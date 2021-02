Vecinos cierran vía Carúpano-Cumaná por tener tres meses sin agua

Carúpano.- Este jueves 18 de febrero vecinos de cinco comunidades cerraron la vía Carúpano–Cumaná por tener tres meses sin agua por tubería. Los residentes de los sectores Las Azucenas, Playa de Sal, Brisas del Carmen, Areito y Altamira en Carúpano, estado Sucre, colocaron palos, piedras y cauchos para obstaculizar el acceso a la troncal nueve.

Guillermo González, vecino de Las Azucenas informó a El Pitazo que unas 1.000 familias cumplen tres meses sin agua por tubería y hasta ahora las autoridades de Hidrocaribe no les dan respuesta de por qué les quitaron el suministro de agua que recibían del acueducto El Carupanero.

«Para poder tener un poquito de agua debemos ir de madrugada a la avenida donde está una toma a expensas de que no roben o nos pase algo», destacó el habitante a este medio de comunicación.

Los afectados explicaron a El Pitazo que tampoco reciben el suministro de abastecimiento de agua por cisterna de las autoridades municipales y regionales. Además, no cuentan con 12 dólares para comprar un camión cisterna de 3.000 litros de agua para poder hacer las necesidades diarias en sus hogares.

“El sueldo mínimo que devengo como trabajadora de la salud no me da para comprar agua y las autoridades deben conocer las carencias que tienen estos sectores de la parroquia Bolívar. No estoy de acuerdo con cerrar una vía, pero el pueblo tiene la necesidad”, señaló Zamaris Caraballo, otra vecina afectada.

Los vecinos detallaron que cuando buscan agua en la madrugada no deben llevar prendas ni celulares porque pueden ser objetos de robos y toman como medida de precaución irse en grupo. Reiteraron que no quieren agua por camiones cisternas sino por tubería como la recibían hasta el año 2020.

“Este Gobierno nos ha ido quitando todos los servicios. Queremos que abran las llaves que mantiene cerrada Hidrocaribe para que nos llegue agua normal por tubería, somos una población grande, hay niños y adultos mayores que tienen la carencia de agua”, expresó una señora de unos 70 años de nombre Romelia Rodríguez.

Un funcionario municipal informó este jueves a El Pitazo, que las comunidades tienen previsto ser abastecidas de agua por camiones cisternas en una jornada organizada por la alcaldía del municipio Bermúdez.

Yesenia GarciaOriente

