Colombia ¡No soportó la anestesia! Murió “Toby” el perrito al que le iban a implantar un marcapasos

Minuto30.com .- Este jueves 18 de febrero murió “Toby”, el perrito que iba a recibir un marcapasos, en una operación inédita. Al momento de la anestesia su corazón se detuvo y no volvió a reaccionar

El Centro Veterinario y de Zootecnia de la Universidad CES informó a través de un comunicado la lamentable noticia, pero además dejó en claro que la familia de la mascota fue informada del riesgo que implicaba el procedimiento veterinario.

Toby, de 8 años, llegó a Medellín, procedente de Manizales, para un implante de marcapasos; cirugía inédita y considerada de alta complejidad para la medicina veterinaria en Colombia

“Al aplicársele la anestesia e iniciarse la operación el corazón del paciente se detuvo” explica el comunicado expedido por la Universidad CES.

Comunicado

COMUNICADO OFICIAL De verdad que esta noticia enluta a nuestra Universidad. Pusimos todo nuestro empeño y conocimiento para regalarle una nueva oportunidad a Toby pero desafortunadamente su corazón no resistió Acompañamos a su familia y a nuestro equipo médico veterinario pic.twitter.com/xT4h86bEny — Universidad CES (@UniversidadCES) February 18, 2021

En contexto: “Toby” será el primer perrito al que se le implantará un marcapasos en Colombia, la cirugía se realizará en Medellín

