en buena medida por el hermetismo con el que hasta ahora se ha manejado todo el tema.

El representante gremial agrega que la digitalización del pasaje funciona en países donde la tarifa se mantiene sin variación todo el año porque la inflación no es un problema que afecte, algo muy distinto a la realidad en Venezuela.

«En este caso el tema de la hiperinflación es una piedra de tranca porque hay que ver cuánto y cómo se van a cobrar las tarifas ¿Será en bolívares? De ser así, hay que tomar en cuenta que nuestra moneda se devalúa y este es un tema que al parecer no está dentro de las variables que conocemos hasta ahora», dice.

Fernando Mora destaca que otro punto importante que debe tenerse en cuenta es el manejo de los recursos. Explica que en otras naciones se han creado empresas mixtas entre municipios y transportistas para facilitar el manejo de los fondos, y detalla que el sistema de pago del pasaje digital implica que la masa de dinero que se genera por la compra de las tarjeta y el pasaje caiga en una cuenta, por lo que señala que el problema será en cuál caería.

«¿Cómo se van a supervisar esas cuentas y cómo evitamos que la corrupción, que gana nueve a cero en este país, perjudique el sistema», se pregunta.

Piloto

Vargas fue la primera entidad en la que el plan de gobierno da sus pasos iniciales. La gobernación y alcaldía de ese estado entregaron el 12 de febrero unas 10.000 tarjetas a sus trabajadores para el pago digital del pasaje y así arrancar la etapa piloto, inicialmente en las rutas urbanas, para luego añadir las periféricas y troncales.

Aunque el 8 de febrero la Alcaldía de Vargas anunció que la modalidad estaría disponible a partir del viernes 12, posteriormente indicaron que la etapa de adecuación se extendería y que ahora se tiene previsto inicie en su totalidad después del 18 de febrero.

El alcalde José Alejandro Terán detalló a medios locales que el pasaje podrá ser cancelado de forma virtual a través de una billetera digital bajo la modalidad de ValevenCard, tras suscribir un convenio entre la municipalidad y la empresa Valeven.

“Esta billetera digital es un proyecto de la Alcaldía de Vargas, el sector transporte y la compañía Valeven. La propuesta es que desde cualquier teléfono celular o dispositivo móvil se pueda realizar el cobro y pago del pasaje. En esta primera etapa estamos atendiendo las rutas regionales y estimamos que se incorporen a mediano plazo la ruta Caracas- La Guaira, los taxistas y mototaxistas”, explicó Terán.

El alcalde informó que los transportistas que deseen alinearse con la nueva modalidad digital deben registrarse en la página web de ValevenCard, descargar su código QR o comprar una tarjeta de débito, que podrá ser adquirida en los puntos de información y venta de los terminales terrestres de Catia La Mar y La Guaira.

Entre las ventajas del sistema, el alcalde destacó que el dinero será transferido de manera inmediata del usuario al transportista.

Agregó que la tarjeta podrá recargarse con aportes de un millón de bolívares en adelante y que su uso no solo se suscribirá al transporte público local en el litoral central. “La tarjeta o billetera virtual de ValevenCard podrá ser usada para la compra de bienes en los comercios que estén registrados en la empresa Valeven”, agregó Terán.

Fuentes cercanas al ayuntamiento detallan que la mayor piedra de tranca podría ser la conexión a internet, sobre todo en zonas como Mare, Caruao y Carayaca. Aclaran que la modalidad se aplicará, en principio, en las zonas de fácil acceso. El registro es obligatorio y en dos semanas iniciará el proceso de supervisión y fiscalización.

Por su parte, el presidente del Bloque de Transportistas de la entidad, Sergio Cárdenas, precisa que la modalidad arrancará con las empresas urbanas periféricas. Aclara que ya se realiza un sondeo en las rutas suburbanas del estado, y que se tiene previsto que la alcaldía también otorgue las tarjetas a los transportistas del sector interubrano. Aunque reconoce que en el país hay graves problemas en el servicio de internet, Cárdenas afirma que el sector y las alternativas para atender los problemas de la ciudadanía no pueden detenerse. Explica que quien lo desee podrá seguir cancelando con efectivo. Según el representante gremial este es un sistema controlado por el pasajero. Explicó que si el transportista pone el pasaje en 500.000 bolívares, por ejemplo, será el pasajero quien decida cuánto pagar. Cárdenas enfatiza que debe mantenerse la constante revisión de las tarifas del pasaje pues, «todo fluctúa con la divisa y nosotros no nos escapamos de esta gran rueda económica«.

No es solo comprar maquinitas

El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, se comprometió a digitalizar el cobro del pasaje en los distintos sistemas del transporte urbano, interurbano y suburbano durante el primer trimestre de 2021, ello por una orden del gobernante Nicolás Maduro.

Para ello se tomó como plan piloto el Metro de Caracas, proceso que arrancará «en los próximos días», sin precisar una fecha específica. Según el ministro de Transporte se realizan las adecuaciones en el sistema de cobro con tecnología, ingeniería y software nacional «para ofrecer un servicio de calidad».

