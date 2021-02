Talentoso venezolano causa sensación en EE.UU. con sus asombrosos tatuajes

El talentoso venezolano Luis Gil aprendió como un hobby desde los 14 años el arte del tattoo y hoy en día causa sensación en Estados Unidos por los tatuajes que realiza a celebridades del mundo del deporte y el espectáculo.

Gil llegó a Miami en 2016 y tuvo que trabajar en Uber y como albañil en una construcción para poder mantenerse. Nunca perdió la esperanza de poder realizar su sueño y por eso no se olvidó de llevar su vieja máquina para tatuar.

Una tarjeta de presentación en la que se anunciaba como tatuador fue la que cambió su historia. La misma llegó un día a manos de Gerardo Parra, el famoso beisbolista de los Nacionales de Washington.

Gil aceptó el trabajo, pero poco después su diseño de “Baby Shark” (el símbolo del equipo ganador de la Serie Mundial) en el brazo de Parra se viralizó tras aparecer en los noticieros de Espn. “Yo no lo conocía, lo busqué en internet y descubrí para mi sorpresa quien era”, explicó el migrante de 25 años.

En 2019 en el Puerto Rico Tattoo Convention, logró el segundo lugar en Mejor Retrato. En el Atlanta Tattoo Arts Convention, logró el tercer lugar en Extra Large Black and Grey. En Los Ángeles Tattoo Convention, se llevó el segundo lugar en Best Arm Sleeve y en el Puerto Rico Inksane Expo Tattoo, obtuvo dos segundos lugares en Large Black and Grey y en Mejor Tatuaje del Día, además del tercer lugar como Mejor Retrato, entre otros .

Las muestras de su trabajo se observan en su estudio “MejorArte”, ubicado en la ciudad de Doral, donde han desfilado presentadoras venezolanas como Karen Martello, Kerly Ruíz, la actriz Laura Chimaras, el productor musical Maffio, el cantante Akapellahh , el rapero NK Profeta, y un sin fin de atletas y beisbolistas como Gerardo Parra, Salvador Pérez, Omar Narváez, y el artista visual, Mike de Ohrangutang.

Su salida de Venezuela se debió a la crisis económica. Un amigo que ya vivía en Miami se ofreció a pagarle el boleto de avión a cambio de unos tatuajes. Ahora Gil maneja en el más alto nivel la técnica de realismo y surrealismo.

En la actualidad, su estudio “MejorArte” se ha convertido en una galería donde no sólo pasan celebridades, sino también es un lugar donde artistas exponen sus obras, como murales, pinturas, o esculturas.

Gil pronto espera a comenzar a dictar talleres y seminarios para compartir su aprendizaje. «Estoy trabajando en conjunto con Miami International Fine Art. Me convirtieron en embajador para abrir un espacio artístico y dictar clases de tatuaje», comentó el artista, quien anhela crear su propia academia.

El Pitazo

