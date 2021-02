EEUU | Abre en Colorado primer centro de vacunación contra covid-19 en barrio latino

A más de dos meses del inicio en Colorado de la campaña de vacunas contra la covid-19, Denver abrió este jueves en un barrio con mayoría de latinos el primer centro de vacunación en este estado, con la promesa de establecer sitios similares en otros sectores de la ciudad.

“Nos enfocamos en lugares de nuestras comunidades que han sido desproporcionadamente afectados por el virus”, dijo el alcalde Michael B. Hancock al inaugurar el programa de vacunas en el Centro Recreativo Montbello, en el noreste de Denver.

En ese vecindario, según datos de la Oficina del Censo, 55 % de los 36.000 habitantes son de origen hispano. Y mientras en este barrio cerca del 5 % de los residentes han sido vacunados, en los barrios con mayoría de blancos el porcentaje es “significativamente más alto”, según el Comité de Equidad al Vacunar, dependiente del Gobierno estatal.

Excited to be stopping by our COVID-19 vaccination site in Montbello this morning. And very proud of the equity-focused work we’re doing to reach communities hit hardest by this pandemic. @CityofDenver @DDPHE @DenverOEM https://t.co/TDuTlc4Qsd

— Michael B. Hancock (@MayorHancock) February 18, 2021