De acuerdo a lo dicho por el funcionario, se planea abarcar gran parte del territorio nacional antes que culmine el 2021. En este sentido, apuntó que el mecanismo de pago dispondrá de varias modalidades, entre ellas por el sistema patria, QR o tarjetas. «No necesariamente debe estar en línea para poder funcionar, va a tener todas las modalidades en una primera fase«, precisó.

En Venezuela, país en el que cada vez se profundiza la debacle de servicios tales como de agua, luz, electricidad e internet, cabría preguntarse si este nuevo sistema será viable. Sobre esto, Andrés Azpúrua, director de la organización no gubernamental Venezuela Sin Filtro, opina que implementar el sistema de pago del pasaje digital requiere de un buen trabajo de diseño, con una visión multidisciplinaria y no solamente comprar «maquinitas y tarjetas».

Azpúrua comenta que la ventaja de que sea «off-line» es que el internet solo podría necesitarse en los sitios de recarga. No obstante, detalla que será la experiencia tanto de los prestadores de servicio como de los usuarios lo que deje en evidencia la viabilidad del sistema. «Todo esto también depende de cómo se abre esto. Por ejemplo, si tengo mi cuenta y quiero recargar mi saldo en pasajes ¿Si no hay internet, no se puede hacer un pago móvil o no pasa el punto me quedo sin pasajes?», añade.

Azpúrua aclara que por ahora es difícil predecir qué sucederá sin conocer cómo está diseñado el sistema, pero asevera que aunque se trate de un sistema donde las recargas no necesiten internet, en muchos se necesitará estar en la red para habilitar el medio de pago.

Fuera de base

Con la opinión del Fernando Mora coincide el presidente del Bloque de Transportistas del Oeste de Caracas, Hugo Ocando, quien asevera que aunque el gremio no se opone al cambio ve necesario el gobierno los tome en cuenta, porque la noticia sorprendió a propios y extraños.

Recuerda que en Venezuela hubo un plan piloto en estados como Nueva Esparta, Miranda, Lara y Mérida que quedó en el olvido durante la gestión de Ricardo Molina frente al ministerio de Transporte, así como también el subsidio estudiantil. «Todos los años dicen que digitalizarán el transporte. Hablan de hacerlo por el sistema patria. Aquí lo que falta es voluntad política. No estamos en contra pero queremos que nos tomen en cuenta. Esa noticia sorprendió a propios y extraños.», agrega.

Hugo Ocando sostiene que la digitalización del pasaje sería factible con una economía estable. Argumenta que mientras en años anteriores nadie hablaba de las tarifas porque la dinámica económica era diferente, la hiperinflación que se acentuó en la nación causa inestabilidad.

«Si imponen una tarifa y no se chequea de forma constante nos van a quebrar», advierte. Al mismo tiempo, se pregunta si el gobierno permitirá que se cobre más cuando la inflación se coma las tarifas, pues si su plan es cambiarlas cada año vaticina la desaparición total del gremio.

Por su parte, el presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público, Luis Alberto Salazar, consideró que el cobro del pasaje de forma digital servirá para que los conductores respeten las tarifas estipuladas en Gaceta Oficial. «Nosotros estamos de acuerdo con todos los sistemas de método de pago, porque nosotros queremos que se nos cobre lo que está estipulado en la Gaceta. Estamos apoyando la política del gobierno de la digitalización», dijo el 22 de enero a Unión Radio.

Mar de dudas

Para Isandra Villegas, ingeniero civil especialista en transporte público, es necesario que los procesos de cambio de este tipo tengan una rigurosa planificación. Así como también una información oportuna dirigida a la ciudadanía.

«Queremos conocer su profundidad. Si este permitirá la integración tarifaria en las ciudades donde operan varios modos, su implantación y la regulación que llevaran las autoridades competentes en el ámbito urbano (la supervisión y auditoria de todo esto)», dice a TalCual.

Para Villegas urge resolver el problema actual de pago en divisas y vueltos en bolívares a cambios no conocidos por los usuarios. A su juicio, es imprescindible que se encuentren alternativas viables que permitan prestar este servicio de primera necesidad.

Villegas también duda sobre cómo los transportistas tendrán acceso económico a los equipos lectores, ya sea a través de financiamiento de la banca o subsidio por parte del Estado, al tiempo de recordar que otra variable que podría ser una piedra de tranca es el envejecimiento del parque automotor, que en su mayoría supera los 20 años y será difícil instalar estos equipos en una flota deteriorada.

El manejo de los ingresos por concepto de tarifa a través de bancos, el porcentaje que cuesta este servicio y la recarga de usuarios, es lo que según Isandra Villegas, genera inquietudes en los transportistas. Del mismo modo, deja en el aire la interrogante de cómo harán los viajeros para tener saldo positivo en sus tarjetas, en caso de ser esta la modalidad, dado el precario acceso a internet.