EEUU | EE.UU. conversa sobre migración con El Salvador y llama a crear oportunidades

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, habló este viernes por teléfono con la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, para abordar temas relacionados a la migración y llamó a «crear oportunidades económicas» y «fortalecer las instituciones democráticas».

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Estado del país norteamericano, Blinken y Hill «discutieron cómo una relación bilateral productiva entre Estados Unidos y El Salvador puede ayudarnos a abordar las causas fundamentales de la migración irregular».

El secretario destacó, según la fuente, que «crear oportunidades económicas, proteger y fortalecer las instituciones democráticas, eliminar la corrupción y mejorar el respeto por los derechos humanos, incluso combatiendo la impunidad, son esenciales para asegurar el futuro de paz y prosperidad en la región».

Blinken destacó los fuertes lazos entre los gobiernos y pueblos de Estados Unidos y El Salvador y celebró la relación de larga data entre nuestros países, agregó la nota.

Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador y se estima que unos 3 millones de salvadoreños viven en ese país, de donde proviene casi la totalidad de las remesas de dinero que recibe la nación centroamericana.

Salvadoran Foreign Minister @CancillerAleHT and I discussed the need to create an environment more conducive to economic opportunities & bolster accountability to reduce irregular migration. The U.S. supports a prosperous El Salvador with strong, transparent institutions.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 19, 2021