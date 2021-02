Chile | Alcalde de Antofagasta: “Las cifras COVID del Gobierno confunden”

El edil de Antofagasta, se percató que cifras Covid, no necesariamente representan la realidad de la comuna, esto, por los datos entregados, específicamente esta última semana, por lo que se ha visto en la necesidad volver a oficiar al Ministro de Salud, para que observe lo que ocurre en la ciudad.

240 nuevos casos reportó la Atención Primaria de Salud de Antofagasta el miércoles, 17 de febrero, mientras que ese mismo día, el gobierno, en conferencia de prensa, daba a conocer de tan solo 58 en la ciudad, situación similar ocurrió el primer día de la Fase 2, (martes 16), cuando el ejecutivo informaba sobre 98 casos para la comuna, en tanto, la APS indicaba 132, cifras que sustentan la molestia de Wilson Díaz, alcalde de Antofagasta. “Las cifras del gobierno llaman a la confusión y solo pretenden justificar el supuesto avance en el Plan Paso a Paso, aun cuando la ciudad lidera, a nivel nacional, los casos activos con más de 1.100”, puntualizó el jefe comunal.

En la misma línea, el edil puntualizó que “frente a este escenario nuevamente oficiaré al ministro Paris y espero que esta vez sí atienda a nuestro llamado para que vea, in situ, la realidad de nuestra comuna, la que es alarmante”.

“Quiero que apenas toque suelo antofagastino, evidencie el aforo en el aeropuerto Andrés Sabella, lo invito también a que se suba a un transporte de la industria minera o eléctrica o a que concurra a la ruta de la minería y certifique los protocolos que se establecen, lo más probable es que se lleve una gran decepción”, expresó Wilson Díaz, alcalde de Antofagasta.

Es importante mencionar que la ocupación de camas en Antofagasta supera el 90%, mientras que, a nivel regional, el reporte de defunciones número 36 del departamento de estadísticas e información de salud (DEIS) ubicó a la región en el tercer lugar de muertes confirmadas (119), según la tasa ajustada por población (15,7), a los que se agregan las muertes por sospecha que en la región llega a los 39 casos durante el 2021.

PCR

Respecto a la toma de exámenes PCR, el alcalde informó “cuando retrocedimos a cuarentena (el 14 de enero), la búsqueda activa de contagios en la comuna se redujo significativamente por instrucción de la autoridad sanitaria. “De los 500 PCR gratuitos que aplicábamos en distintos puntos de la ciudad a nuestros vecinos, bajamos a solo 150 diarios, lo cual ha contribuido a la no detección de los pacientes asintomáticos”.

RECURSOS

De igual modo, el jefe comunal señaló que, a la fecha, aun no llegan nuevos recursos para la trazabilidad en la comuna. “El año pasado si bien el gobierno transfirió a la dirección de salud de la CMDS sobre 472 millones de pesos, esto no fue suficiente para todos los requerimientos que significó enfrentar la pandemia, en donde solo en el primer brote, de julio a diciembre, invertimos más de 900 millones de pesos. Mientras que, en el presente año, el ministerio de Salud no nos ha entregado recursos suficientes, recayendo la responsabilidad solo en la administración municipal que represento”.