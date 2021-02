“Faes lo incriminó, lo robó y le sembró armamento”: denuncian ejecución extrajudicial en Monagas

Samuel González denunció que su hijo, José González, fue víctima de una ejecución extrajudicial por parte de efectivos de las Faes en el estado Monagas, en un video difundido este miércoles por la ONG Provea.

En la red social Twitter, Samuel González dice en video que su hijo, de 23 años de edad, “la madrugada del 7 de septiembre de 2020 fue asesinado por un grupo del Faes. Lo incriminaron, lo robaron, le sembraron armamento. Debo decirles que mi hijo no tenía antecedentes penales, mi hijo era un muchacho sano que no estaba buscado por ningún cuerpo policial, no era ningún delincuente”.

“Solicito al Ministerio Público, a Tarek William Ssab, Fiscal General de la República, que se pronuncie en este caso que sucedió al sur del estado Monagas barranca del Orinoco, porque mi hijo fue asesinado de una manera brutal, lo robaron y nosotros sus padres solicitamos que se haga justicia. Ya estos casos no pueden seguir pasando a nivel nacional”, agregó González.

Finalmente, el padre del joven asesinado pidió que se disuelva las Faes. “Queremos que ese grupo desaparezca, porque le viene haciendo mal a la población venezolana”.

Faes señalado por cometer crímenes de lesa humanidad



Faes es uno de los grupos señalados por la Corte Penal Internacional (CPI) entre las fuerzas de la administración de Nicolás Maduro que “han cometido crímenes” de lesa humanidad, según reveló el pasado 14 de diciembre la fiscal general del organismo en ese momento, Fatou Bensouda.

Por medio de un informe destacaron en esa oportunidad que “la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”.

“La información a disposición de la Fiscalía brinda un fundamento razonable para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables por la comisión material de estos presuntos crímenes incluyen a: la Policía Nacional Bolivariana (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (”DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”, agregaron.