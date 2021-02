Estos son los 4 trabajadores de Sidor a los que le suspendieron el sueldo por protestar

Desde hace 15 días, los trabajadores de Sidor se mantienen en las calles para exigir el respeto a sus beneficios contractuales, por estas protestas la empresa suspendió el sueldo a 4 líderes de las protestas, que tienen hasta 38 años de servicio.

Así lo informó a ND, Luís Hernández, director del frente de trabajadores petroleros Rompiendo Cadenas.

1.- José Saracual con 38 años de servicios en la empresa Sidor

2.- Cesar Soto con 26 años de servicios en la empresa Sidor

3.- Carlos Ramírez con 35 años de servicios en la empresa Sidor

4.- Cruz Hernández con 32 años de servicios en la empresa.

Según dijo, Cruz Hernández se contagió de coronavirus.

«Todos ellos salieron a protestar con el derecho que les da la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo y ahora la empresa toma represalías contra ellos. Nosotros como trabajadores repudiamos estos hechos. Pero, sabemos que no es algo nuevo, por esto se han ido más de 23 mil trabajadores, con lo que se pierden 600 mil años de experiencia», condenó vía telefónica.

«Lo que vive el trabajador petrolero es una cosa de terror para que no salgan a protestar. Estamos exigiendo la libertad de Eudis Girot, Bartolo Guerra, del ingeniero Guillermo Zarraga y Rodney díaz. Además, pedimos la anulación del memorándum que saquea el derecho a los trabajadores y a la discusión de la convención colectiva», agregó.

Según un reporte de Correo del Caroní, los trabajadores que no están asistiendo regularmente a la planta están cobrando quincenas inferiores a 10 dólares.

Los trabajadores no saben bajo qué condición quedaron tras la suspensión de pago, porque Sidor no les ha dado ninguna respuesta.

Este miércoles, decenas de trabajadores acudieron a los portones de Sidor donde realizaron una asamblea y trancaron por dos horas la avenida Guayana, desde allí alzaron la voz para decir que seguirán en las calles hasta ser escuchados.

«Queremos responsabilidad a los ministros, al presidente de CVG, tenemos más de 15 días en la calle y no nos atienden. ¿Acaso somos menos que ustedes? nosotros somos la mano clasificado que produce la riqueza para que ustedes vivan como ricos y nosotros cada vez más pobres, no se lo vamos a aceptar. Esas empresas no son de ustedes, este país no es de ustedes, Sidor y este país nos pertenece a todos los trabajadores», enfatizó Cesar Soto, delegado departal de Sidor.