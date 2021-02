México | SRE dialoga con Texas por gas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realiza trabajo diplomático luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó prohibir la venta de gas natural para garantizar el suministro interno ante la tormenta invernal.

Sin embargo, dijo que esa propuesta, de acuerdo a la información que tiene, no fue aprobada, “eso no significa que se haya cancelado, está ahí la propuesta de no permitir que salga gas de Texas”.

Señaló que dicha medida no sólo afectaría a México, sino a otros estados de la unión americana.

El primer mandatario dijo que intervino la cancillería.

“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo diplomático para que esto no se lleve a cabo. Afectaría no sólo a México, sino también a estados de la Unión Americana, a otros estados. Entonces, por eso hay que estar pendientes. Entendemos la situación de Texas, ellos tienen una afectación muy grande de falta de energía, vamos a estar atentos. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores está ocupándose de este asunto y se va a estar informan”, afirmó.

Manifestó que la propuesta del gobernador de Texas es por la situación de emergencia por la que atraviesan.

“Es una circunstancia difícil para ellos y entonces piensan que cerrando se protege Texas, sí, para usar sólo ellos el gas, pero no se trata de una represalia, es una decisión que toman allá. Incluso como el gobernador de Texas es de un partido y la Presidencia en Estados Unidos de otro, son posturas también distintas, que nosotros tenemos que respetar porque es la soberanía de ese país.

Pero sí estamos pendientes, buscando convencer”, reiteró.

“Desde luego, yo no creo en cerrar las fronteras, no considero que eso sea la solución a los problemas, encerrarnos, querer nada más resolver el problema de uno, como el caso, por ejemplo, de las vacunas; que, a ver, nos quedamos con todas las vacunas ¿y los demás? Entonces ¿para qué vamos a los templos?, ¿para qué vamos a las iglesias si no pensamos en el prójimo, si no pensamos en un mundo sin fronteras, en un mundo con fraternidad universal? ‘Ah, yo me vacuno y ya lo demás no me importa, primero yo, siempre yo’”, manifestó.