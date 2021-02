Nueva Esparta | Cámara de turismo: extensión de flexibilización está fuera de tiempo

La Cámara de Turismo de Nueva Esparta consideró fuera de tiempo el anuncio realizado por el gobernante Nicolás Maduro, este miércoles 17 de febrero, de extender los días de flexibilización hasta el próximo domingo 21, así lo manifestó a El Pitazo su directora Viviana de Betencurt.

Destacó que la decisión debió haberse tomado desde el primer momento que se informó sobre la flexibilización para los días 15, 16 y 17, para así permitirles a los turistas planificar una estadía más amplia en el estado Nueva Esparta. “Lamentablemente es tarde para beneficio del sector turismo, ya que los temporadistas en su mayoría están de salida, pero si los turistas hubieran sabido esto, se podrían haber quedado a disfrutar más tiempo”, expresó.

La representante del ramo turístico Insular insiste en el llamado que viene haciendo este sector al gobierno nacional de Nicolás Maduro, de eliminar el plan de flexibilización 7+7, ya que consideran que no favorece al turismo. “Es necesario para activar el aparato productivo del estado Nueva Esparta, es imprescindible trabajar de manera continua, y nosotros podemos hacerlo de manera responsable y controlada con la aplicación de los protocolos de bioseguridad”, aseveró Betencurt.

Semana Santa Flexible

Pero no todo es considerado negativo para el sector empresarial de Nueva Esparta. Fedecámaras, en la vocería de su presidente José Yapur, dijo a El Pitazo que si bien la extensión de los días de flexibilización durante ésta semana no repercutirá en la llegada de temporadistas, si lo hará en el sector comercial y recreativo, ya que se mantendrán abiertos con una nueva programación. Además, de acuerdo al ajuste de las semanas flexibles, Semana Santa ya no será radical, por lo que desde ya comenzarán la planificación para dicha temporada y así recibir el mayor número de visitantes.

Lisbeth MiquilenaOriente

