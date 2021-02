Trabajador de las minas de El Callao gana 100 dólares mensuales: EC

Para muchos, El Callao en el estado Bolívar, es sinónimo de riquezas. Pero para quienes viven y trabajan en las minas esto dista mucho de ser real. Oscar Yajure empezó a trabajar en las minas hace 20 años y contó a El Cooperante cómo hace para sobrevivir con solo 100 dólares mensuales.

Gana a la semana 47 000 000 bolívares, unos 28 dólares. Al mes, Yajure puede ganar de 100 a 112 dólares, o lo que es igual a 4 «gramas» de oro. La empresa «Minería La Guayanesa», pertenece a una alianza minera, está registrada y paga impuestos al gobierno de Nicolás Maduro. «Yo me levanto a las 4:30 a.m. y me voy a las minas. Contamos actualmente con un trasporte para los trabajadores. Al llegar a la mina, empezamos a sacar el material, lo llevamos al molino que procesa el mineral y de allí extraemos el oro. Tenemos un comedor donde la misma empresa nos da el almuerzo».

El hombre que tiene 3 hijos, dice que lo que gana «no es mucho» pero hace un esfuerzo para sobrevivir. Vive en el sector El Perú, donde los precios de los alimentos, al igual que en el resto del país, son fijados en dólares.

Uno se las ingenia, te puedo decir que el kilo de queso cuesta 3 dólares; una harina de maíz cuesta 1 dólar; 4 dólares el aceite; 1 dólares 250 gramos de café; 1 dólar el arroz y la pasta; 1 dólar el papel de baño; 1 dólar el azúcar y la leche la podemos conseguir en 4 dólares. Así se nos va el sueldo, pero ya todo se maneja en dólares, antes era más difícil porque todo era en oro.

Bolívar es el segundo estado más violento del país, de acuerdo al reporte de 2019 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Los municipios donde se desarrolla la minería, como El Callao, tienen tasas de homicidio sobre las 300 muertes cada 100 000 habitantes.

Para el mismo reporte, Franciovy Hernández, secretario general de PJ en el estado, reprochó que la Administración de Maduro sea la principal responsable del caos que se vive en Bolívar.

«Para la minas el combustible llega en camiones cisternas, en las colas existen personas encargadas de hacer una lista lo cual se presta para un chanchullo. Venden los puestos en dólares y hacen mil negocios donde están involucradas autoridades que van desde el listero hasta el gobernador».

En los pueblos mineros un bidón de 70 litros, suficiente para un camión que transporta oro, cuesta entre 3 a 4 «gramas» de oro. La grama de oro minera cuesta unos 40 dólares, pero dentro de las minas puede llegar a costar mucho más, explicó.

