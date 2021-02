España | Hugo Silva da detalles del trastorno del sueño que padece

Una noche más, ‘El Hormiguero’ aterrizó en Antena 3 con un nuevo programa. En esta ocasión, los invitados platino Michelle Jenner y Hugo Silvia, acudieron al programa para presentar su nueva serie ‘La cocinera de Castamar’. Una serie que se estrenará el próximo 21 de febrero en Atresplayer Premium y que más tarde también se emitirá en Antena 3.

‘La cocinera de Castamar’, es una ficción de época, basada en la historia de Clara Belmonte y el Duque de Castamar. Interpretados por Michelle Jenner y Hugo Silva, los dos personajes tendrán que dejar de lado su doloroso pasado, para luchar contra la diferencia de clases, y enfrentarse a la sed de venganza de Enrique Arcona.

Durante la entrevista, Pablo Motos recordó unas palabras que pronunció la actriz, sobre las razones por las que había que ver ‘La cocinera de Castamar’: “Amor, comida e intriga”. El presentador de ‘El Hormiguero’, preguntó a los invitados a que daban más prioridad, si a la comida o al sexo.

«Yo creo que podrían ser las dos cosas a la vez. Creo que se parecen mucho el sexo y la comida» respondió Hugo Silva. «A mí me gusta mucho comer y me produce placer. No del mismo tipo, pero me gusta comer», contestó la actriz.

Michelle Jenner también reveló que había sido lo más difícil del rodaje para ella. “Llevar un corsé es complicado y bastante incómodo. Yo pienso que en aquella época lo tenían que llevar puesto todos los días y pienso: ‘Madre mía’» explicó la actriz. “Es que no puedes ni respirar bien, es muy incómodo. Es verdad que luego la silueta es muy bonita, pero es que no puedes ni respirar» añadió.

Hugo Silva también habló de una anécdota personal, que le acompaña desde hace años. Pablo Motos le preguntó sobre la duermevela que sufre, y el respondió que: «La he sufrido toda la vida», ha afirmado. «Duermevela es un estado en el que todos estamos en algún momento cuando pasamos al sueño. Durante mi vida sí me ha pasado muchas veces me he quedado a medio camino del sueño y he visualizado la habitación en la que estaba pese a que en realidad estaba dormido» explicó el actor.

«El problema es que como estás soñando, se mezcla un plano con el otro y empiezas a ver sombras en la habitación que no están ahí». Y añadió: «Se pasa muy mal rato porque agobia mucho. Tú estás convencido de que estás despierto pero no te puedes mover. Pero no estás despierto. Los ojos los tienes cerrados pero tú crees que los tienes abiertos».