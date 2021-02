EEUU | Ocasio-Cortez recauda más de dos millones de dólares para ayudar a personas de Texas

Las inéditas imágenes que dejaron la tormenta invernal en Texas desde la semana pasada, ha provocado que en gran parte el estado se encuentra sumergido bajo una grave crisis, quedándose millas de hogares sin suministro eléctrico, ni agua potable.

La irresponsabilidad de sus autoridades políticas y teniendo en cuenta el número de damnificados, provocaron que Alexandria Ocasio-Cortez se diera a la tarea junto a su equipo brindar apoyo a las personas que se encuentran a merced del mal clima.

“Es devastador ver cómo millones de tejanos se congelan y mueren de hambre debido al liderazgo fallido y la infraestructura en ruinas”, dijo el representante Ocasio-Cortez.

En su ardua labor por ayudar a las personas, recaudó más de dos millones de dólares para los tejanos, brindando con esto, alivio mientras enfrentan la crisis y las gélidas temperaturas provocadas por la tormenta.

En su afán de ayudar a las personas, expresó la necesidad de conectarse directamente con los casi 3 millones de hogares desprotegidos en Texas que todavía no cuentan con el servicio eléctrico.

Según informaron las autoridades de servicios meteorológicos, se espera más nieve y hielo en los próximos días.

Noticias locales han informado que al menos 31 personas han fallecido en incidentes relacionados con la tormenta, ya que millones no tienen calefacción, y se enfrentan a temperaturas bajo cero.

Desgarradoras imágenes se han vuelto virales en redes sociales de gente buscando calor en sus coches, haciendo filas para comer y recoger un balde de agua para sobrevivir, han provocado indignación en la población, a tal punto de exigir la renuncia de sus autoridades políticas.

We’ve now raised $2 MILLION in relief for Texans & are adding more orgs.🙏🏽

I’ll be flying to Texas today ✈️ to visit with Houston rep Sylvia Garcia (@LaCongresista) to distribute supplies and help amplify needs & solutions.

Let’s see how far we can go: https://t.co/4PQkp4gG9v

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 19, 2021